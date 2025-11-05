NHL ONLINE: Hronek proti Chicagu, Klapka vítá Columbus. Čech v bráně Utahu
Zasloužená smlouva pro Nečase, Ducks chytili začátek. Trenér Q? Některé věci se nemění, říká Gudas • Zdroj: isportTV
V nejslavnější hokejové lize světa se v noci přestavuje český zadák Filip Hronek z Vancouveru, jenž vyzývá Chicago s Connorem Bedardem. Adam Klapka v dresu Calgary ukazuje svůj um proti Blue Jackets. Mezi třemi tyčemi se v brance Utahu ukáže jeden z českého dua Karel Vejmelka - Vítek Vaněček, a to v utkání v Torontu. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|4
|17
|21
|15
|-3
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|10
|10
|20
|14
|9
|3.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|9
|11
|20
|13
|7
|4.
|Jack Eichel
Vegas
|8
|11
|19
|12
|6
|5.
|Nick Suzuki
Montreal
|3
|16
|19
|13
|9
|6.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|16
|19
|14
|5
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|9
|9
|18
|14
|8
|8.
|Nick Schmaltz
Utah
|8
|10
|18
|13
|5
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|8
|10
|18
|14
|-5
|10.
|Dylan Larkin
Detroit
|8
|10
|18
|14
|6
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Montreal
|13
|4
|5
|1
|3
|48:41
|19
|2
Pittsburgh
|14
|8
|0
|2
|4
|49:40
|18
|3
Devils
|13
|8
|1
|0
|4
|46:40
|18
|4
Detroit
|14
|6
|3
|0
|5
|44:42
|18
|5
Carolina
|12
|5
|3
|0
|4
|44:32
|16
|6
Boston
|15
|5
|3
|0
|7
|49:51
|16
|7
Flyers
|13
|3
|4
|1
|5
|38:35
|15
|8
Toronto
|13
|5
|2
|1
|5
|47:47
|15
|9
Columbus
|12
|5
|2
|0
|5
|40:36
|14
|10
Tampa
|13
|4
|2
|2
|5
|37:36
|14
|11
Buffalo
|13
|4
|1
|4
|4
|38:40
|14
|12
Islanders
|13
|6
|0
|2
|5
|43:46
|14
|12
Ottawa
|13
|4
|2
|2
|5
|48:51
|14
|12
Rangers
|14
|4
|2
|2
|6
|31:34
|14
|15
Washington
|12
|5
|1
|1
|5
|31:29
|13
|16
Florida
|13
|5
|1
|1
|6
|34:41
|13
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Winnipeg
|13
|8
|1
|0
|4
|45:33
|18
|3
Utah
|13
|6
|3
|0
|4
|44:35
|18
|4
Anaheim
|12
|6
|2
|1
|3
|48:37
|17
|5
Vegas
|12
|6
|1
|3
|2
|40:32
|17
|6
Dallas
|13
|5
|2
|3
|3
|37:39
|17
|7
Seattle Kraken
|12
|4
|2
|4
|2
|33:33
|16
|8
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|9
Kings
|14
|3
|3
|4
|4
|40:44
|16
|10
Vancouver
|14
|3
|4
|0
|7
|40:45
|14
|11
Nashville
|15
|4
|1
|4
|6
|39:51
|14
|12
Chicago
|13
|4
|1
|3
|5
|39:38
|13
|13
Minnesota
|14
|3
|2
|3
|6
|40:51
|13
|14
San Jose
|13
|1
|3
|3
|6
|42:53
|11
|15
St. Louis
|13
|4
|0
|2
|7
|37:53
|10
|16
Calgary
|14
|2
|1
|2
|9
|31:48
|8