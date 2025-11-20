Předplatné

Totální inventura extraligy: Komu by se hodil Kovář a proč je Lakatoš laxní?

Komu by se hodil Kovář, proč je Lakatoš laxní? Brutální ostuda na severu • Zdroj: isport.cz
Radost Třince, zleva Andrej Nestrašil, Ondřej Kovařčík a Libor Hudáček.
Andrej Nestrašil z Třince ve šlágru 21. kola proti Pardubicím.
Niko Ojamäki překonal Marka Mazancce
Oscar Flynn z Třince (vlevo) střílí gól. V brance Kladna je Adam Brízgala.
Adam Bareš slaví branku do sítě Třince
Choreo litvínovským fanoušků k 80letému výročí vzniku klubu
Choreo fanušků Litvínova
23
Sparta po nástupu kouče Jaroslava Nedvěda je momentálně lepší dokonce než Třinec, jenž je oproti loňsku skokanem extraligové sezony. A totálním protipólem Litvínova, jenž loni zahájil ročník klubovým rekordem, ale ta stávající vypadá zatím na opačný historický zápis. Nejdelší podcast Zimák v historii (2,5 hodiny v plné verzi) udělal totální inventuru po extraligové mapě, probral dění a výhled ve všech klubech, přišel s aktuálními spekulacemi na téma některých přesunů v rámci nejvyšší soutěže. 

Například Jakub Kovář by měl skončit na Spartě, přinášíme tipy, kdo by po něm mohl skočit a jaké trejdy by dávaly smysl. Zastavíme se i u Dominika Lakatoše, který přestal být sám sebou, což vnímá celé osazenstvo Zimáku. Probere ho Miloslav Hořava? Kdo by měl jít na školení k Adolfu Šádkovi?

Kompletní epizodu Zimáku najdete na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Mountfield221140764:4541
3Sparta2511311073:6440
4Pardubice221122769:5139
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

