Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák zpět proti Blues, Nečas hraje v Nashvillu. V akci další Češi

David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.Zdroj: Profimedia
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Český útočník Martin Nečas (vpravo) měl velký podíl na další trefě parťáka Nathana MacKinnona
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Tomáš Hertl se raduje z gólu
Tomáš Hertl se raduje z gólu
12
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

David Pastrňák by měl v noci opět začít vrývat rýhy do ledů NHL, nejspíš nastoupí proti St. Louis. Martin Nečas a jeho Colorado v rámci tripu pokračuje v utkání v Nashvillu. Do akce jdou také Ondřej Palát, Tomáš Hertl či David Tomášek. Všechny zápasy nejslavnější hokejové ligy světa můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.424.062.61Detail
LIVE
--Tipsport2.154.063.01Detail
LIVE
--Tipsport2.894.092.2Detail
LIVE
--Tipsport1.954.183.43Detail
LIVE
--Tipsport2.344.162.66Detail
LIVE
--Tipsport2.274.022.82Detail
LIVE
--Tipsport1.834.53.61Detail
LIVE
--Tipsport2.824.072.25Detail
LIVE
--Tipsport1.794.43.89Detail
LIVE
--Tipsport3.744.391.82Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2425492935
2.Macklin CelebriniSan Jose152843306
3.Connor McDavidEdmonton14284229-6
4.Connor BedardChicago182240296
5.Martin NečasColorado1425392928
6.Mikko RantanenDallas13263929-1
7.Jason RobertsonDallas1820383017
8.Leo CarlssonAnaheim1622382911
9.Leon DraisaitlEdmonton172037296
10.Mark ScheifeleWinnipeg1422362810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina281252994:8236
3Islanders3012431187:8535
4Detroit3012431195:10235
5Tampa2913321188:7534
6Pittsburgh271316785:7734
7Rangers3111441283:8134
7Boston3011601396:9434
9Flyers27873981:7733
10Devils2910611284:8933
11Montreal288731092:9933
12Toronto2910441197:9332
13Columbus297661090:9932
14Florida2812221288:9030
15Ottawa289441187:9230
16Buffalo298341488:10326
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2919262115:6648
    2Dallas3016455105:7745
    3Anaheim29117110107:9537
    4Minnesota301065985:8137
    5Vegas281138686:8136
    6Kings29957880:7735
    7Utah3111331493:9031
    8Edmonton298551196:10231
    9San Jose308631386:9931
    10Chicago2911161186:9130
    11Winnipeg2812211385:8529
    12St. Louis3011071277:10429
    13Calgary3110241579:9228
    14Seattle Kraken277461067:8328
    15Vancouver307431685:10825
    16Nashville287341474:10024

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů