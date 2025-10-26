Předplatné

Sparta těsně zdolala Litvínov. Kladno ztratilo vysoký náskok, Olomouc porazila Dynamo

Roman Horák slaví gól proti Litvínovu
Roman Horák slaví gól proti LitvínovuZdroj: Michal Beránek / Sport
Autor rozhodujícího gólu Radan Lenc z Liberce
Radan Lenc a Jasper Weatherby se radují z gólu
Autor rozhodujícího gólu Radan Lenc z Liberce
Jasper Weatherby slaví liberecký gól proti Kometě
Marek Ďaloga z Komety otevřel skóre proti Liberci
Jaromír Pytlík z Liberce v šanci proti brankáři Aleši Stezkovi
Marek Ďaloga z Brna se raduje z gólu
31
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Třinec potvrdil aktuálně nejlepší formu ze všech týmů a uspěl také v Plzni. O dvoubodovém zisku ovšem rozhodl až v samostatných nájezdech. V nich byl jediným úspěšným střelcem Martin Růžička. Kladno ztratilo třígólové vedení v Budějovicích a padlo v prodloužení. Mladá Boleslav podlehla Vítkovicím, stejně jako Kometa Liberci. Pardubice navzdory drtivé střelecké převaze padly v Olomouci. A Sparta uhájila těsné vedení 2:1 nad Litvínovem.

Plzeň - Třinec 1:2sn.

Třinec si připsal sedmou výhru za sebou. Hosté drželi od 10. minuty vedení díky přesilovkové trefě Libora Hudáčka, Indiáni vyrovnali ve 49. minutě zásluhou Stuarta Percyho. Druhý bod Třinci vybojoval kapitán Martin Růžička, jenž byl jediným úspěšným exekutorem rozstřelu. Plzeň prohrála doma počtvrté v řadě, poprvé za tu dobu bodovala.

Mladá Boleslav - Vítkovice 1:2

Vítkovice zabrali po třech porážkách za sebou. Na ledě Bruslařského klubu si navíc připsali už pátou výhru za sebou. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel útočník Martin Hanzl. Předposlední Mladá Boleslav nebodovala potřetí v řadě.

Liberec - Kometa 4:3

Bílí Tygři díky výhře 4:3 odčinili zaváhání v Litvínově, kde v prodloužení ztratili dobře rozehraný zápas. Naopak Kometa nedokázala navázat na páteční domácí výhru 4:1 s Vítkovicemi a potřetí z posledních čtyř zápasů nebodovala. Úřadující mistr v utkání hned třikrát vedl, domácí ale dokázali pokaždé srovnat. Tři body jim pak v čase 56:33 vystřelil svou druhou brankou útočník Radan Lenc. Dvakrát se v dresu vítězů trefil i Jaromír Pytlík.

Mountfield HK - Karlovy Vary 4:5

Hradec Králové dotahoval vysokou ztrátu poté, co v polovině zápasu prohrával o pět gólů. Po výměně gólmanů Škorvánkův náhradník Filip Novotný již neinkasoval. Závěrečnou naději vykřesal Pavlík a v poslední minutě snížil na konečných 4:5 Nenonen. Po dvou gólech zaznamenali Radovan Pavlík a Janis Jaks. U všech zásahů mužstva Mountfieldu asistoval bek Graeme McCormack. Hradec prohrál po předešlých sedmi vítězstvích v řadě.

Olomouc - Pardubice 2:1pp.

Hanáci uspěli doma potřetí za sebou a na třetí Dynamo se bodově dotáhli. Kohouty poslal v první třetině do vedení Karel Plášek, ve třetí třetině srovnal Lukáš Sedlák. Rozhodující branku vstřelil v prodloužení v čase 62:53 Petr Fridrich. Dynamo podlehlo Olomouci ve vzájemných zápasech po sérii pěti vítězství.

České Budějovice - Kladno 4:3pp.

Rytíři, v jejichž dresu se dvakrát prosadil Martin Ryšavý, vedli nad Motorem ještě na začátku 53. minuty 3:0 a vypadalo to, že Jihočeši zůstanou popáté za sebou bez bodového zisku. Pak ale zavelel k obratu proti svému bývalému týmu útočník Adam Kubík, jenž také celý duel v čase 61:19 ukončil vítěznou trefou. V sestavě Kladna chyběl Jaromír Jágr.

Sparta - Litvínov 2:1

Sparta porazila Litvínov 2:1 a potvrdila, že se jí v konfrontacích s Vervou dlouhodobě daří. Soupeře předčila podeváté v řadě, devátou výhru za sebou si nad Litvínovem připsala i v domácím prostředí. Gólově se o výhru Pražanů postarali Jani Lajunen a Roman Horák, za hosty snížil Marek Baránek.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE
12Detail
LIVE
45Detail
LIVE
43Detail
LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
21Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice18822652:4230
4Olomouc18911744:4430
5Č. Budějovice18910854:4529
6Plzeň17813536:3029
7Vítkovice18732653:4829
8Liberec18902744:4329
9K. Vary18811844:4627
10Mountfield17640745:4126
11Sparta19721953:5126
12Kladno18514839:5221
13M. Boleslav185111133:4518
14Litvínov182111429:629
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů