ONLINE: Nečas proti Devils, Hertl hraje v Tampě. Hronek bude bránit McDavida
1613Třetí týden sezony NHL uzavře nabitý program. Už od 18.00 se Martin Nečas s Coloradem představí v New Jersey. Vegas s Tomášem Hertlem hrají proti Tampě. Obránce Vancouveru Filip Hronek bude v kanadském souboji bránit Connora McDavida a Davida Tomáška. Do sestavy Minnesoty se prodral David Jiříček a neměl by chybět v utkání proti San Jose. Otázkou zůstvává, který z brankářského dua Utahu Karel Vejmelka - Vítek Vaněček bude chytat proti Winnipegu. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.