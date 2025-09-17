Hart se po soudu do Flyers nevrátí, chce začít znovu. Kanadu vyloučil, kdo se nabízí?
Je nejžádanějším z pětice hráčů, kteří byli nedávno v procesu s Hockey Canada zproštěni obvinění ze sexuálního násilí. Carter Hart od prosince smí znovu chytat v NHL. Nebude však pokračovat ve Philadelphii, kde působil až do svého zatčení v lednu 2024. Generální manažer Daniel Briere oznámil, že 27letý brankář se do Flyers nevrátí.
S odkazem na sdělení gólmanova agenta šéf Flyers médiím řekl, že Carter Hart chce začít zčerstva a nemá v úmyslu se v této sezoně znovu připojit k týmu. „Jeho zástupce Judd Moldaver, se s námi spojil a sdělil nám, že vzhledem ke všemu, co se s Carterem stalo za poslední rok a půl, měli pocit, že by pro ně bylo lepší hledat nový začátek. To je jediný komentář, který k tomu můžu poskytnout,“ pravil Daniel Briere.
Hart strávil ve Philadelphii všech šest sezon poté, co si ho klub vybral ve druhém kole draftu 2016. O dva roky později jako nejmladší brankář v historii klubu vychytal při svém debutu v NHL vítězství. V týmu skončil loni v lednu kvůli obviněním ze sexuálního násilí, k němuž mělo dojít v červnu 2018 na hotelovém pokoji v Londonu v Ontariu po akci Hockey Canada na oslavu vítězství na mistrovství světa do 20 let.
Letos v létě Hart a další čtyři bývalí členové kanadské juniorské reprezentace - Dillon Dube, Michael McLeod, Cal Foote a Alex Formenton - stanuli před soudem v Londonu v kanadském Ontariu. Všech pět hráčů bylo shledáno nevinnými. Po vynesení rozsudku soudkyní Marií Carrocciou z 24. července uvedla NHL ve svém prohlášení, že ačkoli byli hráči osvobozeni, jejich jednání bylo nepřijatelné a nesmějí se vrátit do ligy, dokud sama rozhodnutí nepřezkoumá.
Dube, Foote, Hart a McLeod až do vznesení obvinění hráli v NHL. V současné době jsou neomezenými volnými hráči. Formenton od roku 2022 působil mimo NHL. Do švýcarského Ambri se začátkem září vrátil. Kontrakt podepsal zatím do konce roku, v nové sezoně sehrál dva zápasy.
Čekalo se, že Hart jako potenciální posila vzbudí největší zájem, už vzhledem ke svým zkušenostem v NHL. V 227 zápasech za Flyers měl bilanci 96 vítězství, 93 porážek a 29 proher v prodloužení či na nájezdy s průměrem 2.94 gólu na zápas a úspěšností zákroků 90,6 procenta. Naposledy nastoupil Hart v zápase proti Coloradu 20. ledna 2024, v němž Philadelphia padla 4:7.
Co dál? Kandidátů je hned několik
V posledních dvou týdnech se mluvilo o tom, že by se mohl vrátit k Flyers, a že organizace projevila zájem, když se dozvěděla, že Hart může podepsat smlouvu do NHL. Za Philadelphii však chytat nebude. Chris Johnston z The Athletic s odkazem na ligové zdroje uvedl, že některé jiné kluby se z morálních důvodů Harta ani o žádného z osvobozených hráčů patrně ucházet nebudou. Nicméně dodal, že zájem je a Hart by chtěl mít jasno do začátku října s tím, že v polovině měsíce bude kontrakt registrován. „Jeho hlavní prioritou je najít si práci s jasnou šancí na dostatečný počet startů v základní sestavě a chytat za tým, který dokáže vyhrávat,“ napsal Johnston.
Hartova cesta novým směrem dává smysl ze dvou důvodů. Zaprvé by si mohl vybrat tým s větší šancí na úspěch v play off než současní Flyers. Zadruhé, nevyzpytatelní fanoušci ve Philadelphii dovedou být požehnáním, ale taky prokletím. Tím spíš po dramatu kolem monstrprocesu s pěticí hokejistů.
Ve čtvrtek vypukne tréninkový kemp. V pondělí Flyers vyměnili dalšího gólmana Ivana Fedotova do Columbusu. Samuel Ersson s Danielem Vladařem, jenž v létě podepsal dvouletou smlouvu coby volný agent, by měli začít jako dvojice. Předpokládá se, že pobočka v AHL Lehigh Valley Phantoms zahájí sezonu s tandemem Alexej Kolosov a Carson Bjarnason, jehož klub draftoval předloni ve druhém kole.
A co bude s Hartem? Na lov brankářů vyrazil Edmonton. Podle Johnstona však gólman vyloučil všechny kanadské týmy. Dalšími variantami jsou Carolina, Utah, Vegas. Ale může se najít i někdo úplně jiný.