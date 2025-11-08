Předplatné

ONLINE: Baník - Jablonec 0:1. Hosté jdou po hlavičce Jawa do vedení

Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí 15. kolem. Sobotní část programu nabízí čtyři zápasy, ze kterých největší pozornost přitahuje duel trápícího se Baníku s Jabloncem, který se může dostat do čela tabulky. Už odpoledne se z venkovní výhry radovala Mladá Boleslav, která vyzrála na Duklu, a Bohemians, kteří zvítězili ve Zlíně. Tři body doma získal Hradec Králové, který porazil Slovácko 4:0. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Hradec Králové - Slovácko 4:0

Hradec Králové rozstřílel Slovácko 4:0. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Václav Pilař, po změně stran se dvakrát prosadil Tom Slončík a jednou další střídající hráč Ondřej Mihálik. Východočeši v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali. Tým z Uherského Hradiště, který po trenérské změně poprvé vedl dočasný kouč Veliče Šumulikoski, už deset kol po sobě nezvítězil a s jedinou výhrou v ligové sezoně zůstal poslední.

SESTŘIH: Hradec Králové - Slovácko 4:0. Východočeši popáté za sebou bodovali, dvakrát skóroval Slončík • isportTV

Zlín - Bohemians 0:1

Bohemians zvítězili ve Zlíně 1:0 a nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti zápasech. Jediný gól utkání dal v 69. minutě Benson Sakala. Nováček ze Zlína prohrál po pěti kolech a potvrdil, že proti „Klokanům“ se mu doma nedaří. Z posledních třinácti ligových duelů na svém stadionu je porazil jen jednou.

SESTŘIH: Zlín - Bohemians 0:1. Pražané v lize vyhráli poprvé po šesti zápasech, tři body jim zařídil Sakala • isportTV

Dukla - Mladá Boleslav 0:1

Mladá Boleslav zvítězila v Praze na Dukle 1:0. Středočeši v nejvyšší soutěži vyhráli po sedmi zápasech a posunuli se o bod před celek z Julisky. Ve 33. minutě rozhodl utkání jediným gólem Jan Zíka. Pražané v lize prohráli po třech duelech.

SESTŘIH: Dukla - Mladá Boleslav 0:1. Hosté ovládli důležitý duel v boji o udržení, rozhodl Zíka • isportTV

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

