Krůček, který Czech Tour potřebovala. König o posunu závodu: Je čas přivézt hvězdu
Čeští fanoušci sportu rozumějí a nejde jen o hokej či biatlon. Vášeň zdejšího publika zdokumentoval i úspěch letošního ročníku Czech Tour s velkolepým startem v centru Prahy a atmosférickým dojezdem etapy na Pustevnách. I proto seriál pro příští rok postoupil do kategorie UCI ProSeries. „Tenhle krůček jsme potřebovali,“ řekl ředitel závodu Leopold König, který spolu s Dominikou Němcovou, šéfkou sponzoringu a CSR aktivit generálního partnera Sazky, vystoupil na konferenci Sport Alive.
Postup výš se podařil, ale organizátoři Czech Tour se nechtějí zastavit. Pro příští rok připravují premiéru v ProSeries, kde má závod termín od 12. do 16. srpna. Cílem je však pro sezonu 2029 akci, která si v cyklistickém světě rychle získala věhlas a popularitu, prosadit do elitní WorldTour.
Co pro vás postup do vyšší kategorie znamená?
König: „Pro nás je to obrovský milník. Máme velké ambice. Chceme být v sérii nejlepších závodů na světě WorldTour. Tenhle krůček na následující tři roky jsme potřebovali. Umožní nám to následně požádat o WorldTour status, který je v cyklistice špičkou ledovce.“
Němcová: „Snem každého partnera je být součástí něčeho, když se na začátku řekne plán a ukazuje se, že to krůček po krůčku pokračuje. Czech Tour je toho absolutním ztělesněním. Každý rok se posunuje. My jsme byli od začátku součástí plánování, kam se závod chce dostat. Pro nás je to vizitka, že jdeme správným směrem.“
Jak se závod změní?
König: „Hlavní je změna v prestiži v rámci komunity všech WorldTour týmů, které u nás startovaly. My jim můžeme nabídnout víc bodů. Chceme mířit na víc WorldTour týmů, na větší hvězdy.“
Jaká jména byste rádi přivedli?
König: „Je to úplně jednoduché. My jsme už měli ty největší, nejslavnější týmy na světě – tým Tadeje Pogačara - UAE Emirates, nebo tým Jonase Vingegaarda -Visma | Lease a Bike. Teď je právě ten čas přivézt sem nějakou z těchto hvězd. Pokud by se nám povedl opět někdo, jako byl Chris Froome, vítěz Tour de France, za mě by to bylo splnění snu.“
Co přináší vyšší kategorie závodu pro sponzora?
Němcová: „Budeme potřebovat víc peněz, protože to budeme chtít samozřejmě mnohem víc aktivovat. Pro fanoušky budeme chtít udělat co nejvíc. Doufáme, že přijedou nějaké hvězdy, víc týmů. To je strašně zajímavé mediálně. Budu doufat, že přijedou ty největší hvězdy. To je náš džob partnera.“
Jaká je vaše spokojenost s letošním ročníkem?
Němcová: „Maximální! Tento rok to bylo fakt skvělé. Start v Praze, představení týmů den před startem bylo fenomenální. Myslím si, že si to hlavní město i republika zaslouží. Finiš na Pustevnách byl opravdu skvělý. Fanoušci byli perfektní. Cíl je, aby přišlo víc lidí, kteří ještě Tour nezažili, aby přišli, vyzkoušeli si to a viděli to.“
König: „Byl fenomenální. Dodneška si pamatuju na americké závody, kde byla atmosféra jiná než v Evropě. Tím směrem se snažíme jít na Czech Tour. Chceme dělat show při nastupování týmů, velkolepé starty v centrech měst. Je důležité být vidět v historických centrech. Já se rád podívám, kam nás to přitáhne se statusem Pro Series, protože letošní rok byl opravdu přelomový. Měli jsme poprvé Eurosport Live, měli jsme nejvyšší celosvětovou audienci, nejvíc diváků na trati, úžasný, do posledního metru napínavý dojezd na Pustevnách, kde byly desetitisíce diváků. Jsem jenom zvědav, kam nás tohle dovede.“
Už máte představu, kam závod zavítá v příštím roce?
Němcová: „Já doufám, že se bude zase startovat z Prahy. Za mě můžu říct, že se budeme maximálně snažit udělat fanouškům show v městech, kde se bude startovat a končit. Ale myslím, že je nebudeme vědět tak rychle.“
Dáte na doporučení fanoušků?
König: „Samozřejmě taky, jsme otevřeni všemu. Ale musí nám to zapadat do celkového konceptu trasy. Na příští rok máme několik nových míst, které jsme na Czech Tour nikdy nepoužívali. Zatím je nemáme stoprocentně potvrzené. Řekl bych, že to budou krásná nová místa.“
Co je pro vás teď největší výzvou?
König: „Konkurence v rámci Evropy, kde se odehrává devadesát pět procent všech světových závodů, je obrovská. Nás tlačí i zeměpisná šířka. Můžeme závody dělat kvůli podmínkám jen od června do září. V dubnu nemůžeme dělat závody v horách, kde je sníh. Nejdůležitější část je komunikace s týmy. My je neustále přemlouváme, říkáme jim, jak jsme skvělý závod, co pro ně všechno děláme. Snažíme se je přitáhnout na náš závod.“