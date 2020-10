Spása pro sport? Švýcarská studie má dokázat, že je hokej s diváky bezpečný

Žádná jiná elitní liga na světě nedovolí mít na hokeji víc diváků, než švýcarská NLA. Majitelé klubů si během koronavirové krize vydupali, že se tribuny smějí zaplnit ze dvou třetin. Teď vkládají naděje do pilotní studie. Ta by měla dokázat, že jsou návštěvy sportovních akcí bezpečné i během koronavirové epidemie.

Zmanená to spásu pro sport? Počty nakažených i ve Švýcarsku neustále rostou. Přesto tam usilují o to, aby týmy mohly nadále hrát před diváky. Je to důležité, peníze za vstupné potřebují, aby přežily. Jako všude. Pomoci by měla pilotní studie, kterou rozjel švýcarský olympijský výbor. Pod vedením bernského epidemologa Matthiase Eggera, jenž je členem švýcarské operační skupiny COVID-19, bude zkoumat, jak koncepce ochrany na švýcarských sportovních stadionech funguje v praxi. Konkrétně při hokejovém zápase v Postfinance Areně, kde sídlí celek SC Bern.

Tento klub v návštěvnosti dlouhodobě vládne celé Evropě. Do haly s kapacitou přes 17 031 diváků jich smí v současné době 6 750. Ani osekané kapacity se však v těchto dnech nenaplnily. V Česku, ale ani ve Švýcarsku. Spousta diváků se nákazy bojí. Studie by měla prověřit právě to, zda mají strach oprávněně či nikoli a nakolik jsou oprávněná a účinná restriktivní opatření.

„Je to velice důležitá studie. Pokud lze prokázat, že návštěvy zápasů jsou skutečně bezpečné, mohou švýcarské stadiony zůstat otevřené i přes zuřící pandemii,“ citoval epidemiologa deník Blick.

Jak to bude probíhat? Egger hodlá umístit na stadionu do jednoho sektoru tisícovku dobrovolníků. Věří, že nabídku přijme dostatečný počet lidí. „Studie stojí a padá na jejich účasti. Je v zájmu klubů a fanoušků, aby se tento sport mohl nadále provozovat před publikem,“ řekl.

Zúčastnění diváci odevzdají u vchodu vzorek slin, které budou následně testovány na výskyt nového koronaviru. Zároveň dostanou návštěvníci elektronický náramek, který bude ukazovat, jestli a jakým způsobem jsou dodržována pravidla o udržování vzájemných rozestupů. Další test PCR bude proveden pět až sedm dní po utkání.

„Švýcarský olympijský výbor hledal účastníky testu a oslovil nás. Jsme rádi, že se můžeme zapojit, pokud dokážeme, že díky koncepcím ochrany je možné pořádat hromadné akce za účasti publika. To odpovídá duchu naší organizace,“ uvedl člen představenstva bernského klubu Rolf Bachmann.

Kromě Bernu naznačily i jiné švýcarské kluby, že by se chtěly do studie v pozdější fázi zapojit. Walter Mengisen, bývalý ředitel švýcarské státní sportovní organizace Baspo, která studii spoluorganizuje, už se také přihlásily kluby švýcarské fotbalové ligy.