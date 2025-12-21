Fotbalové přestupy ONLINE: Podpis útočníka Boleslavi, Hradec chce kanonýra Rigy
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 21. prosince 2025
Další ligový hráč s končící smlouvou vyřešil svou budoucnost. Podle informací Sportu se Mladá Boleslav dohodla na novém kontraktu se Solomonem Johnem, vše by mělo být brzy oznámeno. Kolem Johna bylo i přes nevyrovnané výkony poslední rok rušno, zájem projevilo norské Molde i kluby z Izraele a Polska. Rychlonohé křídlo sledovali i Bohemians v případě, že neprodlouží se Středočechy smlouvu.
Zprávy ze dne 20. prosince 2025
Hradečtí dlouhodobě mluví o nutnosti posílení na postu číslo 9. Zdá se, že by mohli mít další alternativu. Podle informací webu iSport je blízko příchod lotyšského čahouna, který v létě nastoupil v play off Konferenční ligy proti Spartě. Hradec Králové si vyhlédl borce jménem Marko Regza. Měří 195 centimetrů, vyrostl v Německu, za rok 2025 nastřílel za Rigušestnáct branek ve 32 utkáních. Za poslední tři roky zapsal 53 tref za 99 ligových startů.
Obránce Jakub Jugas se po osmi a půl letech vrací do Zlína. Bývalý český reprezentant, který dosud působil v Cracovii Krakov, podepsal s ligovým nováčkem smlouvu na dva a půl roku. Zlínský klub to uvedl na svém webu.
Velký návrat. Thiago Silva po roce a půl ve Fluminense míří zpět do Evropy, kde oblékne dres FC Porto. 41letý brazilský obránce dříve působil v AC Milán, PSG či Chelsea.
Zprávy ze dne 19. prosince 2025
Mladá Boleslav se konečně dočkala posily na dlouhodobě problematický post levého obránce. Do středočeského klubu přichází Matěj Hybš, kterému na konci prosince vyprší smlouva v Bohemians a jako volný hráč tak posílí konkurenci v boji o záchranu.
„Bohemka mi nabídla novou smlouvu, ale já jsem se ji rozhodl nepřijmout. Důvod je jednoduchý. Celý život jsem cílevědomý a chci hrát. Tady už jsem takovou možnost neviděl. Nemůžu na to říct ani slovo, protože Vlasiy Sinyavskiy má skvělou formu. Ale fotbal je moje celoživotní láska a chci být na hřišti. Proto jsem se rozhodl jít dál a porvat se o místo tam,“ sdělil Hybš pro oficiální web Bohemians.
V Boleslavi zkušený univerzál podepsal smlouvu do konce příští sezony.
Zprávy ze dne 18. prosince 2025
Jaké budou Vánoce v Olomouci? Zvláštní... Fotbalisté Sigmy sice postoupili do únorového play off Konferenční ligy, kde si zahrají buď proti Lausanne, nebo Crystal Palace (rozhodne los), ale že by se splněný cíl zrovna dvakrát slavil, se říci nedá. Díky ostatním výsledkům jim k tomu stačila domácí porážka 1:2 s Lechem Poznaň a celkový sedmibodový zisk. Hanáci končí podzim sérií pěti porážek za sebou, což trenéru Tomáši Janotkovi klidné svátky rozhodně nezajišťuje. Shání se však posily.
U druholigové Vlašimi končí trenér Bohuslav Pilný, jehož od 1. ledna vystřídá David Střihavka. Dvaačtyřicetiletý bývalý útočník naposledy působil necelý rok do konce září na lavičce prvoligových Pardubic. Předposlední tým tabulky druhé nejvyšší soutěže o změně informoval na webu. „Ke změně na postu hlavního trenéra nedochází na základě výsledků týmu, ale po vzájemné dohodě. Otevřela se nám možnost spolupráce, která přivádí na lavičku našeho týmu jako hlavního trenéra právě Davida Střihavku. Trenér Pilný byl včas s celou situací obeznámen a jednali jsme s ním na rovinu,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jan Jícha.
Slovácko si pojistilo brankářskou oporu Milana Heču. Čtyřiatřicetiletý odchovanec klubu prodloužil smlouvu do léta 2028. Klub z Uherského Hradiště to uvedl na svém webu. „Rozhodování nebylo těžké. Když přišla nabídka na prodloužení, domluvili jsme se rychle,“ řekl Heča. „Každý z nás teď cítí, že závěr podzimu se nesl v pozitivním duchu. Trenér přinesl nové věci, v týmu si to sedlo a doufám, že to tak bude i nadále. Jsem rád, že tady můžu pokračovat, a věřím, že se nám podaří splnit náš cíl,“ dodal gólman posledního týmu prvoligové tabulky, který po příchodu kouče Romana Skuhravého vyhrál dva ze čtyř zápasů v nejvyšší soutěži.
Bývalý kapitán brazilské reprezentace Thiago Silva rozvázal smlouvu s Fluminense, která měla vypršet v červnu příštího roku. Jednačtyřicetiletý obránce má podle brazilských médií namířeno znovu do Evropy. Spekuluje se o jeho možném návratu do Chelsea. Dres londýnského klubu oblékal Silva v letech 2020 až 2024. Hned v první sezoně v Chelsea s klubem ovládl Ligu mistrů. Největší stopu zanechal mezi lety 2012 až 2020 v Paris St. Germain, se kterým vyhrál sedmkrát ligu a pětkrát Francouzský pohár. Mistrovský titul slavil i v Itálii v roce 2011 s AC Milán.
