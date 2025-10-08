Nečas (2+0) umlčel bratra bojovníka MMA! Odpálil český sběr v boji o velkou smlouvu
Začala hra o peníze. Útočník Martin Nečas z Colorada ukázal v premiérovém zápase ostré sezony NHL, čeho je schopný. Na ledě LA Kings řádil při výhře 4:1 dvěma góly, ideálně načal poslední ročník pod překlenovací smlouvou s platem 6,5 milionu dolarů. Člen elitní formace Avalanche se chce nejpozději v létě příštího roku dostat na úplně jiné číslo, k tomu však potřebuje naplno prodat své kvality. Bombastická střela, jakou v noci na středu ukázal hned dvakrát, je jednou z nich.
Na podzim loňského roku Martin Nečas v NHL dominoval. Po deseti zápasech byl ještě v dresu Caroliny na 18 bodech a na dálku rozjížděl závody s krajanem Davidem Pastrňákem. Chvíli se zdálo, že česká nadvláda v podání opory Bostonu by mohla být po šesti letech v ohrožení, ale rodák z Havířova nakonec vystoupal mezi tři nejproduktivnější hráče ligy.
Nečasův osud se mezitím hodně proměnil. Po megalomanské výměně nejen za hvězdu Avalanche Mikka Rantanena se mistr světa z domácího šampionátu 2024 ocitl v Coloradu. K ruce získal všemi uznávaného plejera Nathana MacKinnona, pospolu začali i aktuální základní část. Kanaďan ziskem dvou asistencí překonal počin Joe Sakica a 1017. bodem u Avalanche stanovil klubový rekord.
Nečas si cení, jak se s týmem dokázal sžít. „Zažil jsem tady poprvé tréninkový kemp, všechny jsem poznal mnohem blíž a to je důležité. Velká pomoc. Těším se, co přinese budoucnost,“ pronesl po úvodním zápase.
Proti Kings se nakonec prosadil dvěma góly, jedna rána hezčí než druhá. K první z nich šestadvacetiletému útočníkovi pomohla pomsta NHL příliš nepolíbeného Jeffa Malotta, bratra slavnějšího UFC zápasníka Mikea Malotta. Toho příští týden čeká bitva v nejslavnější MMA organizaci. Mladší ze sourozenců vystartoval na Joshe Mansona, aby v pěstním souboji oplatil předchozí čistý hit obránce Colorada. Mstitel skončil na trestné lavici.
Nečas si nachystal odplatu ze hry – ve chvíli, kdy Mallot už při poměru pět na pět odpykával vyloučení za bitku, propálil Čech brankáře Darcyho Kuempera poprvé. Měl co dělat, aby při vstupu do pásma udržel brusli na modré čáře, ale náročný manévr ustál. Pak nemilosrdně otevřel skóre.
Inspirace pro dětské hokejisty
„Co na něm při té akci obdivuji, že vlastně obětoval svoje třísla, jen aby zůstal ve hře,“ glosoval komplikovaný přechod do útoku T. J. Oshie, sám výtečný střelec a po ukončení kariéry expert stanice ESPN. „Kuemper je velký brankář, u takových si sami musíte vytvořit prostor. Nečas se díval na stranu k vyrážečce, ale pak vypálil nahoru na přední tyčku. Brankář tak šel s lapačkou níž. Pokud se na nás dívají děti, měly by se takhle naučit střílet,“ ocenil Nečasovu akci.
Avalanche získali utkání pod kontrolu, ještě v průběhu druhé třetiny odskočili na rozdíl tří branek. Před trefou Artturiho Lehkonena zatáhl Nečas kotouč do nebezpečného prostoru. Definitivní uklidnění přinesl mužstvu z přesilovky v závěrečné periodě, kdy pro změnu luxusně zasáhl protilehlý růžek branky. Kuemper po předchozí zkušenosti naopak marně hlídal bližší stranu.
„První třetina byla od nás ještě vlažná, ale pak jsme začali fungovat. Výborný výkon ukázal Wedgie (brankář Scott Wedgewood), byl opravdu neuvěřitelný. Od začátku nás držel,“ zůstával skromný dvougólový Nečas.
V zámoří proslulá Marty Party tak neblaze narušila domácí projekt prvního „loučení“ s Anžem Kopitarem, který před bojem sklidil mohutný aplaus tribun, jelikož po aktuální sezoně hokeji zamává. Rekordman Kings přidal 1456. start do sbírky, každým dalším bude navyšovat maximum organizace. Jeho mužstvu nepomohly ani nové úbory, až do úvodního nástupu držené v tajnosti. Třetí sada dresů v černém vyhotovení se stříbrnými prvky fanoušky nadchla, výkon už méně.