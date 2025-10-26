McDavid o Jágrovi: Absolutní legenda. Měření s ním? Nevím, jestli můžu říct, že dominuju
Když vidíte Connora McDavida na ledě, řeknete si: To je neuvěřitelný! Přesně takový dojem vyvolávalo, když v devadesátých letech vládl Jaromír Jágr v dresu Penguins. „Občas vidím nějaké starší záběry a bylo to neskutečné,“ říká exkluzivně pro Sport Magazín současný král NHL. Oba pětkrát získali Art Ross Trophy pro krále bodování a ukázali, jak vypadá dominance.
Vyťukejte si do youtube JAGR. Najděte si výběr jeho TOP momentů, případně celé zápasy v jeho éře. A zjistíte, že právě on dokázal dominovat stejně jako McDavid. Bez přehánění.
Kapitán Edmonton Oilers o české legendě promluvil v březnu 2024. Tehdy v sezoně, kdy se číslu 68 dostalo obrovské pocty. Penguins ho vyvěsili pod strop arény. „Stoprocentně si to zaslouží,“ reagoval McDavid.
Co se vám vybaví, když se řekne Jágr?
„Jsem obrovský fanoušek hokeje. Miluju tenhle sport. Tím pádem jsem i obrovský fanoušek Jaromíra Jágra. Podívejte se, co dokázal. Je to pozoruhodné.“
Jeho dres visí pod stropem arény v Pittsburghu. To je zasloužené, ne?
„Za to jsem moc rád. Je to ocenění za spoustu povedených let. A to nejen v dresu Penguins.“
Jednou bude i v Síni slávy, že?
„No jasně, o tom není pochyb. Teď už se musí počkat jenom na to, až skončí. To možná neví ani on sám.“ (smích)
Co říkáte na jeho kariéru?
„Když vidíte ty starší záběry… Mluví samy za sebe, je na nich vidět, co dokázal. Jak se dokázal prosadit a táhl Pittsburgh. Je úžasné, že mohl hrát dlouho. A je super, že jsem si s ním mohl zahrát i já. Toho jsem si považoval.