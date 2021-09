Slafkovský ve Finsku složil Kanaďana: Ukázal jsem mu, kde je Slovensko

Slovenský útočník Juraj Slafkovský ve svých 17 letech stihl zažít věci, o kterých by se mnoha hokejistům jenom zdálo • profimedia.cz

Letící nohy Kanaďana Matthewa Abta poté, co s ním slovenský mladík Juraj Slafkovský prásknul o led • youtube.com

Sedmnáctiletý útočník TPS Turku Juraj Slafkovský se chystá položit k ledu o jedenáct let staršího Matthewa Abta • youtube.com

Za svým předsezonním cílem si jde vskutku znamenitě. Jak talentovaný slovenský útočník Juraj Slafkovský v nedávném rozhovoru pro deníku Sport slíbil , v novém ročníku dělá všechno pro to, aby se napevno usadil mezi dospělými v TPS Turku. Sedmnáctiletý mladík si ve finském klubu získává čím dál větší prostor a pozornost už po třech odehraných zápasech za áčko. V posledním duelu si připsal asistenci na vítězném gólu a získal obdiv fanoušků, když v bitce bravurně složil o 11 let staršího obránce.

Jménu Slafkovský v elitní finské soutěži roste kredit. Obzvláště tomu tak je po sobotním zápase Turku s Lukkou Rauma, úřadujícím mistrem. Repríza posledního finále tamní Liigy skončila vítězstvím 1:0 pro TPS a na jediném gólu v utkání se podílel právě klenot slovenského hokeje. Ve 29. minutě se košický rodák vyřítil na bránu soupeře, gólmana Samuela Jukuriho sice nepřekonal, k odražené střele se však dostal americký parťák Mitch Hults, který brankáře překonal a rozhodl tak o sladké výhře.

Skvělá práce od nadaného mladíka, který by měl v draftu NHL 2022 mířit hodně vysoko. Na svůj největší moment v utkání si ale Slafkovský musel ještě počkat, a to lehce přes deset minut. V závěru druhé dvacetiminutovky se v útočném pásmu dostal do potyčky s kanadským bekem Matthewem Abtem.

S osmadvacetiletým protivníkem neshodili rukavice, ani nerozjeli pěstní souboj. Šlo spíše o urputnou přetahovanou, v níž si ukázkově vedl statný Slovák, který předchozí zápas měl z hráčů Turku nejdelší čas na ledě (19:58). O centimetr vyššího soupeře nakonec čapnul kolem krku a praštil s ním o led, až Kanaďan zamával s bruslemi ve vzduchu.

„Stadion dnes patří 192 centimetrů vysokému, 102 kilo vážícímu, sedmnáctiletému a stále trochu roztřesenému Jurajovi ´Jore´ Slafkovskému. O tomto medvědovi ještě hodně uslyšíme,“ stálo v příspěvku na twitteru Turku.

Rvačku s bývalým hráčem z farmy Pittsburghu si Slafkovský náramně užíval. Při odchodu na trestnou lavici si z Abta ještě utahoval, když gesty naznačoval, že je uplakánek. „Chtěl se bít, tak jsem mu ukázal, kde je Slovensko,“ řekl mladíček, který si už na začátku sezony získal fanoušky Turku. O tom, komu zápas s Raumou patřil, nepochybovali ani kluboví zástupci, jenž prozradili, že po hned po utkání se prodalo 11 dresů s číslem 60 a jménem slovenského reprezentanta.

A očekávají, že zájem o trikoty hráče, který bývá přirovnáván k Jaromíru Jágrovi , ještě poroste.