Král je zpět! Ale Kometa se trápila. Nešla součinnost, líčil bek. Zámořskou posilu podržel
Od prvního kola frčela extraliga bez Filipa Krále. Nyní se elitní český obránce po zranění žeber konečně vrátil do akce, jenže s Kometou prohrál domácí duel s Mladou Boleslaví (1:4). „Člověk se těšil, že půjde do zápasu a furt to nešlo. Už jsem do toho chtěl poslední dny skočit,“ vyprávěl pětadvacetiletý bek, jenž se hned zapojil do přesilovkové souhry. Nakonec odehrál sedmnáct minut. „Odskakovaly nám puky a moc nám nešla součinnost pěti lidí na ledě,“ popsal příčiny porážky, která následovala po středečním postupu do play off Ligy mistrů.
Pauza byla dlouhá, na hlavu i tělo nepříjemná. Filip Král, jenž si v zářijovém prvním kole proti Litvínovu obnovil po třech střídáních zranění, bez hokeje trpěl. A když mohl v pátek večer naskočit do rozjeté soutěže, „trefil“ zápas, který úřadujícímu šampionu nesedl. „Zpočátku tam byla nervozita,“ nezapíral navrátilec ze zámoří. „Fyzicky jsem se cítil dobře, jen nemám zápasovou kondici,“ dodal. Jeho minutáž určitě poroste, proti „Bolce“ se po domluvě s trenéry ještě maličko šetřil.
Také premiéra Brendana O´Donnella v dresu Komety dopadla neslavně. Třiatřicetiletý Kanaďan, zvyklý sázet přes dvacet branek za sezonu, tentokrát připravil gól soupeři. Jeho námaz ve vlastním pásmu na hokejku Stevea Mosese předznamenal Skalického trefu na 1:2 a když slovenský útočník přidal sekundu před koncem druhé třetiny z mezikruží další přesnou ránu, bylo s mistrem zle. „Stane se, nikdo mu tady za to nadávat nebude. Od toho je nás tam pět, abychom to napravili,“ ujistil jeho parťák Král. Povzbudil ho hned na ledě.
Podle zadáka novic z německého Düsseldorfu určitě v příštích partiích Kometě pomůže. „Má výbornou střelu, bude potřeba ho na ledě najít a dostat do šancí,“ všiml si Král. „Ten druhý gól se mu nepovedl, je těžké to hodnotit. Věříme, že půjde nahoru,“ přál si kouč Kamil Pokorný.
Domácím to nebruslilo lehce jako jindy. Většina borců měla v nohách náročný středeční duel Ligy mistrů na ledě Zugu, k tomu cestování do Švýcarska s návratem ve čtvrtek. Zastavit se a spočinout? Není čas, extraliga letí ďábelským tempem.
Na Brno se vytáhli jeho bývalí hráči. Gólman Dominik Furch pustil za svá záda, resp. pod svými betony, pouze Zbořilovu šikovnou střelu po brejku a křídelník Moses dovedně zakvedlal s pukem, než ho předložil do brankoviště skórujícímu Pavolu Skalickému. Čekalo se, zda si domácí střídačka vezme coach´s challenge kvůli postavení protivníka v brankovišti, ovšem nestalo se.
Vítěze v ofenzivě drželi cizinci. Dvakrát se trefil Slovák a jednou Fin Aleksi Rekonen, který propálil navrátilce Aleše Stezku v přesilovce. Myšlenky soka na power play pak utnul dorážející Tomáš Mazura. „Z naší strany skvělý zápas, opravdu se nám vydařil,“ chválil boleslavský asistent David Havíř. „Zlomilo se to v poslední vteřině druhé třetině,“ připomněl Skalického střelu.
Brněnští dohrávali bez obránce Jana Ščotky, jenž podkopl Filipa Suchého a sudí mu po zhlédnutí záznamu udělili trest do konce zápasu. „Nešly nám nohy, náš výkon byl mdlý. Snažili jsme se přeházet lajny, ale neměli jsme den,“ shrnul trenér Pokorný.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž