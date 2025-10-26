Sparta těsně zdolala Litvínov. Kladno ztratilo vysoký náskok, Olomouc porazila Dynamo
Třinec potvrdil aktuálně nejlepší formu ze všech týmů a uspěl také v Plzni. O dvoubodovém zisku ovšem rozhodl až v samostatných nájezdech. V nich byl jediným úspěšným střelcem Martin Růžička. Kladno ztratilo třígólové vedení v Budějovicích a padlo v prodloužení. Mladá Boleslav podlehla Vítkovicím, stejně jako Kometa Liberci. Pardubice navzdory drtivé střelecké převaze padly v Olomouci. A Sparta uhájila těsné vedení 2:1 nad Litvínovem.
Plzeň - Třinec 1:2sn.
Třinec si připsal sedmou výhru za sebou. Hosté drželi od 10. minuty vedení díky přesilovkové trefě Libora Hudáčka, Indiáni vyrovnali ve 49. minutě zásluhou Stuarta Percyho. Druhý bod Třinci vybojoval kapitán Martin Růžička, jenž byl jediným úspěšným exekutorem rozstřelu. Plzeň prohrála doma počtvrté v řadě, poprvé za tu dobu bodovala.
Mladá Boleslav - Vítkovice 1:2
Vítkovice zabrali po třech porážkách za sebou. Na ledě Bruslařského klubu si navíc připsali už pátou výhru za sebou. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel útočník Martin Hanzl. Předposlední Mladá Boleslav nebodovala potřetí v řadě.
Liberec - Kometa 4:3
Bílí Tygři díky výhře 4:3 odčinili zaváhání v Litvínově, kde v prodloužení ztratili dobře rozehraný zápas. Naopak Kometa nedokázala navázat na páteční domácí výhru 4:1 s Vítkovicemi a potřetí z posledních čtyř zápasů nebodovala. Úřadující mistr v utkání hned třikrát vedl, domácí ale dokázali pokaždé srovnat. Tři body jim pak v čase 56:33 vystřelil svou druhou brankou útočník Radan Lenc. Dvakrát se v dresu vítězů trefil i Jaromír Pytlík.
Mountfield HK - Karlovy Vary 4:5
Hradec Králové dotahoval vysokou ztrátu poté, co v polovině zápasu prohrával o pět gólů. Po výměně gólmanů Škorvánkův náhradník Filip Novotný již neinkasoval. Závěrečnou naději vykřesal Pavlík a v poslední minutě snížil na konečných 4:5 Nenonen. Po dvou gólech zaznamenali Radovan Pavlík a Janis Jaks. U všech zásahů mužstva Mountfieldu asistoval bek Graeme McCormack. Hradec prohrál po předešlých sedmi vítězstvích v řadě.
Olomouc - Pardubice 2:1pp.
Hanáci uspěli doma potřetí za sebou a na třetí Dynamo se bodově dotáhli. Kohouty poslal v první třetině do vedení Karel Plášek, ve třetí třetině srovnal Lukáš Sedlák. Rozhodující branku vstřelil v prodloužení v čase 62:53 Petr Fridrich. Dynamo podlehlo Olomouci ve vzájemných zápasech po sérii pěti vítězství.
České Budějovice - Kladno 4:3pp.
Rytíři, v jejichž dresu se dvakrát prosadil Martin Ryšavý, vedli nad Motorem ještě na začátku 53. minuty 3:0 a vypadalo to, že Jihočeši zůstanou popáté za sebou bez bodového zisku. Pak ale zavelel k obratu proti svému bývalému týmu útočník Adam Kubík, jenž také celý duel v čase 61:19 ukončil vítěznou trefou. V sestavě Kladna chyběl Jaromír Jágr.
Sparta - Litvínov 2:1
Sparta porazila Litvínov 2:1 a potvrdila, že se jí v konfrontacích s Vervou dlouhodobě daří. Soupeře předčila podeváté v řadě, devátou výhru za sebou si nad Litvínovem připsala i v domácím prostředí. Gólově se o výhru Pražanů postarali Jani Lajunen a Roman Horák, za hosty snížil Marek Baránek.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|18
|2
|1
|1
|14
|29:62
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž