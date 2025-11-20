Perušič se Schweinerem jsou ve čtvrtfinále, vyhráli i pátý zápas na MS! Češky končí
Obhájci titulu jsou nadále stoprocentní! Úřadující světoví šampioni v plážovém volejbale Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem si na mistrovství světa v Adelaide vybojovali postup mezi nejlepší osmičku, v osmifinálovém utkání přemohli portugalskou dvojici Joao Pedrosa - Hugo Campos 21:16 a 21:18. V ženské části pavouka své osmifinále prohrály Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, které nestačily na nasazené sedmičky Kelly Chengovou a Molly Shawovou 13:21 a 10:21.
Poté, co Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem suverénně ovládli základní skupinu, postoupili v prvním kole play off přes Estebana a Marca Grimaltovi. O kolo později pak zdolali Joao Pedrosu a Huga Campose z Portugalska.
V průběhu prvního setu se český pár dostal do tříbodového náskoku, který v jeho závěru postupně navyšoval. Při prvním setbolu Schweiner nejprve snadno odvrátil podání soupeře a poté nad sítí šikovně zametl míč do rohu.
Druhé dějství bylo o poznání vyrovnanější. Češi v něm odskočili až v závěru, kdy si vybojovali dva mečboly. Proměnili hned první možnost, Schweiner vytáhl nad sítí dokonalý blok.
„Až na drobný výpadek ve druhém setu jsme ten zápas kontrolovali, nebo minimálně jsme byli lepším týmem,“ řekl v nahrávce pro ČTK Perušič. „V prvním setu navzdory tomu, že se nám nepodařilo vedení navýšit, se nám ho povedlo aspoň udržet. Druhý set jsme začali dobře a rychle šli do vedení, ale okolo technického time outu začali Portugalci lépe podávat, dotáhli se a vedli 12:10. Naštěstí se nám hned po oddechovém čase podařilo vzít si vedení zpět a pak už jsme ho byli schopní udržet až do konce,“ doplnil český polař.
Díky pátému vítězství na turnaji se obhájci titulu z roku 2023 probili už do čtvrtfinále, v němž narazí na stříbrné německé medailisty z olympijských her v Paříži Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera, kteří nečekaně vyřadili světové jedničky Anderse Mola s Christianem Sörumem z Norska.
Právě postup do čtvrtfinále si Perušič se Schweinerem před turnajem vysnili. „V letošní sezoně jsme balancovali na hraně té osmičky. Myslím, že TOP týmy nám trošku utekly,“ hodnotil Perušič před začátkem MS. „Víme, že jsme schopni porážet nejlepší týmy, když nám ty zápasy sednou. Takže samozřejmě všechno je možné, ale jak se rozšiřuje světová špička, tak třeba zápasy v prvním kole play off nebo i ve skupině s papírově slabším soupeřem můžou být hodně těžké,“ navázal na kolegu Schweiner.