Další Ovečkinův počin! V NHL dosáhl na metu, která byla považována za nepřekonatelnou

Další milník! Ruský útočník Alexandr Ovečkin dal jako první hokejista v historii NHL 900 branek. Jubilejní gól vstřelil při domácí výhře Washingtonu 6:1 nad St. Louis. Výrazně méně důvodů k radosti měl český brankář Vítek Vaněček, jenž ve středečním progranu neodvrátil prohru Utahu 3:5 na ledě Toronta.

Ovečkin se v dubnovém utkání proti NY Islanders osamostatnil v čele historických tabulek, když gólem číslo 895 překonal 31 let starý zápis legendárního Wayna Gretzkyho. Nyní má za sebou další velký milník.

Proti St. Louis na něj dosáhl v úvodu druhé třetiny, kdy backhandem z otočky dorazil do branky střelu Jakoba Chychruna. Ruský útočník se prosadil potřetí v sezoně a dosáhl na metu, která byla dlouhodobě považována za nepřekonatelnou.

Washington o jednoznačné výhře 6:1 rozhodl ve druhé třetině, kterou vyhrál rozdílem čtyř branek. Capitals tak razantně utnuli čtyřzápasovou sérii proher, během které vstřelili pouze pět gólů. Hokejisté Blues padli poosmé z posledních devíti zápasů a dál patří k nejhorším týmům Západní konference.

Bodově se na ně díky výhře 5:1 nad Columbusem dotáhlo poslední Calgary. Pod druhé vítězství za sebou se podepsal český forvard Adam Klapka, který ve 29. minutě přesnou střelou mezi beton a lapačku gólmana Jeta Greavese zvýšil na 4:1 pro Flames.

Český obr odehrál bezmála 10 minut a kromě druhého gólu v sezoně se blýskl také dvěma zblokovanými střelami a čtyřmi srážkami. V tomto ohledu byl spolu se spoluhráčem Mackenziem Weegarem nejaktivnějším mužem zápasu.

Výrazně méně důvodů k radosti něž Klapka měl český brankář Vítek Vaněček, jenž ve středečním progranu neodvrátil prohru Utahu 3:5 na ledě Toronta. Český gólman ve středu odchytal nejhorší zápas v barvách Mammoth. Ve svém čtvrtém zápase za tým ze Salt Lake City dostal čtyři branky z 18 střel a úspěšnost zákroků nedostal ani na 80 procent.

Toronto o své výhře rozhodlo ve třetí třetině, ve které dalo tři branky. Potřetí za sebou se prosadil kanonýr Auston Matthews, který po nevýrazném vstupu do sezony pozvolna stoupá pořadím střelců. S osmi zásahy už je na hranici elitní desítky.

Maple Leafs i díky němu vyhráli potřetí za sebou a v tabulce Východní konference se posunuli se na páté místo. Utah je na Západě třetí, na vedoucí Colorado aktuálně ztrácí tři body.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
53Detail
LIVE
61Detail
LIVE
51Detail
LIVE
25Detail
LIVE
16Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Macklin CelebriniSan Jose81321144
2.Connor McDavidEdmonton4172115-3
3.Nathan MacKinnonColorado101020149
4.Mark ScheifeleWinnipeg91120137
5.William NylanderToronto61420118
6.Jack EichelVegas81119126
7.Nick SuzukiMontreal31619139
8.Jevgenij MalkinPittsburgh31619145
9.Martin NečasColorado9918148
10.Kirill KaprizovMinnesota8101814-5

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Montreal13451348:4119
2Pittsburgh14802449:4018
3Devils13810446:4018
4Detroit14630544:4218
5Toronto14621552:5017
6Carolina12530444:3216
7Boston15530749:5116
8Washington13611537:3015
9Flyers13341538:3515
10Tampa13422537:3614
11Columbus13520641:4114
12Buffalo13414438:4014
13Ottawa13422548:5114
13Islanders13602543:4614
13Rangers14422631:3414
16Florida13511634:4113
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado14805150:3721
    2Winnipeg13810445:3318
    3Utah14630547:4018
    4Anaheim12621348:3717
    5Vegas12613240:3217
    6Dallas13523337:3917
    7Edmonton15424546:4816
    8Kings14334440:4416
    9Seattle Kraken13424334:3916
    10Chicago14513544:4015
    11Vancouver15340842:5014
    12Nashville15414639:5114
    13San Jose14233648:5413
    14Minnesota14323640:5113
    15Calgary15312936:4910
    16St. Louis14402838:5910

