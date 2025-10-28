Předplatné

NHL ONLINE: 16 zápasů, v akci všechny týmy. Boston proti Islanders, Colorado hostí Devils

Martin Nečas v utkání na ledě Buffala
Martin Nečas v utkání na ledě Buffala
Dokonalý program pro fanoušky NHL - během noci z úterý na středu se postupně hraje 16 zápasů, do akce tak jdou všechny týmy nejslavnější hokejové ligy světa. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou hostí New York Islanders, Colorado s Martinem Nečasem čelí New Jersey, jehož dres obléká Ondřej Palát. Hrají i další čeští hokejisté, který z nich na sebe nejvíc upozorní? ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
63Detail
LIVE
72Detail
LIVE
--Tipsport1.984.253.28Detail
LIVE
--Tipsport1.974.153.39Detail
LIVE
--Tipsport2.44.222.56Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.94.363.45Detail
LIVE
--Tipsport3.054.192.09Detail
LIVE
--Tipsport2.094.193.05Detail
LIVE
--Tipsport3.154.12.07Detail
LIVE
--Tipsport2.524.022.51Detail
LIVE
--Tipsport2.534.122.46Detail
LIVE
--Tipsport2.274.022.82Detail
LIVE
--Tipsport2.94.162.18Detail
LIVE
--Tipsport2.024.153.24Detail
LIVE
--Tipsport2.144.093Detail
LIVE
--Tipsport2.654.072.37Detail
LIVE
--Tipsport2.724.062.32Detail
LIVE
--Tipsport3.874.421.79Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils9710135:2216
2Pittsburgh10701238:2715
3Montreal10430336:3014
4Carolina8330231:2212
5Washington9510327:2112
6Detroit9510330:2912
7Ottawa10411438:3711
8Florida10500525:2810
9Islanders8401330:289
9Flyers8221323:219
11Buffalo9401427:279
12Toronto9221431:339
13Columbus8310425:258
14Tampa9212424:288
14Rangers10302522:268
16Boston11310734:428
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Utah10620237:2416
    2Colorado10504133:2614
    3Vegas9413131:2513
    4Winnipeg9600330:2212
    5Seattle Kraken9322225:2512
    6Dallas9411328:3011
    7Kings10133329:3311
    8Chicago9312326:2310
    9Vancouver10320529:3110
    10Edmonton10312429:3210
    11Nashville10312426:3210
    12Anaheim8311329:299
    13Minnesota10212528:398
    14St. Louis9301527:397
    15San Jose9022529:426
    16Calgary10111721:355

