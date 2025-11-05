Předplatné

NHL ONLINE: Hronek proti Chicagu, Klapka vítá Columbus. Čech v bráně Utahu

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Zasloužená smlouva pro Nečase, Ducks chytili začátek. Trenér Q? Některé věci se nemění, říká Gudas • Zdroj: isportTV
Obránce Filip Hronek je se svou bodovou šňůrou v NHL velice blízko k vyrovnání českého rekordu Jiřího Bubly
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Český obr Adam Klapka v úvodním duelu nové sezony NHL
Vítek Vaněček Utahu vychytal výhru nad Winnipegem
Český brankář Karel Vejmelka v dresu Utahu během přestávky
8
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

V nejslavnější hokejové lize světa se v noci přestavuje český zadák Filip Hronek z Vancouveru, jenž vyzývá Chicago s Connorem Bedardem. Adam Klapka v dresu Calgary ukazuje svůj um proti Blue Jackets. Mezi třemi tyčemi se v brance Utahu ukáže jeden z českého dua Karel Vejmelka - Vítek Vaněček, a to v utkání v Torontu. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.034.263.14Detail
LIVE
--Tipsport2.124.153.02Detail
LIVE
--Tipsport2.434.042.6Detail
LIVE
--Tipsport2.024.213.2Detail
LIVE
--Tipsport2.014.233.21Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton4172115-3
2.Nathan MacKinnonColorado101020149
3.Mark ScheifeleWinnipeg91120137
4.Jack EichelVegas81119126
5.Nick SuzukiMontreal31619139
6.Jevgenij MalkinPittsburgh31619145
7.Martin NečasColorado9918148
8.Nick SchmaltzUtah81018135
9.Kirill KaprizovMinnesota8101814-5
10.Dylan LarkinDetroit81018146

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Montreal13451348:4119
2Pittsburgh14802449:4018
3Devils13810446:4018
4Detroit14630544:4218
5Carolina12530444:3216
6Boston15530749:5116
7Flyers13341538:3515
8Toronto13521547:4715
9Columbus12520540:3614
10Tampa13422537:3614
11Buffalo13414438:4014
12Islanders13602543:4614
12Ottawa13422548:5114
12Rangers14422631:3414
15Washington12511531:2913
16Florida13511634:4113
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado14805150:3721
    2Winnipeg13810445:3318
    3Utah13630444:3518
    4Anaheim12621348:3717
    5Vegas12613240:3217
    6Dallas13523337:3917
    7Seattle Kraken12424233:3316
    8Edmonton15424546:4816
    9Kings14334440:4416
    10Vancouver14340740:4514
    11Nashville15414639:5114
    12Chicago13413539:3813
    13Minnesota14323640:5113
    14San Jose13133642:5311
    15St. Louis13402737:5310
    16Calgary14212931:488

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů