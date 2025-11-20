Menšík vstával v 5:30. S policejní eskortou jsem si přišel důležitý, smál se
PŘÍMO Z BOLONI | Budíček mu drnčel na stolku u postele již v půl šesté ráno. Jakub Menšík není ranní ptáče, ale na zápas proti Pablu Carreňovi se vyspal náramně. Ostřílenému veteránovi nasázel 20 es, která ho posunula k dvousetovému triumfu 7:5, 6:4 a Česku dala úvodní bod ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělům.
Začínal jste nezvykle brzy dopoledne, čekala se poloprázdná hala, ale i díky školákům v hledišti byla skoro naplněná desetitisícová kapacita. Co jste říkal na atmosféru?
„Byla skvělá. Na to, že se hrálo v deset ráno, byla plná hala, neskutečná atmosféra. To vás vždycky pomůže vyburcovat k nejlepším výkonům.“
Zaregistroval jste, že o pauzách hrály i české songy?
„Vím jen, že jsme posílali seznam písniček, které by nám mohli zahrát, ale já je nakonec při zápase vůbec nevnímal. Je to dobrý nápad i pro české fanoušky, kterých přišla spousta a mohli si zabékat.“
Vstávat jste musel už v 5:30. Bylo to kruté?
„Docela jo. Normálně spím aspoň do sedmi, ale dnes jsem vstával v 5:30. Na ITF a Futures jsem vstával hodinu před zápasem, ale tady to je Davis Cup a potřebujete se pořádně připravit. Byl to start v deset, člověk si řekne, že to není zas tak brzy, ale v profesionálním sportu začíná zápas už čtyři pět hodin, než se nastoupí na kurt. Musíte se nasnídat, nachystat, cesta zabere nějaký čas. Pak následuje fyzio, tělesné zahřátí, rozehrávka. Po rozehrávce se musím ještě znovu najíst, rozcvičit se. Když si to člověk nesčítá, tak to tak čtyři hodiny zabere.“
Jaká byla cesta ranní Boloňou v doprovodu policejní eskorty?
„Skvělá, užil jsem si ji, prostě zážitek. Myslím, že i policajti museli být nadšení, že nemuseli někde dávat pokuty, ale zajezdili si tady po městě. Bylo to fajn, umožnilo nám to dát si budíček alespoň o půl hodiny později. A taky jsem si mohl připadat důležitý, což je dobrý pocit.“ (smích)
Na kurtu jste se cítil komfortně od prvních chvil?
„Jo. Sice mám radši odpolední zápasy, ale energie respektive emoce v Davis Cupu vás nabudí. A je úplně jedno, jestli hraju v deset ráno, nebo v deset večer, vnímám to podobně. Takže jsem neměl zase takový velký problém.“
Největší rozdíl v zápase s Carreněm dělal servis. Vy jste trefil 20 es, soupeř jediné. Rozhodlo vaše lepší podání zápas?
„Na tomto rychlém povrchu je servis dobrá zbraň. Bylo fajn, že se mi povedlo držet servis ve vysoké kvalitě po dobu celého utkání. Pak se cítím i celkově jistěji. Servis byl úder, o který jsem se opřel a na returnu jsem si mohl více dovolit.“
Očekával se od vás bod a vy jste ho doručil. Velká úleva?
„Určitě ano. Emoce tam byly, ani nemůžou nebýt, když je tam taková atmosféra a bordel. Bylo vážně fajn, že fanoušků přišlo dost, hlavně těch českých. Pro mě i pro ně to byl velký zážitek a patří jim velký dík.“