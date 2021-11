Šesté kolo ULLH: Gólová smršť v Ústí a obrat v Pardubicích

Black Dogs využili výhodu domácího prostředí

K zápasu šestého kola Univerzitní ligy ledního hokeje se do Českých Budějovic vydali plzeňští Akademici. Od prvních minut byli viditelně aktivnějším týmem domácí, a to i díky několika přesilovým hrám, které si vysloužili. První branky utkání se diváci dočkali v desáté minutě, postaral se o ni jihočeský útočník Vochozka, který využil odraženého kotouče a dostal ho za brankovou čáru. I v dalším průběhu se Black Dogs dostávali do větších šancí a měli pár dobrých příležitostí, gól však i přes herní převahu nepadl. Hosté se před koncem druhé třetiny dostali do dobré šance. Zpoza branky našel Princl volného Kaluse, který se z blízkosti nemýlil a srovnal skóre. Třetí perioda byla vyrovnanější než ty předchozí. O osudu utkání rozhodla situace z 55. minuty, budějovický Vochozka projel celé střední pásmo, dostal se na pravé křídlo a poté nekompromisně zakončil. Akademici se snažili v závěrečném tlaku v šesti vyrovnat, to se nepodařilo. Naopak budějovický útočník Prášek pečetil výhru Black Dogs gólem do odkryté branky.

Black Dogs Budweis – Akademici Plzeň 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Vochozka (Hrůša, Pinkas), 55. Vochozka (Svoboda), 60. Prášek (Grauer) – 39. Kalus (Princl, Reitspies).

SESTŘIH: Black Dogs Budweis - Akademici Plzeň 3:1, 6. kolo ULLH

Další gólová smršť v Ústí, domácí tentokrát úspěšní

Do Ústí nad Labem se tentokrát vydal tým BO Ostrava. Střelecký účet byl otevřen již ve druhé minutě, Janoušek se z blízkosti nemýlil a poslal domácí do vedení. I následující branky padaly z holí hráčů North Wings. Nejdříve se prosadil Petržílka, poté dostal puk do klece po krásné kombinaci Brandner. Ve druhé třetině začali hosté vystrkovat drápky, Baca se radoval z přesilovkového gólu. Pár chvil na to si však domácí vzali zpět tříbrankové vedení, zaváhání hostů využil Brandner. Vzápětí však skórovali také hráči z Ostravy, Kovalski zakončoval z mezikruží. Gólová nadílka pokračovala, Janoušek zvyšoval už na 5:2 pro domácí. Ostravští však na tuto trefu odpověděli, Ševěček vystřelil od mantinelu a puk doletěl přímo do sítě. O minutu později bylo vše jinak, z gólu se radoval hráč North Wings, Jan Jindra. Do závěrečné dvacetiminutovky vstupovali domácí s náskokem tří branek, tato propast se i nadále zvyšovala. Jakub Jaroš v oslabení využil zaváhání gólmana BO Ostravy, který si vyjel příliš dopředu, a zakončoval do prázdné branky. Radost domácích podtrhl gól Petržílka, který se z předbrankového prostoru nemýlil. Do konce základní hrací doby stihl hostující Bernát už jen snížit na konečných 8:4.

HC NORTH WINGS Ústí nad Labem – BO Ostrava Vítkovice Steel 8:4 (3:0, 3:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Janoušek (Brandner, Gottfried), 15. Petřžílka (Kuchař), 20. Brandner (Balcar, Janoušek), 28. Brandner, 34. Janoušek (Amirov, Miškovič), 40. Jindra (Kuchař), 43. Jaroš (Polák), 47. Petržílka (Amirov, Balcar) – 24. Baca (Moravčík), 29. Kovalski (Béreš), 39. Šěvěček (Bernát), 53. Bernát (Dvořák).

SESTŘIH: HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - BO Ostrava Vítkovice Steel 8:4, 6. kolo ULLH

Riders předvedli skvělý obrat a ukořistili tři body

Na led pardubických Riders dorazili Kavalíři z Brna. Od samého začátku zápasu byli aktivnějším celkem domácí hokejisté. V dobrých šancích se octli Komoníček, Voltner či Maťátko, ale brankář Huzlík předvedl několik skvělých zákroků a podržel svůj tým. Ke koci první periody byla však hostům nabídnuta přesilová hra, která skončila gólem, Hasoň prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. Od začátku druhé třetiny se Riders hnali za vyrovnáním, Huzlík byl však stále pevný jako skála. Hostující gólman byl poprvé překonán ve 29. minutě, Černý zakončil přesně do horního růžku brněnské klece. Hráči VUT po pár minutách slavili vstřelení branky, Dlouhý se na pravém křídle blýskl nechytatelnou střelou. Na konci první části měli domácí velkou šanci na vyrovnání, hosty však opět podržel výborný gólman Huzlík. Vstup do třetí třetiny měli lepší Pardubičtí, Lenoch si sjel před branku a překonal Huzlíka. Po pár vteřinách došťouchl puk za brankovou čáru kapitán domácích a Riders byli na koni. Cavaliers se snažili s nepříznivým stavem něco udělat a mířili častěji do útočného pásma, ve 48. minutě však slavili opět hráči z Pardubic, Maršík tečoval kotouč, který doplachtil do sítě brněnských hokejistů. O poslední branku utkání se postaral Maťátko, který puk dovezl do prázdné klece. Riders si tak připisují první výhru za tři body do tabulky Univerzitní ligy.

