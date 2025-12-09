Liverpool v LM ovládl šlágr s Interem. Kovář dostal tři góly, obrat Barcelony
Fotbalisté Barcelony, příští soupeř Slavie v Lize mistrů, porazili v 6. kole Eintracht Frankfurt 2:1, přestože po poločase prohrávali. Pro lednový zápas v Edenu však přišli o největší hvězdu, když Lamine Yamal dostal třetí žlutou kartu. Matěj Kovář v brance Eindhovenu nezabránil prohře s Atléticem Madrid 2:3.
Barca se poprvé představila v Champions League na rekonstruovaném Camp Nou. Eintracht ještě na tom starém v roce v roce 2022 ve čtvrtfinále Evropské ligy vyhrál 3:2. Tentokrát přežil několik šancí, včetně gólu Poláka Lewandowského, který neplatil pro ofsajd. Pak si Knauff při ojedinělém brejku naběhl mezi domácí obránce a hosté vedli.
Eintracht ale dostává hodně branek, víc jich před tímto kolem inkasoval jen poslední Ajax, a ani tentokrát čisté konto neudržel. Po změně stran ho dvakrát v rozpětí čtyř minut překonal netradiční střelec - francouzský obránce Koundé. Jedinou ztrátou tak byla žlutá karta pro Yamala, který tak přijde o zápas se Slavií.
PSV Eindhoven neprohrál 14 utkání v řadě, během této série vstřelil šest branek Neapoli a čtyři Liverpoolu v jeho chrámu na Anfield Road a skvěle začal i proti Atléticu. Til už v 10. minutě využil špatného postavení slovinského brankáře Oblaka a zamířil do prázdné branky. Po nepřesné Kovářově rozehrávce argentinský mistr světa Álvarez srovnal svým čtvrtým gólem v soutěži. Slovák Hancko a Nor Sörloth pak hostům zařídili třetí výhru v řadě a posun na sedmou příčku.
Bayern Mnichov zdolal Sporting Lisabon po obratu 3:1. Připsali si pátou výhru a posunul se v neúplné tabulce na druhé místo za Arsenal, s nímž v minulém kole prohráli. Bavorský tým vyhrál ve své Allianz Areně všech deset soutěžních zápasů od začátku sezony při skóre 39:6. Už v 6. minutě poslal míč z hranice šestnáctky do sítě sedmnáctiletý supertalent Karl, ale gól mu vzal rozhodčí pro předchozí těsný ofsajd. Ještě do přestávky Angličan Kane trefil tyč, ale při ojedinělé akci hostů si Kimmich srazil Simoesův centr do vlastní sítě.
Po jedenácti minutách po rohovém kopu srovnal nikým nehlídaný Gnabry. Karl vzápětí strhl vedení na stranu favorita a stal se nejmladším hráčem, který se v Lize mistrů trefil ve třech zápasech po sobě. Obránce Tah obrat dovršil a Bayern se bodově dotáhl na Arsenal, který má ale středeční zápas v Bruggách k dobru.
Liverpool spasila penalta v závěru
Liverpool zvítězil na hřišti Interu Milán 1:0 a bylo to poprvé po 18 zápasech, kdy milánský klub doma v Lize mistrů vyšel naprázdno. Hostům chyběl po sporech s trenérem Slotem egyptský kanonýr Salah. Málem ho zastoupil Francouz Konaté, ale jeho gól neplatil, protože si jeho krajan Ekitiké pomohl rukou. Až tři minuty před koncem proměnil Maďar Szoboszlai penaltu nařízenou za to, že Bastoni přidržel Němce Wirtze za dres.
Monako porazilo Galatasaray Istanbul také 1:0. Domácí Švýcar Zakaria sice neproměnil penaltu, ale Američan Balogun přece jen zlomil bezbrankovou rovnováhu. Vítězný gól dal hned poté, co hosté museli kvůli zranění vyměnit brankáře. Nový gólman Güvenc si sáhl na míč, až když ho lovil ze sítě.
Atalanta Bergamo v prvním kole utrpěla debakl v Paříži 0:4, ale od té doby stoupá tabulkou a po výhře nad Chelsea 2:1 je už třetí. Všech šest dosavadních gólů v soutěži dala až po přestávce a i tentokrát měla druhé dějství lepší. Scamacca a Belgičan De Keteleare vymazali úvodní gól Brazilce Joaa Pedra. Jubilejní 100. venkovní utkání v Lize mistrů se tak londýnskému klubu nevyvedlo..
Union St.Gilloise na vypůjčeném stadionu Anderlechtu dvakrát prohrál 0:4 a ani do třetice bod nezískal, přestože začal dobře. V zápase s Olympiquem Marseille mu ani dva góly izraelského útočníka Khalailiho nestačily. Brazilec Paixao a dvakrát Angličan Greenwood vývoj otočili.
Olympiakos Pireus zvítězil na hřišti Kajratu Almaty 1:0 a bylo to poprvé kdy v této soutěži bodoval po 12 porážkách. Na stadionu v Astaně, kde hraje Kajrat své pohárové zápasy, ukazoval teploměr osmnáct stupňů pod nulou, a to byla pro tým z jihu Evropy těžká překážka. Tou další byl brankář Anarbekov, který zmařil čtyři šance hostů, než ho v 73. minutě z ostrého úhlu překonal Portugalec Martins. I přes výhru zůstává Olympiakos s pěti body mimo postupovou čtyřiadvacítku, Kajrat je s jedním bodem předposlední.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off