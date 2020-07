Klok o Finsku i vazbě na Vítkovice: NHL mě neláká, raději bych do KHL | iSport.cz

Lukáš Klok by radši než do Ameriky zamířil do KHL... • Michal Beránek (Sport)

Do Finska odcházel Lukáš Klok před rokem. Za sebou měl sezonu v ruské KHL v dresu bratislavského Slovanu (54 zápasů, 1+7, plus/minus -21). Ve finské Liize si výrazně polepšil. Herně i výsledkově. Z 51 zápasů nasbíral solidních 23 bodů (5+18, plus/ minus +13), z beků byl druhý nejproduktivnější.

„Z mého individuálního hlediska byla sezona úspěšná,“ pochvaluje si. „Ale všichni víme, jak to skončilo. Po základní části jsme byli druzí, takový výsledek se tam uhrál asi po čtyřiceti letech, před play off jsme měli velká očekávání. Místo toho přišlo zklamání, když ligu ukončili.“

Finové sice byli jedni z posledních, kteří kvůli celosvětové pandemii koronaviru soutěž odpískali, zkoušeli hrát i bez diváků. Nakonec ale museli play off také zrušit. „Bavili se o tom hodně, ale my cizinci jsme nic moc nechytali. Všechny nás to mrzelo, protože po dlouhé době byla šance na úspěch.“

Ve Finsku, tedy až na řeč, si Klok zvyknul rychle. Musel. „Byl jsem hozený do vody,“ popisuje s úsměvem. „Hned po příletu se hrál takový místní turnaj, pět zápasů za den, když projdete až do finále. Hrálo se před plnou halou, my se dostali do semifinále. Hraje se tam jiným stylem než v KHL, ale chytil jsem se rychle. I proto, že tým šlapal.“

Lukáš Klok Narozen: 7. června 1995 (25 let) v Ostravě

Pozice: obránce

Výška/váha: 185 cm/185 kg

Klub: Lukko Rauma

Kariéra: Vítkovice (2011-18), Youngstown Phantoms/USHL (2013/14), Havířov (2014/15, 2015/16), Slovan Bratislava/KHL (2018/19), Lukko Rauma/Fin. (2019/20)

V extralize: 178 zápasů, 43 bodů (18+25)

V reprezentaci: 20 zápasů, 6 bodů (1+5)

Z finského jazyka pochytil několik hokejových pokynů, jinak si vystačil s angličtinou. „Základy finštiny jsem pochytil, na ledě rozumím, ale pokecat si finsky, to asi neklapne. Dobré je to, že anglicky tam umí všichni, dorozumí se. Kolikrát jsem přemýšlel, jak co přeložit, aby to vyznělo legračně. V týmu jsem měl i Davida Němečka, slovenské kluky, celkově tam je parta super.“

Na novou smlouvu si musel sice chvíli počkat, ale nervy z toho neměl. I tak bylo nabídek dost. Ve hře byly i Vítkovice. „Několik českých týmů agenta oslovilo, ale kdybych se chtěl vracet, věděly by to Vítkovice první. Vím, že vrátit se můžu vždycky. To mi neříkal jen pan Šimíček, ale i pan Pavlík (majitel klubu). Kdyby se prý něco dělo, sedli bychom si.“

S Romanem Šimíčkem, novým sportovním ředitelem vítkovického klubu, ho už nějaký čas poutá i rodinná vazba. Klokova sestra se provdala za Šimíčkova syna Patrika, čekají spolu dítě. „To se teď řeší pořád,“ usmívá se Klok. „Jméno dítěte, jestli to bude kluk nebo holka, celá rodina je v očekávání. Ségra říkala, že už si obléká repre tričko, kdyby malý hrál hokej, ať si zvyká na barvy.“

Když byl 25letý obránce mezi sezonami nějaký čas bez angažmá, ptali se ho známí i na zámoří. Jestli se prý nechce přes farmu pokusit o NHL? Odpovídal jim, že by sám radši volil ruskou KHL. „NHL je krásná, byznys obrovský, organizačně úžasná, ale mě to neláká,“ vysvětluje. „Byl jsem v americké juniorce a moc mi nesedla tamní mentalita. Přiznávám, KHL mě láká víc, raději bych šel na východ. Jasně, lidi jsou dobří i špatní všude, ale já na Ameriku trochu zanevřel, takže na to netlačím.“

Do Finska odletěl už začátkem týdne. „Čekal jsem, že poletím později, protože sezona začne v říjnu, ale po příletu musím být v karanténě,“ popisuje. „Pro Finsko jsme ohledně koronaviru riziková země, v karanténě budou i Kanaďan a Švéd, které máme v týmu. Chtěli jsme to vyřešit přes testy, ale nesouhlasili, takže budeme chvíli trénovat sami. Budeme mít vymezené časy na ledě jen pro nás a uzavřenou posilovnu. Pak se připojíme k týmu. Bude těžké zopakovat výbornou sezonu, ale věřím, že to půjde.“