Tottenham - Slavia 3:0. Londýnský fičák. Vlastní gól, dvě penalty a znovu bez výhry
PŘÍMO Z LONDÝNA | Ve chvíli, kdy se začal stadion Tottenhamu plnit, před kamery televize Nova Sport vystoupil generální ředitel Slavie Martin Říha a pravil: „V rozpočtu jsme počítali i s příjmy z Ligy mistrů. Můžu prozradit, že v plánech bylo pět bodů.“ Pražané ale možná už pomalu budou muset rozpočet přehodnotit. Proti rychlosti a kvalitě londýnského favorita byla šance na úspěch minimální, a po prohře 0:3 potrvá čekání na triumf v milionářské fotbalové soutěži minimálně do roku 2026.
Tomáš Holeš poslal prudkou přihrávku před vlastní prázdnou bránu s vypětím sil nad břevno. S těžkým oddychováním si plácl se spoluhráči, vzhlédl k jedné z velkých obrazovek chrámu jménem Tottenham Hotspur Stadium a spatřil, že bylo odehráno jen dvacet minut. Uff…
Jak totiž pravil Jindřich Trpišovský před utkáním: „Tottenham má v týmu až šest absolutních sprinterů.“ A nejen sprinterů, ale i slalomářů. Od první minuty zažívala Slavia kvůli Kudusovi, Simonsovi či Odobertovi pořádný fičák. Rychlé kličky, změny směru, proběhy… Uběhlo jen 37 vteřin a Staněk musel vytahovat zázračný zákrok. Možná ani nevěděl, jak tvrdou ránu Richarlisona po zpětné přihrávce vyrazil, ale důležité bylo, že jeho biceps střelu vychýlil nad břevno.
V Londýně se hrál výborný fotbal. Trávník splňoval ty nejvyšší parametry, a hráči Slavie možná jezdit balon v takové rychlosti v životě neviděli. A byť Staněk v úvodu podržel spoluhráče hned několikrát, oni nepodrželi jeho. Rohový kop domácích prodloužil ve 26. minutě Cristian Romero a David Zima hodně nepřirozeným trknutím poslal balon za záda svého kolegy. Zabijácký instinkt se reprezentačnímu obránci projevil ve špatném vápně a trefil jubilejní 100. gól Tottenhamu v Lize mistrů. Zato Slavia v tu chvíli čekala na branku v evropských pohárech 400 minut.
Individuální kvalita rozhodla
Na rozdíl od protrápené remízy s Bilbaem ale šance na branku měla. Počítejme: Christos Zafeiris na zadní tyči minul prázdnou bránu, dvakrát se do výtečných prostorů dostal Michal Sadílek, ale jen ukázal, že kanonýr v něm rozhodně nedřímá. Dvakrát to zkoušel ze střední vzdálenosti aktivní Lukáš Provod, jednou z voleje vedle, jednou nechal vyniknout Guglielma Vicaria.
Ital solidním výkonem zřejmě jen posílil svou pozici před Antonínem Kinským, protože následně ještě zasahoval proti slušné ráně Youssouphy Sanyanga, asi nejlepšího slávisty první půle.
I on ale doplatil na extrémní individuální kvalitu hostů. A možná i vlastní nezkušenost. Mladičký Gambijec po centru zbytečně dohrál Pedra Porra ve vlastním vápně a daroval domácím chvíli po změně stran penaltu, kterou Mohammed Kudus s chutí využil. Nepřímo způsobil i další penaltu, když si neporozuměl s Provodem. Douděra pak spoluhráči pořádně vyčinil, ale bylo pozdě – skóre znělo 3:0.
V ochozech se bavil a tleskal Heung-Min Son, který se před utkáním emotivně s půlročním zpožděním loučil s diváky. Radosti mu bývalí spoluhráči mohli nadělit víc, ale proti byl čaroděj Staněk, který od osudové chyby na Interu září. Zkušený brankář pochytal možná další tři nebo čtyři čisté gólové situace a odvrátil pohromu.
I tak ale Slavia odjíždí z Londýna s vykroucenou hlavou, individuální kvalita a rychlost Tottenhamu byla v jiném vesmíru. Na přerušení černé série bez evropského vítězství a rozšíření dosavadního zisku tří bodů za tři remízy má už v tomto ročníku Ligy mistrů jen dva pokusy – v lednu doma proti Barceloně a následně venku proti kyperskému Pafosu.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off