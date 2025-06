O Stanley Cup pod slunečníky. Slavné bašty NHL mají horší časy, nová síla vyrostla na jihu

Kanada je hokej, hokej je Kanada. Tečka. V jeho pravlasti tohle rádi připomínají. Na Stanley Cup však čeká už od roku 1993. Do finále postoupil tým z Kanady za těch 32 let jen osmkrát a potřetí jde o Edmonton. NHL zažívá éru dominance týmů z teplých oblastí USA, které dřív měli za komparz zavedených klubů. Dnes lize vládnou. Jako loňští šampioni Florida Panthers, kteří jsou potřetí v řadě ve finále.

Slavné bašty jako New York, Boston nebo Chicago zažívají temnější časy. Naopak týmy z tzv. Slunečného pásu – Florida, Dallas, Vegas nebo Tampa Bay – sklízejí úspěchy a získávají si fanoušky. Za posledních 20 let vyhrály Stanley Cup devětkrát a čtyřikrát od roku 2020.

„Posledních pár let tady hokej roste a s ním i zájem o mužstvo a tuhle organizaci. Samozřejmě tomu napomáhají i výsledky – jsme v play off a dostáváme se daleko. Diváci nás podporují, což nám dodává další impuls,“ prohlásil útočník Aleksander Barkov, kapitán Panthers.

Do čtyřky finalistů konferencí se letos probojovaly tři celky ze Sun Beltu: Florida, Carolina a Dallas. Mezi ně se vtěsnal Edmonton. Ale předloni poprvé v historii tvořily čtveřici nejlepších výhradně týmy z míst, kam se z Kanady nebo tradičních hokejových destinací v USA obvykle prchá před mrazem a nečasem za teplem a hezkým počasím. Kromě tří zmíněných mužstev postoupili ještě pozdější šampioni Vegas Golden Knights.

Zlom po příchodu Gretzkyho

Všechno začalo první expanzí NHL do Kalifornie na konci 60. let. Jenže týmy jako Los Angeles Kings a Oakland Seals, později California Golden Seals, dlouho platily za outsidery a vetřelce na mapě NHL. Prohrávaly spousty zápasů, za prvních 15 sezon měly jen pětkrát pozitivní bilanci. Druhý z nich se po devíti letech přesunul do Clevelandu v Ohiu.

Zlom nastal až po příchodu Wayna Gretzkyho z Edmontonu do L.A. v létě 1988. Čtyři roky poté Kings postoupili poprvé do finále Stanley Cupu. V pěti zápasech prohráli s Montreal Canadiens. Žádný kanadský tým od té doby na nejslavnější trofej už nedosáhl. A Gretzkyho výměna byla katalyzátorem k další expanzi.

NHL začala v rychlém sledu zasazovat kluby s často nezvyklými názvy do neobvyklých míst. V roce 1991 to odstartovali San Jose Sharks coby konkurence Kings v Kalifornii. Následovaly týmy jako Tampa Bay Lightning, Panthers na jižní Floridě, Mighty Ducks v Anaheimu. Hartford Whalers přesídlili do Severní Karolíny a z původních Winnipeg Jets se stali Phoenix Coyotes. Liga se díky své strategii rychle rozrostla o celky z teplých krajů.

První vítěz poháru Dallas

Jejich začátky byly krušné. Špatné výsledky, nízké návštěvy, posměch. Ale v roce 1999 se Dallas stal prvním klubem ze Slunečného pásu, který vyhrál Stanley Cup. O pět let později ho následovala Tampa. Zavedení platového stropu a dělení výnosů po výluce v ročníku 2004/05 situaci výrazně změnilo. Tyto kluby mají peníze, schopné manažery a konkurenceschopné týmy. Hráče sem kromě vidiny úspěchu láká příjemné podnebí a nižší odvody na daních než jinde. Pod slunečníky vyrostla nová hokejová síla. O Stanley Cup se bojuje na jihu.

NHL se zahnízdila i na adresách, kde by si ji před dvaceti třiceti lety dovedl málokdo představit. Naopak města jako Quebec a Hamilton ignorovala. V Sun Beltu dnes sídlí víc klubů než v Kanadě. „Je tam taky mnohem větší zábava. Jsem Kanaďan, ale když jdete na zápas do Toronta... Je to velmi rezervované, velmi korporátní, zatímco tady to připomíná párty. Ve Vegas taky,“ připomněl trenér Dallasu Pete DeBoer.

Týmy si často vedou velmi dobře. Naopak letos se poprvé v historii v play off neobjevil žádný tým z Bostonu, Chicaga, Detroitu, New Yorku, Philadelphie či Pittsburghu. Tradiční fanoušci jsou frustrovaní. Sledovanost televizních přenosů v USA klesá. Přitom šest klubů Original Six vydělá o 35 procent víc peněz, než devět celků ze Slunečného pásu. Příjmy z play off jsou vyšší na zavedených trzích, víc účastníků z menších trhů naopak zpomaluje růst příjmů ligy a tím i platového stropu a potažmo hráčských platů.

Mnozí poukazují na daňové výhody v místech jako Florida nebo Texas. „Ale když se podíváte, kolik Stanley Cupů vyhráli v Kalifornii, která má zhruba stejnou daňovou sazbu jako Kanada, je to stejný počet jako na Floridě. Nevěřím, že je to rozhodující faktor, pokud jde o to, kam chtějí hráči jít,“ vzkázal šéf NHL Gary Bettman.

Liga neustupuje, zvažuje rozšíření do Houstonu v Texasu, návrat do Phoenixu a – už potřetí – do Atlanty. Silný jih je pro její budoucnost klíčový. Možná to není dobrá zvěst pro nostalgické fanoušky Original Six. Ale NHL už dávno nejsou jen o Montreal Canadiens nebo Toronto Maple Leafs. Jde o inovaci, růst a nová odbytiště. V této nové realitě svítí slunce především na jihu.

„Jižní“ vítězové Stanley Cupu: