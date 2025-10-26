Předplatné

ONLINE: Devils porazili Colorado, Nečas ani Palát nebodovali. Hronek bude bránit McDavida

Hokejisté New Jersey porazili Colorado 4:3 po prodloužení
Hokejisté New Jersey porazili Colorado 4:3 po prodlouženíZdroj: ČTK / AP / Pamela Smith
Hokejisté New Jersey porazili Colorado 4:3 po prodloužení
Útočník Colorada Martin Nečas
Útočník Colorada Martin Nečas (vpravo) hraje první zápas proti "své" Carolině
Útočník Oilers David Tomášek před brankou Montrealu
Edmonton Oilers oslavují vítězství
Gólman Ducks Petr Mrázek likviduje další pokus Bostonu
Český brankář Karel Vejmelka v dresu Utahu během přestávky
14
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Třetí týden sezony NHL uzavře nabitý program. Colorado podlehlo New Jersey na jeho ledě 3:4 v prodloužení. Bodově se do zápasu nezapsali ani Martin Nečas, ani Ondřej Palát. Vegas s Tomášem Hertlem hrají proti Tampě. Obránce Vancouveru Filip Hronek bude v kanadském souboji bránit Connora McDavida a Davida Tomáška. Do sestavy Minnesoty se prodral David Jiříček a neměl by chybět v utkání proti San Jose. Otázkou zůstvává, který z brankářského dua Utahu Karel Vejmelka - Vítek Vaněček bude chytat proti Winnipegu. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.

KonecLIVE Po prodl.
43
Sledujte on-lineLIVE
--
Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů