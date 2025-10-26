Předplatné

ONLINE: Nečas proti Devils, Hertl hraje v Tampě. Hronek bude bránit McDavida

Útočník Colorada Martin Nečas (vpravo) hraje první zápas proti "své" Carolině
Útočník Colorada Martin Nečas (vpravo) hraje první zápas proti "své" CaroliněZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Útočník Oilers David Tomášek před brankou Montrealu
Edmonton Oilers oslavují vítězství
Gólman Ducks Petr Mrázek likviduje další pokus Bostonu
Český brankář Karel Vejmelka v dresu Utahu během přestávky
Martin Nečas v retro dresu během utkání proti Carolině
David Tomášek slaví se spoluhráči z Edmontonu svůj první gól v NHL
Český útočník David Tomášek oslavuje svůj první gól v NHL
1613Třetí týden sezony NHL uzavře nabitý program. Už od 18.00 se Martin Nečas s Coloradem představí v New Jersey. Vegas s Tomášem Hertlem hrají proti Tampě. Obránce Vancouveru Filip Hronek bude v kanadském souboji bránit Connora McDavida a Davida Tomáška. Do sestavy Minnesoty se prodral David Jiříček a neměl by chybět v utkání proti San Jose. Otázkou zůstvává, který z brankářského dua Utahu Karel Vejmelka - Vítek Vaněček bude chytat proti Winnipegu. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.

