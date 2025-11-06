Další Ovečkinův počin! V NHL dosáhl na metu, která byla považována za nepřekonatelnou
Další milník! Ruský útočník Alexandr Ovečkin dal jako první hokejista v historii NHL 900 branek. Jubilejní gól vstřelil při domácí výhře Washingtonu 6:1 nad St. Louis. Výrazně méně důvodů k radosti měl český brankář Vítek Vaněček, jenž ve středečním progranu neodvrátil prohru Utahu 3:5 na ledě Toronta.
Ovečkin se v dubnovém utkání proti NY Islanders osamostatnil v čele historických tabulek, když gólem číslo 895 překonal 31 let starý zápis legendárního Wayna Gretzkyho. Nyní má za sebou další velký milník.
Proti St. Louis na něj dosáhl v úvodu druhé třetiny, kdy backhandem z otočky dorazil do branky střelu Jakoba Chychruna. Ruský útočník se prosadil potřetí v sezoně a dosáhl na metu, která byla dlouhodobě považována za nepřekonatelnou.
Washington o jednoznačné výhře 6:1 rozhodl ve druhé třetině, kterou vyhrál rozdílem čtyř branek. Capitals tak razantně utnuli čtyřzápasovou sérii proher, během které vstřelili pouze pět gólů. Hokejisté Blues padli poosmé z posledních devíti zápasů a dál patří k nejhorším týmům Západní konference.
Bodově se na ně díky výhře 5:1 nad Columbusem dotáhlo poslední Calgary. Pod druhé vítězství za sebou se podepsal český forvard Adam Klapka, který ve 29. minutě přesnou střelou mezi beton a lapačku gólmana Jeta Greavese zvýšil na 4:1 pro Flames.
Český obr odehrál bezmála 10 minut a kromě druhého gólu v sezoně se blýskl také dvěma zblokovanými střelami a čtyřmi srážkami. V tomto ohledu byl spolu se spoluhráčem Mackenziem Weegarem nejaktivnějším mužem zápasu.
Výrazně méně důvodů k radosti něž Klapka měl český brankář Vítek Vaněček, jenž ve středečním progranu neodvrátil prohru Utahu 3:5 na ledě Toronta. Český gólman ve středu odchytal nejhorší zápas v barvách Mammoth. Ve svém čtvrtém zápase za tým ze Salt Lake City dostal čtyři branky z 18 střel a úspěšnost zákroků nedostal ani na 80 procent.
Toronto o své výhře rozhodlo ve třetí třetině, ve které dalo tři branky. Potřetí za sebou se prosadil kanonýr Auston Matthews, který po nevýrazném vstupu do sezony pozvolna stoupá pořadím střelců. S osmi zásahy už je na hranici elitní desítky.
Maple Leafs i díky němu vyhráli potřetí za sebou a v tabulce Východní konference se posunuli se na páté místo. Utah je na Západě třetí, na vedoucí Colorado aktuálně ztrácí tři body.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Macklin Celebrini
San Jose
|8
|13
|21
|14
|4
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|4
|17
|21
|15
|-3
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|10
|10
|20
|14
|9
|4.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|9
|11
|20
|13
|7
|5.
|William Nylander
Toronto
|6
|14
|20
|11
|8
|6.
|Jack Eichel
Vegas
|8
|11
|19
|12
|6
|7.
|Nick Suzuki
Montreal
|3
|16
|19
|13
|9
|8.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|16
|19
|14
|5
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|9
|9
|18
|14
|8
|10.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|8
|10
|18
|14
|-5
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Montreal
|13
|4
|5
|1
|3
|48:41
|19
|2
Pittsburgh
|14
|8
|0
|2
|4
|49:40
|18
|3
Devils
|13
|8
|1
|0
|4
|46:40
|18
|4
Detroit
|14
|6
|3
|0
|5
|44:42
|18
|5
Toronto
|14
|6
|2
|1
|5
|52:50
|17
|6
Carolina
|12
|5
|3
|0
|4
|44:32
|16
|7
Boston
|15
|5
|3
|0
|7
|49:51
|16
|8
Washington
|13
|6
|1
|1
|5
|37:30
|15
|9
Flyers
|13
|3
|4
|1
|5
|38:35
|15
|10
Tampa
|13
|4
|2
|2
|5
|37:36
|14
|11
Columbus
|13
|5
|2
|0
|6
|41:41
|14
|12
Buffalo
|13
|4
|1
|4
|4
|38:40
|14
|13
Ottawa
|13
|4
|2
|2
|5
|48:51
|14
|13
Islanders
|13
|6
|0
|2
|5
|43:46
|14
|13
Rangers
|14
|4
|2
|2
|6
|31:34
|14
|16
Florida
|13
|5
|1
|1
|6
|34:41
|13
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Winnipeg
|13
|8
|1
|0
|4
|45:33
|18
|3
Utah
|14
|6
|3
|0
|5
|47:40
|18
|4
Anaheim
|12
|6
|2
|1
|3
|48:37
|17
|5
Vegas
|12
|6
|1
|3
|2
|40:32
|17
|6
Dallas
|13
|5
|2
|3
|3
|37:39
|17
|7
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|8
Kings
|14
|3
|3
|4
|4
|40:44
|16
|9
Seattle Kraken
|13
|4
|2
|4
|3
|34:39
|16
|10
Chicago
|14
|5
|1
|3
|5
|44:40
|15
|11
Vancouver
|15
|3
|4
|0
|8
|42:50
|14
|12
Nashville
|15
|4
|1
|4
|6
|39:51
|14
|13
San Jose
|14
|2
|3
|3
|6
|48:54
|13
|14
Minnesota
|14
|3
|2
|3
|6
|40:51
|13
|15
Calgary
|15
|3
|1
|2
|9
|36:49
|10
|16
St. Louis
|14
|4
|0
|2
|8
|38:59
|10