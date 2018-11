Finsko posouvá mladé Čechy dál. Co si neudělám sám, nemám, říká Škarek

Zatímco hráči působící v Česku to mají na reprezentační sraz pár desítek, maximálně stovek kilometrů, hráči působící ve Skandinávii musí při cestě za národním týmem absolvovat i cestu letadlem. Velkou vzdálenost od domova jim však kompenzují podmínky, kterých se jim ve Finsku dostává.

„Chtěl jsem se posunout výš. Ve Spartě jsme vyhráli osmou třídu, mladší dorost a už skoro nebylo co vyhrávat. Šel jsem do Finska, kde je jiná, lepší liga, a kde se můžu posunout dál,“ vypráví obránce Martin Hugo Haš.

Ten působí v Tappara Tampere již druhým rokem, a jako jeden ze dvou hráčů ročníku 2001 tentokrát vynechal reprezentační sraz osmnáctky a posílil výběr do dvaceti let.

V něm se potkal s Jakubem Müllerem a Jakubem Škarkem, dalšími dvěma mládežnickými reprezentanty působícími ve Finsku. Zatímco obránci Haš s Müllerem nastupují převážně za juniory, Škarek přešel z Jihlavy do Lahti již v rámci seniorské kategorie.

„Už během minulé sezony přišla nabídka z Lahti, že by byla šance podepsat smlouvu. Neváhal jsem, znal jsem trenéra gólmanů, připravoval jsem se s ním už před třemi roky během léta na sezonu v Dukle. Věděl jsem, že se s jeho pomocí mohu hodně zlepšit. Finská liga je navíc jedna z nejlepších v Evropě, hráči jsou na vysoké úrovni,“ vysvětluje brankář, který v sobotu oslaví devatenácté narozeniny. Mladí hráči zažívají změnu také v životě mimo led.

„Bydlím sám, starám se sám o sebe. Co si neudělám, to nemám,“ přiznává jihlavský odchovanec, který byl v červnu draftovaný do NHL. „Je to výborný mezikrok mezi Českem a Amerikou. Naučil jsem se vařit a vysávat, protože mamka mě k tomu doma moc nepouštěla. Asi věděla proč,“ směje se Škarek.

Za deset zápasů šest výher

Ten se ještě před podpisem smlouvy vyptával dalších českých hráčů, co ho ve Finsku čeká. Především debata s brankářem Dominikem Hrachovinou, který působil sedm let v Tappaře, ho utvrdila ve správnosti rozhodnutí.

V Lahti pak poznal řadu odlišností oproti tomu, na co byl zvyklý v Česku. „Už v letní přípravě jsem poznal, že to bude o něčem jiném.“ Úmorné galeje však přežil a teď může pracovat na práci v brankovišti. „Trenér brankářů si všímá malinkých detailů, které dělají ve hře velké rozdíly. Za tu dobu, kterou tam jsem, jsem udělal pocitově největší pokrok od chvíle, co jsem přišel do dospělého hokeje,“ říká Škarek, který v deseti zápasech za Lahti vychytal šest výher.

Přístup trenérů si pochvalují i další krajánci. „Nic proti našim trenérům, ale přijde mi, že ti finští mají vše více propracované. Trénování mají jako hlavní povolání, žijí hokejem, vše si připravují do detailu,“ všímá si obránce Jiří Suhrada, který zamířil v létě do stejného týmu jako Škarek a nyní dostal pozvánku do reprezentační osmnáctky.

Stejně starý Haš nastupuje většinu času za juniorku, kde se potkává i s o tři roky staršími soupeři, již v minulé sezoně navíc debutoval v Lize mistrů. „Trenéři s námi hodně mluví, máme týmové i individuální mítinky, berou si zvlášť beky a útočníky,“ je vděčný za příležitost.

Čeští junioři ve Finsku Jakub Škarek (1999) brankář Lahti

Jakub Müller (1999) obránce SaiPa

Jakub Wojnar (1999) útočník SaiPa

Adam Kalaj (1999) útočník TUTO

Zdeněk Sedlák (2000) útočník Oulu

Tomáš Dřímal (2000) obránce Lahti

Matěj Morong (2000) útočník Haukat

Martin Hugo Haš (2001) obránce Tappara

Jiří Suhrada (2001) obránce Lahti

Tomáš Zeman (2001) útočník Jukurit

David Routa (2001) útočník Rauma