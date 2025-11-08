ONLINE: Baník - Jablonec 0:1. Hosté jdou po hlavičce Jawa do vedení
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí 15. kolem. Sobotní část programu nabízí čtyři zápasy, ze kterých největší pozornost přitahuje duel trápícího se Baníku s Jabloncem, který se může dostat do čela tabulky. Už odpoledne se z venkovní výhry radovala Mladá Boleslav, která vyzrála na Duklu, a Bohemians, kteří zvítězili ve Zlíně. Tři body doma získal Hradec Králové, který porazil Slovácko 4:0. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
Hradec Králové - Slovácko 4:0
Hradec Králové rozstřílel Slovácko 4:0. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Václav Pilař, po změně stran se dvakrát prosadil Tom Slončík a jednou další střídající hráč Ondřej Mihálik. Východočeši v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali. Tým z Uherského Hradiště, který po trenérské změně poprvé vedl dočasný kouč Veliče Šumulikoski, už deset kol po sobě nezvítězil a s jedinou výhrou v ligové sezoně zůstal poslední.
Zlín - Bohemians 0:1
Bohemians zvítězili ve Zlíně 1:0 a nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti zápasech. Jediný gól utkání dal v 69. minutě Benson Sakala. Nováček ze Zlína prohrál po pěti kolech a potvrdil, že proti „Klokanům“ se mu doma nedaří. Z posledních třinácti ligových duelů na svém stadionu je porazil jen jednou.
Dukla - Mladá Boleslav 0:1
Mladá Boleslav zvítězila v Praze na Dukle 1:0. Středočeši v nejvyšší soutěži vyhráli po sedmi zápasech a posunuli se o bod před celek z Julisky. Ve 33. minutě rozhodl utkání jediným gólem Jan Zíka. Pražané v lize prohráli po třech duelech.