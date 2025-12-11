Lincoln - Olomouc 2:1. Druhý podzimní šok pro Sigmu a komplikace v boji o postup
PŘÍMO Z GIBRALTARU | Před necelým měsícem je viděli naživo na Andrově stadionu, tehdy reprezentace Gibraltaru prohrála proti Čechům 0:6. Fotbalisté Olomouce však na elitní výběr na jižním cípu Pyrenejského poloostrova nenavázali, s Lincolnem Red Imps padli 1:2 a zkomplikovali si postup do jarní fáze Konferenční ligy. Sigma na umělé trávě kousek od Afriky narazila podobně jako Lech Poznaň či Rijeka. Právě proti polskému mistrovi budou moct ve čtvrtek Hanáci nepovedený dojem napravit.
Česká recepční Alžběta, původem z Prahy, na hotelu poblíž gibraltarského letiště před zápasem vtipkovala, že tamním fotbalistům to jde většinou lépe až po utkání v baru než na hřišti. Trenér Sigmy Tomáš Janotka by, stejně jako zástupci Lechu Poznaň a Rijeky, nesouhlasil. Už na předzápasové tiskové konferenci krotil narativ o jednoduchém vítězství a úrovni divizních Nových Sadů, které se v září postaraly o pohárovou senzaci.
Jediný z jeho kádru, kdo měl čerstvou zkušenost se soupeřem, byl středopolař Michal Beran. V listopadu pomohl české reprezentaci k drtivé výhře 6:0 právě nad Gibraltarem, teď se proti jeho hráčům postavil znovu. Na umělé trávě a za podpory více než stovky fanoušků z Hané, kteří si na jihu Evropy udělali příjemný předvánoční výlet, byť trhy s klasickými dřevěnými stánky pod palmami otevřou prý až příští týden.
Zrovna Beran začal solidně, s Filipem Slavíčkem a Jáchymem Šípem na levé straně působil na netradičním terénu svěže. Důsledkem aktivity byl brzký vedoucí gól – koho jiného než – uzdraveného kanonýra Daniela Vašulína. Dostal se k balonu před vápnem, fláknul do něj levačkou a překvapil gólmana Jaylana Hankinse, zaměstnance vězeňské služby. Slavil modrý kotel za brankou i partneři na hlavní tribuně. Takhle si to všichni představovali, ideální start!
Dokonce mohlo být záhy ještě líp, jenže Artur Dolžnikov minul z dorážky prázdnou bránu a akční Slavíček mířil ze šestnáctky nad kasu. Janotka si s rukama nad hlavou zklamaně poskočil, jako by tušil, že tohle bude mrzet. A taky že mrzelo. Jednačtyřicetiletý Nano hodil dlouhý aut, Vašulín podcenil hlavičkový souboj, po kterém se míč otřel o břevno, a Jan Koutný si jej pak smolně srazil do sítě.
Od té chvíle Lincoln ožil včetně hlučných místních diváků. Domácím vycházely kombinace, sběr odražených míčů. S umělou trávou fakt problém neměli. Zato duo Dolžnikov, Matěj Hadaš na pravé straně ano. Litevec tempo vůbec nezachytil, v pauze šel jako nejslabší kus dolů. Stejně tak neviditelný Štěpán Langer.
Došlo na tolik omílaný nástup Dominika Janoška i na herní zlepšení. Nicméně Vašulín neproměnil tutovku po skvělé práci Šípa, střídající Jan Navrátil rovněž pálil v dobré pozici nepřesně a Tihomir Kostadinov zblízka pouze doprostřed a poté hlavou do tyče. Metrika xG rostla, góly však nepřicházely.
A tak přišel trest číslo dvě. Odrazů a chaosu v pokutovém území využil reprezentant Nicholas Pozo a totálně zmrazil do té doby optimistickou olomouckou výpravu. Otočka ve skóre se nečekala. Dobývání pokračovalo, leč neúspěšně.
Sigma prohrála třetí soutěžní duel v řadě, viditelně jí v závěru půlsezony dochází v náročném programu šťáva. Místo aby na Gibraltaru oslavila postup, zažila po vypadnutí s Novými Sady druhý podzimní šok a v pátek poletí domů přes španělskou Málagu v bídné náladě. V neděli ji čeká ligová derniéra ve Zlíně a ve čtvrtek reparát s Lechem. Lincoln naopak slaví zisk sedmi bodů a je ve hře o jarní fázi překvapivě taky!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|5
|4
|1
|0
|8:4
|13
|2
Šachtar
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|3
Raków
|5
|3
|2
|0
|8:2
|11
|4
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|5
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|6
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|7
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|8
Mainz
|5
|3
|1
|1
|5:3
|10
|9
Crystal Palace
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|10
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|11
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|12
Celje
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|13
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|14
Rijeka
|5
|2
|2
|1
|5:2
|8
|15
Omonia Nikósie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|16
FC Lausanne
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|17
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|18
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|19
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|20
Lech Poznań
|5
|2
|1
|2
|10:7
|7
|21
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|22
Olomouc
|5
|2
|1
|2
|6:7
|7
|23
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|24
Lincoln
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|25
KuPS
|5
|1
|3
|1
|4:3
|6
|26
Zrinjski
|5
|2
|0
|3
|7:9
|6
|27
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|32
Hamrun
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|33
Aberdeen
|5
|0
|2
|3
|3:11
|2
|34
Shelbourne
|5
|0
|1
|4
|0:7
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|5
|0
|0
|5
|2:13
|0
- Osmifinále
- Play-off