Souček se v Londýně potkal s Trpišovským: Trenére, vezměte nároďák!
Tomáš Souček se v neděli zastavil za výpravou fotbalistů Slavie, kterou čekal duel v Lize mistrů na Tottenhamu (0:3). Když už tam byl, přidal se do řady k těm, kteří přemlouvají Jindřicha Trpišovského, aby si na vedlejšák přibral koučování národního týmu.
Základní kulisy celého příběhu jsou jasné. Fotbalová asociace hledá trenéra, který povede reprezentaci v březnové baráži a možná i dál. Po posledním výkonném výboru zkraje prosince zbyli ve hře dva pánové, oficiálně zatím „bezejmenní“. „Zúžili jsme nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ prohlásil předseda fotbalu David Trunda s tím, že jeden je český, druhý zahraniční.
I když to nikdo odpovědný nepotvrdí, jedná se o Jindřicha Trpišovského a Slavena Biliče. Slávistu tlačí především dvojice David Trunda, Pavel Nedvěd, chorvatskou možnost měl jako alternativu na výkonném výboru navrhnout jeho místopředseda Tomáš Pešír. Více o variantě s chorvatským trenérem čtěte ZDE>>>
Až donedávna se přitom zdálo, že příchod Trpišovského k národnímu týmu je nemyslitelný, protože on sám Slavii opustit nehodlá a o dvojroli nejeví zájem. Jenže pak nastala změna, kterou charakterizuje tento Trpišovského výrok po pátečním utkání v Teplicích. „Já tu ambici nemám. Jedna věc to ale může změnit,“ prohlásil. Tou jednou věcí – ačkoli ani to nikdo na své jméno nepotvrdí – je zásadní snaha samotných hráčů, aby jim nejúspěšnější český trenér posledních let pomohl splnit kariérní výzvu. Dostat se na mistrovství světa.
Přemlouvací ofenziva
Po podzimní ligové rozlučce, v sobotu proti Jablonci, se proto červenobílí reprezentanti mají chystat na velkou přemlouvací ofenzivu. Chtějí zajít za Trpišovským a jménem hráčů ho vyzvat, aby jim nedal košem a ke Slavii si přibral druhou práci. Věc má být domluvená napříč kádrem národního týmu, tedy i s vědomím tahounů typu Ladislav Krejčí, Pavel Šulc či Tomáš Souček.
A právě on sám sebe vyslal v této věci jako předvoj už v neděli v Londýně. Tam Slavia přiletěla k utkání Ligy mistrů s dvoudenním předstihem. Že se (bývalý) kapitán reprezentace na hotelu u svého bývalého klubu zastavil, potvrdil i trenér. „V neděli nás navštívil Tomáš Souček,“ řekl Trpišovský. Co už nedodal, ovšem ověřené informace to říkají, přesvědčoval kouče k reprezentační barážové výpomoci.
Jak se Jindřich Trpišovský nakonec rozhodne, by mělo být jasné nejpozději příští týden, možná i dřív. Ani v případě souhlasu to ovšem stále ještě neznamená, že se v březnu proti Irsku – a snad také proti lepšímu z dvojice Dánsko/Severní Makedonie – bude hrát podle jeho instrukcí. Krom toho, že jeho nástup musí posvětit výkonný výbor, své si řekne taky Slavia jako klub.
Spíš než Jaroslav Tvrdík by měl konečné slovo Pavel Tykač. „Já jsem předseda představenstva, tohle je věcí také majitele klubu. Primárně by asi musela existovat širší dohoda mezi fotbalovou asociací a Slavií,“ prohlásil Tvrdík minulý týden.
Náznaky nesouladu?
Slavia určitě může dát svolení „v zájmu českého fotbalu“. Jenže taky nemusí v zájmu své vlastním. Bezpochyby se pro ni jedná o komplikaci, protože baráž probíhá v době vrcholící ligy a zájem trenérů se logicky bude tříštit.
Množné číslo ve slově trenérů je na místě, protože je pravděpodobné, že by si Trpišovský chtěl k sobě vzít realizační tým Slavie. Aby v už tak krátkém okně na přípravu neztrácel čas a souhru. Což ovšem zase může narazit jinde.
Třeba Tomáš Křivda, generální ředitel Sparty, prohlásil v pořadu Tiki-Taka následující: „Ve chvíli, kdy tady nemáme na stole dlouhodobé koncepční řešení, tak bychom Jindřicha Trpišovského u národního týmu akceptovali. Ale akceptovali bychom to za určitých podmínek. Potřebujeme, ať je tam určitá rovnováha, ať to není o tom, že celý realizační tým bude také ze Slavie.“ Pak sice zopakoval, že „Jindřich Trpišovský je nejlepší český trenér, tak ať jde pomoct nároďáku“, ovšem náznak nesouladu ohledně složení realizačního týmu se objevil. Jasno chce mít asociace do Vánoc.