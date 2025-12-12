Vonnová (41) je po famózním sjezdu nejstarší vítězkou závodu SP! Přišly i slzy
To svět neviděl! Američanka Lindsey Vonnová v úvodním rychlostním závodě olympijské zimy alpského lyžování drtivě vyhrála sjezd ve Svatém Mořici a stala se nejstarší ženskou vítězkou historie Světového poháru. V jednačtyřiceti triumfovala poprvé od svého loňského velkého návratu. Ester Ledecká dojela dvaadvacátá se ztrátou 2,20 sekundy. Program Světového poháru v alpském lyžování ZDE>>>
Jela tak rychle, že ji zastavila až bariéra v cílovém prostoru pod sjezdovkou Corviglia. Lindsey Vonnová do ní narazila, všude kolem ní létal zvířený sněhový prach a ona se šťastně smála.
„Veškerá tvrdá práce se vyplácí. Byla jsem v dobré formě. Teď můžu konečně lyžovat tak, jak chci, bez bolesti, bez problémů. Mám čistou hlavu a můžu jezdit rychle. A to mě dělá velmi, velmi šťastnou,“ řekla Vonnová těsně po dojezdu švýcarské televizi SRF.
„Věděla jsem, že lyžuju rychle, ale nikdy nevíte do prvního závodu. Byla jsem o trochu rychlejší, než jsem očekávala,“ komentovala své vítězství krátce po té, co dojetím probrečela telefonický rozhovor s otcem.
Druhou Rakušanku Magdalenu Eggerovou porazila Vonnová o značných 98 setin sekundy. Ve Světovém poháru vyhrála poprvé od března 2018, kdy ovládla sjezd v Aare, tedy po dlouhých sedmi a půl letech. Emocím se neubránila ani na stupních vítězů.
„Věděla jsem, že bude dneska jednička. Ale nemyslela jsem si, že bude sekundu před všemi ostatními,“ vydechla Italka Sofia Goggiaová, která skončila čtvrtá, pro Eurosport.
Z Vonnové je rázem nejstarší vítězka závodu Světového poháru. S velkým odstupem. Vyhrávat v rychlostních disciplínách alpského lyžování po čtyřicítce zatím nebylo součástí všeobecně přijímaného paradigmatu. Dosavadní věkový rekord držela Italka Federica Brignoneová, které však bylo při jejím dosud posledním vítězství letos v březnu teprve čtyřiatřicet.
Ledecká na skvělý trénink nenavázala
Ester Ledecká rozparádila sezonu na stejném svahu, na němž v březnu po dlouhých osmi letech získala titul mistryně světa na snowboardu. Do cílového prostoru v pasáži Alp Giop ale přijela se ztrátou na nejlepší. Na trati se jí moc nepovedly doskoky dlouhých skoků, snažila se jet agresivně do bran, trať plná terénních vln jí ale tentokrát neumožnila čistou jízdu.
Zato Vonnová uspořádala one woman show. Když se před rokem vracela po dlouhých pěti letech s částečně vyměněným kolenem, v němž má částečky titanu a polyetylenu, dost lidí ji mělo za hazardérku. Vonnová už ve své první sezoně po návratu zářila a zakončila ji druhým místem v super-G v Sun Valley. Na startu olympijské zimy ale všechny šokovala.
Ve Svatém Mořici plně využila své bohaté zkušenosti. V minulosti tady vyhrála pět závodů, ač poslední před téměř jedenácti lety.
„Jela jsem na téhle sjezdovce hodně, hodně, hodně, hodně, hodně jízd…“ smála se Vonnová na tiskovce pár dní před startem. „Vím, kudy mám jet a nepotřebuju hromadu tréninkových jízd, abych se dostala do pohody.“
Vonnová na Corviglii vyhrála středeční úvodní trénink, ve čtvrtek byla během své jízdy odvolána po vážném pádu Švýcarky Michelle Gisinové a opakovanou jízdu jela z náhradního startu. V pátečním závodě ale v ostrém alpském sluníčku zasvítila jako ve svých nejlepších sezonách. Na trať ji pustil její trenér, jímž je slavný Nor Aksel Lund Svindal, dvojnásobný olympijský šampion.
„K závodům přistupujeme hodně takticky. Myslím, že někteří lidi mají pocit, že jsem nezodpovědná, protože do toho jdu natvrdo, ale ve skutečnosti je to kalkulované.“
Vonnová: Cortina je ten směr, ten důvod...
Minulá zima byla pro Vonnovou úspěšná, ačkoli na mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu se jí nedařilo. V letní přípravě zapracovala na zvýšení závodní váhy, která je v rychlostních disciplínách klíčová a Vonnová z ní vždycky těžila.
„Jsem pořád trochu lehčí než v mých nejlepších letech, ale nabrala jsem 12 liber (asi 5,5 kilogramu), z čehož mám radost. Stálo mě to hodně práce. Co se týče diety, byla jsem během celého léta nejvíc disciplinovaná, co pamatuju. Dělala jsem všechno, abych byla na sezonu připravená nejlíp, jak dokážu. Na svůj věk se cítím sakra skvěle!“
A to nejlepší má přijít na olympijských hrách v Cortině d´Ampezzo. Královna Dolomit je pro Vonnovou nejšťastnějším místem na okruhu sněhového cirkusu. Mezi lety 2008 a 2018 tam vyhrála dvanáct závodů Světového poháru a původně tam měla v plánu ukončit kariéru. A teď se své šance chce chopit znovu.
„Kdyby nešlo o Cortinu, vůbec bych se o to nepokoušela. Cortina je ten směr, Cortina je ten důvod. Tohle místo má pro mě velký význam. Tady jsem stála poprvé na stupních. Tady jsem překonala rekord v počtu vítězství ve Světovém poháru. Pár závodů jsem tam vyhrála, cítím se tam jako doma,“ řekla Vonnová. „V Cortině to budou s největší pravděpodobností mé poslední závody. Jedině že bych jela o titul…“
Po prvním závodě se zdá, že minimálně o malý globus ve sjezdu může být ve hře.
SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):
Ženy - sjezd: 1. Vonnová (USA) 1:29,63, 2. Eggerová -0,98, 3. Puchnerová (obě Rak.) -1,16, 4. Goggiaová (It.) -1,31, 5. Aicherová (Něm.) -1,41, 6. Miradoliová (Fr.) a Hütterová (Rak.) obě -1,42, ...22. Ledecká -2,20, 47. Nováková (obě ČR) -3,94.
Průběžné pořadí SP (po 8 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 458, 2. Colturiová (Alb.) 302, 3. Robinsonová (N. Zél.) 294, 4. Scheibová (Rak.) 280, 5. Moltzanová (USA) 267, 6. Rastová (Švýc.) 263, ...75. Ledecká 9.