Riders Univerzita Pardubice – VUT Cavaliers Brno 5:2 (1:0, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 29. Černý (Hlaváček), 42. Lenoch (Černý, Hlaváček), 44. Vacek (Hlaváček), 48. Maršík, 60. Maťátko – 20. Hasoň (Sedláček, Dlouhý), 37. Dlouhý (Sedláček).

SESTŘIH: Riders Univerzita Pardubice - VUT Cavaliers Brno 5:2, 6. kolo ULLH

Karlovka si připisuje druhou výhru v řadě

Do Brna se vydali hokejisté UK Hockey Prague, kteří se o body do tabulky utkali s hráči HC MUNI. Vstup do utkání měli lepší domácí hokejisté, po dvaceti šesti vteřinách se podařilo skórovat Novosedlíkovi, který puk zametl za záda pražského gólmana. Následovalo několik dobrých šancí v podání hokejistů Masaryčky, žádná z nich však branku nepřinesla. Ve 12. minutě srovnával Čmejla, který se dostal k dorážce střely od modré čáry. Hostující Vávra ukázal svou šikovnost, když projel obranou domácích jako nůž máslem, a nakonec si smlsl i na brněnském brankáři. Více šancí měli v dalším průběhu zápasu hráči Karlovky, Matěj Síla poslal svůj tým na začátku druhé části do dvoubrankového vedení. Domácí jedním gólem bleskově odpověděli, prosadil se Aulehla. Jan Škoda však poslal hosty znovu do pohodlnějšího vedení, tato branka odstartovala herní převahu hostů. Hráči UK Hockey se dostávali do mnoha šancí, žádná z nich však za gólmanem Holubem neskončila. Ve 48. minutě ujel pražské obraně Račický a puk poslal skrz betony hostujícího gólmana až do branky. Hokejisté z Brna se snažili o vyrovnání, ale místo toho vstřelili Pražané v 57. minutě gól klidu, dva útočníci pelášili sami na gólmana Holuba a nemýlili se. Z dobrých pozic se v posledních minutách snažili trefit domácí, obrana hráčů Karlovky byla však pevná jako skála a tříbodový zisk si hokejisté z Prahy nenechali sebrat.

HC MUNI – UK Hockey Prague 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Novosedlík (Tomaník), 23. Aulehla (Bartkovský), 48. Račický (Štrauch) – 12. Čmejla (Jindra, Klinger), 15. Vávra, 23. Síla (Novák), 28. Škoda (Velas, Piskač), 57. Síla (Glitta).

SESTŘIH: HC MUNI - UK Hockey Prague 3:5, 6. kolo ULLH

Engineers stále nepoznají hořkost porážky, tentokrát vyškolili Olomouc

Hráči Univerzity Palackého v Olomouci se vydali na výlet do hlavního města, kde je přivítali Engineers. Ze začátku utkání nebylo příliš jasné, který tým je v zápase lepší, hra se přelévala z jedné strany na druhou. První branku v utkání nakonec vstřelili hráči Olomouce, kteří využili nedůrazné obrany domácích. Radost hostů dlouho netrvala, za Engineers se prosadil Tvrdoň. Ke konci třetiny šli hráči z Olomouce do vedení, hostující kapitán využil chybu domácích a vystřelil do horní části branky. I v dalším průběhu byli hosté velice aktivní, i přes to Pražané srovnali skóre, Fabiánek mířil přesně pod vyrážečku Novotného. Oba celky si vytvářely množství šancí, ale ani jedna nebyla už ve druhé třetině využita. Do poslední dvacetiminutovky se tak šlo za nerozhodného stavu. Hned od začátku bylo jasné, že domácí nechtějí nechat nic náhodě a na hostujícího gólmana vyslali v průběhu celé třetiny 21 střel, tři z nich skončili za zády Novotného. Postupně se prosadili Blažek, Dani a Vaňous, kteří pečetili již šestou výhru Engineers.

Engineers Prague – HC Univerzita Palackého v Olomouci 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 17. Tvrdoň (Matějka, Blažek), 28. Fabiánek (Fiala, Burda), 44. Blažek (Klement, Matějka), 49. Dani (Bečvář, Vaňous), 51. Vaňous (Dani, Horský) – 16. Palička (Rimmel, Skopal), 20. Cach (Rosecký, Pírek).

SESTŘIH: Engineers Prague - HC Univerzita Palackého v Olomouci 5:2, 6. kolo ULLH

Univerzitní liga pokračuje už v pondělí 8. listopadu, v tento den se odehrají hned tři utkání sedmého kola!