V říjnu odmítl Slovan a ukončil kariéru. Teď jde Stewart do Británie! | iSport.cz

Poslední rok Chrise Stewarta je dost bizarní. Na konci února 2018 si ho z listiny nechráněných hráčů, kam ho umístila Minnesota, vzalo Calgary. Hned v prvním zápase naskočil v prvním útoku vedle hvězd Johnnyho Gaudreaua a Seana Monahana. V první třetině však udělal obrovskou hrubku a začal se propadat sestavou.

Za Flames naskočil jen do sedmi zápasů, vstřelil jeden gól. Ke konci sezony už ani nenastupoval, i když bylo hodně zraněných útočníků. V létě skončil na trhu s volnými hráči, jenže po něm nikdo nesáhl. Zůstal bez angažmá. Na konci září tak křídelní útočník, který si během výluky NHL zahrál v roce 2012 i českou extraligu za Liberec, podepsal smlouvu se Slovanem Bratislava.

Jenže přišel zádrhel! Stewart se měl hlásit 3. října, klub uspořádal tiskovou konferenci, jenže hráč nikde. Zaměstnanec klubu, který ho přijel vyzvednout na letiště do Vídně, se ho nedočkal. „Čekal tam dvě hodiny, ale Chris nepřišel,“ uvedla posléze novinářům Veronika Némethová, ředitelka pro vztahy s médii a veřejností.

„Podle telefonátu hráčova zástupce pro Evropu se Chris Stewart rozhodl pro vážné rodinné problémy náhle ukončit kariéru,“ potvrdil Slovan následně na Facebooku.

Jenže s odchodem do důchodu to od rodáka z Ontaria se zkušenostmi z 652 zápasů v NHL nebylo tak vážné. Dva týdny po jeho ohlášeném konci naskočil do zápasu za Hamilton Steelhawks v kanadské lize Allan Cup Hockey. Při prohře 6:9 zapsal dvě asistence, pak už nehrál.

Ledy se pohnuly až tento týden. Ve čtvrtek se Stewart vrátil do Evropy, podepsal kontrakt s Nottingham Panthers, aktuálně třetím týmem britské EIHL. „Chris opravdu pomůže oživit náš tým,“ svěřil se trenér Rich Chernomaz pro oficiální klubový web.

Do Nottinghamu dotáhl Stewarta především jeho dlouholetý kamarád Kevin Henderson, který v týmu působí od začátku sezony. Během výluky NHL před více jak šesti lety působil u Panthers i Stewartův starší bratr Anthony. V 16 zápasech si připsal osm bodů (3+5). Pokud vše půjde podle plánu, Stewart by už v sobotu měl naskočit do domácího utkání proti Fife Flyers.