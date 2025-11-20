Předplatné

Nevědomá nedbalost. Rozhodčí Beneš dostal za Priskeho návštěvu v kabině pokutu 1000 korun

Video placeholder
Dění kolem rozhodčích v Hradci: do kabiny vchází Priske, pak nahlédne i Sabou • Zdroj: FC Hradec Králové
Zápas Sparty s Duklou řídil Jan Beneš
Brian Priske hodinu po zápase prochází útrobami stadionu v Hradci Králové
Brian Priske se zde ptá hradeckého brankáře Adama Zadražila, kde je kabina rozhodčích
Poté si to sparťanský kouč Brian Priske namíří rovnou ke dveřím kabiny rozhodčích
Brian Priske nejdříve zaťukal, ale následně hned vstoupil do kabiny rozhodčích
Brian Priske pootevřel dveře a následně vstoupil do místnosti
Fotogalerie
Chance Liga
Sudí Jan Beneš kvůli návštěvě trenéra fotbalistů Sparty Briana Priskeho v kabině rozhodčích po zářijovém utkání 8. kola první ligy v Hradci Králové dostal pokutu 1000 korun. Trest stanovila etická komise, která o tom informovala v komuniké.

Komise zkoumala, zda se hlavní sudí utkání nedopustil přečinu pochybení delegované osoby. Podnět etické komisi za možné porušení předpisů jak ze strany trenéra, tak ze strany rozhodčího podali předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda a Ligový výbor Ligové fotbalové asociace.

Priske označil situaci za útok na svou integritu vzhledem k tomu, že záznam jeho vstupu do kabiny unikl na internet. Hájil se tím, že šel sudím poděkovat za zápas, popřát jim hodně štěstí do zbytku sezony a také se omluvit čtvrtému rozhodčímu za incident z utkání. Disciplinární komise Priskeho nepotrestala. Dánský kouč podle ní neporušil soutěžní ani disciplinární řád FAČR, protože do kabiny vstoupil s Benešovým souhlasem.

Trestu, i když mírnému, ale Beneš neušel. „Etická komise FAČR po dokazování a právním hodnocení dospěla k závěru, že disciplinární přečin byl spáchán a pan Beneš je disciplinárně odpovědný, byť z hlediska subjektivní stránky disciplinárního přečinu, tedy zavinění, se jedná o zavinění ve formě nevědomé nedbalosti,“ uvedla komise v odůvodnění.

Pětadvacetiletému Benešovi uložila trest blízko spodní hranice sazby, protože šlo o o první rozhodnutí v obdobném případu. „Jeho součástí je i vymezení hranic jednání rozhodčích v kontextu pravidel kodexu chování profesionálních rozhodčích formou výkladu dosud nevyloženého právního pojmu standardní komunikace v rámci utkání,“ konstatovala komise.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
