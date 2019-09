Červenka slevil a uchvátil nevídanou sérií. Není to vždy o penězích, řekl | iSport.cz

Roman Červenka sbíral body po hrstech téměř všude. Dvakrát ovládl bodování extraligy, v KHL se stal nejlepším střelcem v základní části i nejproduktivnějším hráčem play off. Poslední čtyři roky řádí ve Švýcarsku, po Fribourgu a Curychu zamířil do Rapperswilu.

V týmu loňského nováčka NLA, který se v minulé sezoně zachránil až na poslední chvíli, je za hlavní hvězdu. Do „města růží,“ jak se Rapperswilu přezdívá, moc kvalitních cizinců nechodí. I kvůli rozpočtu. „Není to vždy o penězích,“ nechal se Červenka nedávno slyšet pro bulvární deník Blick. Podle něj má 33letý útočník zhruba poloviční gáži co v Curychu.

Tam chtěl koneckonců zůstat, s rodinou si město zamiloval. Jenže Lions se s nabídkou nové smlouvy neozvali. A tak zamířil do Rapperswilu, který leží necelých 40 kilometrů od největšího švýcarského města. „Čeká nás sice stěhování, ale Curych budeme využívat dál. Máme ho na dostřel. Když to řeknu blbě, to město nás ohromilo. Byli jsme moc spokojení,“ řekl Červenka během léta. K podpisu v Rappi přispěly i pohovory s trenérem Jeffem Tomlinsonem. „Tady mohu přispět svými zkušenostmi,“ věřil před sezonou.

Ve skromnějším klubu zatím přání dostatečně naplňuje. Rapperswil sice v prvním kole padl v Bernu, od té doby ale jen vyhrává. Obrovský podíl na tom má právě Červenka. Bodoval ve všech pěti zápasech, gólem nebo asistencí se podílel na devíti ze 14 gólů. A k tomu ty tři vítězné trefy v prodloužení v řadě…

Červenkova bilance v sezoně zápas od zápasu 13.9. Bern (v) 3:6 0+1 14.9. Ambri Piotta (d) 3:0 1+1 17.9. Biel (v) 1:0pr. 1+0 21.9. Curych (d) 3:2pr. 1+1 24.9. Zug (d) 4:3pr. 1+2

Už vstřelit tři vítězné góly v řadě, je hodně ojedinělé. Když jsou ještě všechny v prodloužení, jde o mimořádnou situaci. „Doufám, že nebudu jen specialista na prodloužení,“ usmíval se Červenka pro deník 20 Minuten po druhé vítězné trefě, pikantně proti Curychu. Hlavně díky němu se Rapperswil drží na 4. místě tabulky. „Musíme zůstat skromní,“ doplnil k povedenému startu do sezony.

VIDEO | Červenkův vítězný gól proti Curychu

Roman Cervenka est le roi de la prolongation à Rapperswil! @lakers_1945

Tous les buts du soir ➡ https://t.co/MM487O9hPh pic.twitter.com/9vMxjtehaD — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) September 21, 2019

Ve Švýcarsku hraje Červenka od roku 2016. Drží si skvělá čísla. Ve 122 zápasech včetně play off posbíral úctyhodných 140 bodů (44+96). Všude patřil ke klíčovým mužům, hrál důležitou roli. V minulém ročníku ovšem rodáka z Prahy dostihlo zdraví, léčil se s plicní embolií a chyběl tři měsíce.

„Blíží se konec léčby. Ještě beru prášky na ředění krve, ale měl bych s nimi skončit. No a potom se budu muset více hlídat, to je to hlavní. Když se něco stane, je lepší hned se nechat zkontrolovat. Aby se to případně podchytilo hned na začátku. Bude to hlavně o prevenci. Čas od času taky musím jít na kontrolu krve,“ prozradil v létě v rozhovoru pro iSport Premium.

Trápily ho i další zdravotní problémy s kyčlí a zády. I kvůli nim vynechal mistrovství světa na Slovensku. „Minulá sezona byla náročná,“ uvedl. Teď je však zpátky v plné síle, užívá si větší zodpovědnost a táhne podceňovaný tým, ve kterém se už stihl stát miláčkem fanoušků.

VIDEO | Červenka se hned stal miláčkem fanoušků