Podle informací iSportu je otázkou dní, možná hodin, kdy bude oficiálně oznámen konec trenéra Tomáše Galáska u fotbalistů Baníku. Jeho mise trvala dva měsíce, byla neúspěšná. Proto teď Ostrava shání nového kouče, který tým dovede k záchraně bez účasti v baráži. Jeden nevyšel, řeší se další dva.
Zprávy ze dne 17. prosince 2025
Jak již dříve informoval web iSport, novým sportovním ředitelem v Hradci Králové se od 1. ledna stane Petr Pojezný. Příchod bývalého dlouholetého funkcionáře Slovácka potvrdili Východočeši ve středu večer na klubovém webu.
Slavia prodloužila smlouvu s obráncem Denisem Halinským do června 2030. Dvaadvacetiletý hráč bude i v jarní části sezony hostovat v Teplicích, kde působí od letošního ledna. Český mistr to uvedl na klubovém webu. Halinský přišel do Edenu v létě 2022 z Příbrami. V červenobílém dresu zatím nastoupil jen v přípravných zápasech.
Daniel Holzer prodloužil smlouvu v Ostravě. Třicetiletý levý krajní hráč podepsal kontrakt do léta 2028. Baník to uvedl na svém webu. Holzer se aktuálně zotavuje po artroskopii kolena, ale na začátek zimní přípravy už by měl být stoprocentně připraven. "Je typem hráče, jaké v mužstvu vedle těch mladých a perspektivních rozhodně potřebujeme. Je zkušený, má odpovídající, tedy nadstandardní kvalitu. Je to hráč s výborným charakterem a s velmi úzkým vztahem k Baníku. Na hřišti pravidelně dokazuje, že má týmu stále co dát a že mu na Baníku záleží," uvedl šéf sportovního úseku klubu Luděk Mikloško.
Slovácko se dohodlo na podmínkách nové smlouvy s Michalem Trávníkem. Kapitán týmu dnes prodloužil kontrakt do léta 2029. Střední záložník je odchovancem mládežnické akademie Slovácka. Jednatřicetiletý Trávník působil také v Jablonci a ve Spartě. V lize odehrál 319 zápasů (z toho 161 v dresu Slovácka), ve kterých zaznamenal 24 branek a 43 asistencí.
„Slovácko je pro mě domácí klub. Vyrostl jsem tady, pak sice přestoupil, ale následně se vrátil domů na Slovácko. Vždycky jsem se tady cítil jako doma a o to větší radost mám, že můžeme pokračovat dál. Závěr podzimu mi navíc dodal nový impulz. O to víc se těším na další společnou cestu,“ řekl Trávník.
Měsíc pozoroval hráče při tréninku a ve čtyřech zápasech. Romanovi Skuhravému to stačilo, aby měl jasno, s kým chce dál ve Slovácku spolupracovat a kdo dostane svolení k odchodu. Do druhé skupiny můžou překvapivě patřit všichni tři útočníci.
Plzeňská Viktoria v předvánočním týdnu intenzivně pracuje na posilách. Oficiálně bude brzy oznámený příchod stopera z Karviné Dávida Krčíka (26), Sport informoval také o zájmu o dalšího hráče z Karviné Emmanuela Ayaosiho (21). Nigerijský křídelník podle informací Sportu údajně projevil zájem obnovit spolupráci s Martinem Hyským, což má upřednostňovat i před možným lasem ze Slavie. Zbývá, aby se dohodly oba kluby.
Plzeň kouká i po hrotovém útočníkovi. Server inFotbal přišel s informací se zájmem o Daniela Filu (23), aktuálně útočníka druholigových Benátek, který před odchodem do Itálie působil ve Slavii. Možná jednání potvrzují i zdroje Sportu. O Filu stála Plzeň už v minulosti, transfer ale zatrhla Slavia a nakonec hráč zamířil na Apeninský poloostrov. Získat Filu by Plzeň mohlo stát 4-5 milionů eur (až 125 milionů korun). Někdejší útočník české jednadvacítky zasáhl na podzim do 14 zápasů a vstřelil dvě branky.
Robert Lewandowski jednal s klubem Chicago Fire o případném přestupu do Major League Soccer. Podle zdrojů webu BBC Sport je sedmatřicetiletý útočník Barcelony transferu otevřený a jeho plat by pravděpodobně neměl být problémem. Kanonýr zvažuje i další nabídky. Varšavskému rodákovi na konci sezony končí smlouva na Camp Nou a Chicago ho hodlá angažovat od léta. Lewandowski však stále má i další možnosti, mezi něž patří setrvání v Barceloně nebo odchod do saúdskoarabské Pro League. Přestup do MLS je podle BBC velmi pravděpodobný.
V Ostravě je to veřejné téma, v Olomouci hojně rozebíraná záležitost, zato v Hradci Králové, kde podobná úvaha proběhla mezi fanoušky, se nic dít nebude. David Horejš zůstane trenérem Votroků i pro jaro, noví majitelé věří jeho cestě, ostatně elitní šestka není po sedmém místu v minulém ročníku daleko. V lize však mohou přijít trenérské změny, jichž se během podzimu událo pět.
Zprávy ze dne 16. prosince 2025
Je nejvyšší čas, aby Baník sháněl posily – a zejména do ofenzivy, neboť pouhých 12 vstřelených gólů je šílený počin. Podle informací iSportu sondují Slezané situaci kolem zkušeného útočníka, právě zejména o hotové typy rovnou do základní sestavy na Bazalech budou přes zimu stát.
Akce se táhla, i když náznaky o jejím uskutečnění se objevily už na konci listopadu. Hradec Králové, konkrétněji řečeno jeho noví majitelé v čele s dvojicí Ivo Ulich, Ondřej Tomek, měli v plánu do klubu přivést protřelého fotbalového manažera. Je jím Petr Pojezný.