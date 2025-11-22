SESTŘIH: Boleslav - Sparta 1:2. Letenští prolomili výsledkovou krizi, vítězný gól Kairinena
Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v 16. kole první ligy v Mladé Boleslavi 2:1. Hosté rozhodli o výhře už v úvodním poločase, kdy nejprve skóroval z penalty Lukáš Haraslín, po jehož asistenci zvýšil Kaan Kairinen. Za domácí snížil po změně stran střídající Matyáš Vojta.
Pražané vyhráli po dvou kolech a teprve podruhé z posledních šesti ligových duelů. Minimálně do večera se posunuli do čela tabulky o bod před obhájce titulu Slavii, která od 18:00 přivítá ve vršovickém derby Bohemians 1905. Středočeši utrpěli porážku ve třetím z posledních čtyř kol a klesli na 13. místo.
Sparta prohrála jediný z posledních 14 vzájemných ligových duelů a v nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví pošesté po sobě bodovala. Svěřenci dánského trenéra Priskeho se ideálně naladili na čtvrteční utkání Konferenční ligy na stadionu Legie Varšava.
Letenští v této ligové sezoně v obou předchozích zápasech po reprezentační přestávce ztratili body, v Hradci Králové prohráli 1:2 a na Slovácku remizovali 0:0. V Mladé Boleslavi ale už nezaváhali, byť se v závěru strachovali o vítězství.
Kuol poprvé v základní ligové sestavě
Jednadvacetiletý Australan Garang Kuol zamířil už v páté minutě mimo branku. O chvíli později jeho zblokovaná střela po narážečce s Vydrou dopadla těsně vedle tyče. Z následného rohu Haraslínův tečovaný pokus skončil na boční síti.
Po 20 minutách Ryneš trefil Langhamerovu ruku a hlavní sudí Radina nařídil pokutový kop. Ten bezpečně proměnil kapitán Haraslín, který v úvodním vzájemném duelu v tomto ligovém ročníku rozhodl v nastavení z penalty o výhře 3:2. Slovenský reprezentant se prosadil potřetí v ročníku nejvyšší soutěže a i vinou dvou zranění poprvé od 3. srpna.
Domácí mohli srovnat ve 32. minutě, kdy se ke Klímovi šťastně odrazil v šestnáctce balon, ale pohotově vyběhnuvší gólman Vindahl Pražany podržel. Promarněná příležitost vzápětí mrzela Středočechy o to víc, jelikož Kairinen po Haraslínově nahrávce pro Flodera nechytatelně zakroutil míč k tyči. Finský reprezentant skóroval v lize premiérově od předloňského října. Letenští aktuálně mají s 30 brankami nejlepší útok soutěže, naopak Středočeši s 37 inkasovanými góly nejslabší obranu.
Po změně stran bývalý hráč Mladé Boleslavi Vydra po Haraslínově pasu zakončil vedle. Gólman Floder se následně vyznamenal proti Haraslínově střele a Vydra zase po rohu netrefil zblízka branku.
V 75. minutě střídající Vojta přízemní ranou k tyči zdramatizoval duel. Pátým gólem v sezoně nejvyšší soutěže dorovnal v čele týmové tabulky střelců Ševčíka, který dnes kvůli hostování ze Sparty nemohl hrát.
Vojta pak o 10 minut později mohl dokonce vyrovnat, jenže nikým neatakován trestuhodně přestřelil. Hosté, za něž krátký ligový debut prožil osmnáctiletý Penxa, už těsný náskok ubránili. V Mladé Boleslavi v lize bodovali pošesté z posledních sedmi duelů.
Tým trenéra Majera doma v nejvyšší soutěži vyhrál jediný z devíti zápasů v sezoně a získal tam jen šest z celkových 13 bodů. Sparta venku v lize zvítězila teprve podruhé z posledních pěti utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|2
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu