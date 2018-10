Kovář při debutu v AHL sestřelil farmu Islanders, první gól má i Kaut

Vaněčeksi připsal v celkově 77. zápase v AHL osmou nulu. V této sezoně za Hershey odchytal pět utkání s průměrem 2,37 branky na zápas a s úspěšností zákroků 91,7 procenta.

Vicemistr světa ze šampionátu hráčů do 18 let z roku 2014, jehož si Washington vybral v témže roce v druhém kole draftu na 39. místě, stále čeká na premiéru v NHL v dresu letošního vítěze Stanleyova poháru. Vaněček má poslední rok platný tříletý nováčkovský kontrakt.

Za Charlotte ani ve druhém utkání nebodoval devatenáctiletý útočník Martim Nečas, který se na farmu přesunul ve čtvrtek z Caroliny. Za tu dvanáctý hráč loňského draftu sehrál v tomto ročníku sedm zápasů a zaznamenal gól a asistenci. V pátečním utkání proti Hershey se ale Nečas podílel na výhře 4:3 po samostatných nájezdech trefou v rozstřelu na konečných 2:0.

Osmadvacetiletý Kovář dostal v Providence na farmě Bostonu šanci ukázat své umění a následně asi po třech týdnech se podle jeho agenta Alana Walshe rozhodne o jeho možnostech uzavřít znovu kontrakt v NHL. Dosavadní opora Magnitogorsku v KHL v červenci podepsala roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders, ale do kádru se Kovář nedostal a kontrakt byl před jedenácti dny ukončen.

Debut za Providence prožil Kovář paradoxně proti Bridgeportu, kam byl formálně poslán před necelými třemi týdny z Islanders, ale tam mu klub nedal šanci a místo toho s ním po zařazení na listinu volných hráčů ukončil spolupráci.

Kovář po 41 sekundách třetí třetiny zvýšil na 4:1. Po rychlém protiútoku gólman Jeremy Smith jeho první forhendový pokus vyrazil, ale odchovanec Písku následně uspěl z dorážky bekhendem. Účastník pěti mistrovství světa i únorových olympijských her v Pchjongčchangu, který za uplynulých pět let nasbíral v KHL v 368 zápasech 377 bodů za 129 branek a 248 asistencí, má s Providence uzavřený zkušební kontrakt.

