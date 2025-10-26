ONLINE: Devils porazili Colorado, Nečas ani Palát nebodovali. Hronek čelí Tomáškovi
Třetí týden sezony NHL uzavírá nabitý program. Colorado podlehlo New Jersey na jeho ledě 3:4 v prodloužení. Bodově se do zápasu nezapsali ani Martin Nečas, ani Ondřej Palát. Vegas s Tomášem Hertlem hrají proti Tampě. Obránce Vancouveru Filip Hronek bude v kanadském souboji bránit Connora McDavida a Davida Tomáška. Do sestavy Minnesoty se prodral David Jiříček a neměl by chybět v utkání proti San Jose. Gólman Utahu Vítek Vaněček čelí Winnipegu. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.