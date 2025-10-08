Kulichova pozice, Tomáškova šance či Klapkova naděje. Krejčí a Prospal o Češích v NHL
V minulé sezoně nastřílel téměř 50 gólů. Matěj Blümel zářil v AHL, na skok se podíval do Dallasu a v létě si vybíral z jednocestných nabídek NHL. Expardubický útočník zvolil Boston, kde se nabízela řada volných míst. Ouha, vedení Bruins ukázalo českému střelci dveře, sezonu rozjede na farmě. „Škoda, že mi z Bruins nezavolali,“ diví se David Krejčí, jeden z nejlepších útočníků klubové historie. On a trenér Rochesteru Václav Prospal v novém dílu pořadu NHL INSIDER rozebírají českou stopu v novém ročníku slavné ligy. Tady je ukázka…
O přesunu Matěje Blümela na farmu
David Krejčí
„Byl jsem strašně překvapený, že ho poslali dolů. Nevím, co v tom Bostonu dělají… Takový hráč patří do NHL, v AHL nemá co dokazovat. Jednak je zadarmo, za druhé vám odlítá i třetí lajnu, pokud se někdo zraní v top 6. Střelu má výbornou. Škoda, že mi z Bruins nezavolali.“
Václav Prospal
„Blýma má za sebou fantastickou sezonu v AHL, dva roky za sebou nedělá nic jiného, než střílí góly zleva zprava. Těžko odhadovat, co to teď udělá s jeho sebevědomím a přesvědčením, že by se mu NHL mohla otevřít někde jinde. Radil bych mu, ať počká do Vánoc, a pak uvidí.“
O nové pozici Jiřího Kulicha v Buffalu mimo první formaci
Václav Prospal
„Myslím si, že začne ve druhém útoku s Tuchem a Zuckerem a že nová sezona bude naprosto přelomová v tom smyslu, aby dokázal, že je NHL player. Rád bych ho viděl na 20 gólech a minimálně 25 nahrávkách.“