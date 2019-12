Spengler Cup 2019: Třinec - Kanada 1:4. Český mistr padl | iSport.cz

Hokejisté Třince prohráli úvodní zápas prestižního Spengler Cupu 1:4 s výběrem Kanady. Úřadující mistr tahal za kratší konec provazu od začátku utkání. Kanaďané si do poloviny utkání vytvořili náskok 3:0, útočník Kevin Clark proti brankáři Petru Kváčovi zkompletoval hattrich. Jediným třineckým střelcem byl útočník Aron Chmielewski. Další utkání čeká Oceláře zítra od 20.15 proti domácímu Davosu.

Kanaďané v šesté minutě potrestali hned první prohřešek Slezanů proti pravidlům. Předčasně zpět do hry poslal Michala Kovařčíka tvrdou ranou z kruhu Versteeg, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Chicagem. Podobně vypadal i úvod druhé třetiny. Na trestné lavici seděl Marcinko a početní výhodou využil tečující Clark.

Další oslabení chvilku nato sice Třinec přečkal bez úhony, jenže zkraje 28. minuty sehráli až do prázdné branky přečíslení dvou na jednoho Clark s Mitchellem a bylo to už 3:0. O minutu a půl později oživil naděje Ocelářů Chmielewski, když nasměroval do sítě Musilovo nahození od modré čáry.

Před polovinou třetí části mohlo být Ocelářům ještě veseleji, to by však musel Dravecký proměnit svou šanci. Brankář kanadského výběru Fucale pak vyhrál i další souboj s Martynkem. V závěru opustil Kváča brankoviště Třince a obhájci extraligového titulu to zkusili se šesticí hráčů v poli, dali tak ale jen příležitost Clarkovi, aby završil hattrick.

Ve skupině Cattini je vedle Třince a Kanady ještě domácí Davos, s nímž se Oceláři utkají v pátek od 20:15.