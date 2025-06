Čtyři nejlepší hráči draftu 2014 znovu bojují o Stanley Cup. Po schodech do finále!

Jejich společná fotografie se minulý týden opět objevila na sociálních sítích. Zachycuje čtyři mladíky na kamenném schodišti vedoucím k Muzeu umění ve Philadelphii, známém taky z filmu Rocky. V roce 2014 byli čerstvě draftováni z prvních čtyř pozic: Aaron Ekblad mířil na Floridu, Sam Reinhart do Buffala, Leon Draisaitl do Edmontonu a Sam Bennett do Calgary. Schody symbolizovaly jejich první krok na cestě do NHL.

„Posílali jsme si ty fotky ve skupině a smáli se, jak strašně jsme byli oblečení a co jsme nosili na nohou. Je fajn si ty časy připomenout,“ podotkl Bennett pro web nhl.com. „Pořád si říkáme: Jaká byla pravděpodobnost, že se tohle stane? Pořád o tom vtipkujeme. Ale je to neskutečné. Stali se z nás přátelé na celý život. Jsme jako bratři,“ poznamenal Ekblad.

Jen prvním kolem draftu 2014 prošli skvělí hráči. William Nylander, Dylan Larkin, Nikolaj Ehlers, Kevin Fiala nebo David Pastrňák. Jedničkou se stal obránce Aaron Ekblad, který jako teprve druhý mladík v historii hrál na výjimku už od 15 let juniorskou OHL. Panthers nakonec sáhli po něm.

Tehdy jim bylo teprve 18 let, měli před sebou velké plány. Z Ekblada vyrostl pilíř obrany Panthers, z Draisaitla jeden z nejlepších útočníků své generace. Ale Reinhart zůstával v Buffalu zastrčený a Bennett v Calgary nikdy nedostal roli, jakou si přál. Během sezony 2020/21 ho však trejdovali na Floridu, záhy ho následoval i Reinhart ze Sabres. Tam nastal zlom, ve slunečném státě rozkvetli.

Dlouho nevýrazní Panthers se předloni s novým jádrem probojovali do finále Stanley Cupu a loni ho poprvé v historii získali. V rozhodující sérii porazili právě Edmonton s Draisaitlem. Letos se potkávají znovu. Jako rivalové i přátelé.

Příběh čtyř mladíků z jedné fotografie je jak z filmu. Teď jsou hvězdy, po schodech vystoupali až mezi špičku NHL, bojují o největší hokejovou svátost. Ale nezapomněli, odkud přišli a jak byla jejich cesta těžká. Stali se inspirací pro další generace.

Schaefer, Misa, Hagens, O’Brien i další patří k největším talentům své generace a během finále měli možnost setkat se se svými předchůdci z roku 2014. Stejně jako oni byli tehdy pozváni na sérii Los Angeles Kings proti New York Rangers. „Tehdy jsme se prostě těšili, že se dostaneme do NHL. Na nic jiného jsme nemysleli. Celý náš život se točil kolem toho, že jednoho dne budeme hrát NHL. V tu chvíli jsme ji měli blízko, i když jsme tam ještě nebyli. Je docela šílené, jak daleko jsme se dostali,“ povídal Bennett.

Jedenáct let po draftu bojují čtyři jeho nejvýš postavení hráči opět o Pohár. Co by poradili svým následovníkům? Bennett: „Je to docela jednoduché, prostě si užívej tu jízdu. Uteče to rychleji, než si umíš představit.“ Draisaitl: „Na cestě tě čeká tolik lekcí. Tolik okamžiků, z nichž se musíš poučit, zvládnout je správným způsobem. Užij si to.“ Ekblad: „Vytrvej. Dělej správné věci.“ Reinhart vzkázal: „Nikdy nevíš, kdy přijde tvoje příležitost. Ať se tam dostaneš v prvním roce, desátém nebo dvacátém, práce, kterou odvádíš teď, tohle léto, v tenhle den, může později rozhodnout. Tak buď připravený.“