SESTŘIH: Boleslav - Sparta 1:2. Letenští prolomili výsledkovou krizi, vítězný gól Kairinena

Video placeholder
SESTŘIH: Boleslav - Sparta 1:2. Letenští prolomili výsledkovou krizi, skórovali Haraslín a Kairinen • Zdroj: iSport.tv
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Grang Kuol v dresu pražské Sparty
Lukáš Haraslín se po jednom ze soubojů těžko zvedal z trávníku
Chance Liga
Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v 16. kole první ligy v Mladé Boleslavi 2:1. Hosté rozhodli o výhře už v úvodním poločase, kdy nejprve skóroval z penalty Lukáš Haraslín, po jehož asistenci zvýšil Kaan Kairinen. Za domácí snížil po změně stran střídající Matyáš Vojta.

Pražané vyhráli po dvou kolech a teprve podruhé z posledních šesti ligových duelů. Minimálně do večera se posunuli do čela tabulky o bod před obhájce titulu Slavii, která od 18:00 přivítá ve vršovickém derby Bohemians 1905. Středočeši utrpěli porážku ve třetím z posledních čtyř kol a klesli na 13. místo.

Sparta prohrála jediný z posledních 14 vzájemných ligových duelů a v nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví pošesté po sobě bodovala. Svěřenci dánského trenéra Priskeho se ideálně naladili na čtvrteční utkání Konferenční ligy na stadionu Legie Varšava.

Letenští v této ligové sezoně v obou předchozích zápasech po reprezentační přestávce ztratili body, v Hradci Králové prohráli 1:2 a na Slovácku remizovali 0:0. V Mladé Boleslavi ale už nezaváhali, byť se v závěru strachovali o vítězství.

Kuol poprvé v základní ligové sestavě

Jednadvacetiletý Australan Garang Kuol zamířil už v páté minutě mimo branku. O chvíli později jeho zblokovaná střela po narážečce s Vydrou dopadla těsně vedle tyče. Z následného rohu Haraslínův tečovaný pokus skončil na boční síti.

Po 20 minutách Ryneš trefil Langhamerovu ruku a hlavní sudí Radina nařídil pokutový kop. Ten bezpečně proměnil kapitán Haraslín, který v úvodním vzájemném duelu v tomto ligovém ročníku rozhodl v nastavení z penalty o výhře 3:2. Slovenský reprezentant se prosadil potřetí v ročníku nejvyšší soutěže a i vinou dvou zranění poprvé od 3. srpna.

Domácí mohli srovnat ve 32. minutě, kdy se ke Klímovi šťastně odrazil v šestnáctce balon, ale pohotově vyběhnuvší gólman Vindahl Pražany podržel. Promarněná příležitost vzápětí mrzela Středočechy o to víc, jelikož Kairinen po Haraslínově nahrávce pro Flodera nechytatelně zakroutil míč k tyči. Finský reprezentant skóroval v lize premiérově od předloňského října. Letenští aktuálně mají s 30 brankami nejlepší útok soutěže, naopak Středočeši s 37 inkasovanými góly nejslabší obranu.

Po změně stran bývalý hráč Mladé Boleslavi Vydra po Haraslínově pasu zakončil vedle. Gólman Floder se následně vyznamenal proti Haraslínově střele a Vydra zase po rohu netrefil zblízka branku.

V 75. minutě střídající Vojta přízemní ranou k tyči zdramatizoval duel. Pátým gólem v sezoně nejvyšší soutěže dorovnal v čele týmové tabulky střelců Ševčíka, který dnes kvůli hostování ze Sparty nemohl hrát.

Vojta pak o 10 minut později mohl dokonce vyrovnat, jenže nikým neatakován trestuhodně přestřelil. Hosté, za něž krátký ligový debut prožil osmnáctiletý Penxa, už těsný náskok ubránili. V Mladé Boleslavi v lize bodovali pošesté z posledních sedmi duelů.

Tým trenéra Majera doma v nejvyšší soutěži vyhrál jediný z devíti zápasů v sezoně a získal tam jen šest z celkových 13 bodů. Sparta venku v lize zvítězila teprve podruhé z posledních pěti utkání.

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta16104230:1734
2Slavia1596029:1133
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

