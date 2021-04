Kovář jako Kubalík. Jako druhý Čech v historii ovládl bodování švýcarské ligy

Jan Kovář se ve druhém kole švýcarské ligy blýskl dvěma góly během 46 sekund do sítě Curychu. V 58. minutě tak poslal utkání do prodloužení, které jeho tým zvládl • Facebook.com/officialevz

Jelikož Jan Kovář (vpravo) aktuálně nemůže do Švýcarska, využil možnosti přípravy s Plzní • Lukáš Kratochvíl (HC Škoda Plzeň)

Český hokejový útočník Jan Kovář z Zugu sice v závěrečném utkání v základní části při výhře nad Bielem 3:1 nebodoval, přesto uhájil vítězství v produktivitě NLA. V 52 zápasech nasbíral 63 bodů za 16 branek a 47 asistencí a napodobil Dominika Kubalíka. Tomu se to podařilo jako prvnímu českému hokejistovi v sezoně 2018/19 v barvách celku Ambri-Piotta před odchodem do Chicaga do NHL.