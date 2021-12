Uplynulý týden v ULLH: dvě výhry Black Dogs, Engineers dál vládnou a obrat Akademiků

Ostravané neudrželi dvoubrankový náskok, berou alespoň bod

Do Ostravy dorazili plzeňští Akademici! Ihned v úvodu hráli domácí hokejisté přesilovou hru, kterou ale nevyužili. Skóre otevřel v šesté minutě Kovalski, který prostřeli Štěkra v brance Akademiků. Hosté dobře kombinovali v přesilových hrách, ale šance ke gólu nevedly. V závěru první části měl obrovskou šanci domácí Fejko, avšak nedokázal dopravit puk do klece. Ostravané pokračovali v časté nedisciplinovanosti, ale v jednom z oslabení se prosadil Moravčík, který se trefoval do odkryté části klece. Šindelku nakonec překonal v 35. minutě plzeňský Soukup. Po čtyřiceti minutách opustil ostravskou klec Šindelka a nastoupil Ovčari. Na branku se hnal domácí Moravčík, jeho střelu však Štěkr, s pomocí kolegů z obrany, zlikvidoval. Pět minut před koncem základní hrací doby měl obrovskou šanci hostující Strmisko, střela však do branky nedoklouzala. Minutu před koncem přišla srovnávací branka, Rejzek překonal gólmana Ostravy. A tak byl po 60 minutách nerozhodný stav a šlo se do prodloužení. Nastavený čas využili bleskově Akademici, kteří otočili hru a Princl před gólmanem Ovčarim nechyboval.

BO Ostrava Vítkovice Steel – Akademici Plzeň 2:3p (1:0, 1:1, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Kovalski (Sysala, Ficek), 27. Moravčík (Fejko) – 35. Soukup (Markov, Strmiska), 60. Rejzek (Říha, Prachař), 61. Princl (Markov, Beer).

SESTŘIH: BO Ostrava Vítkovice Steel - Akademici Plzeň 2:3p, 10. kolo ULLH

Dohrávka druhého kola jasně pro Black Dogs

Do Ústí nad Labem se vydali Black Dogs. Úvod utkání byl velmi opatrný z obou stran, dlouho nebyla k vidění žádná velká gólová příležitost. V jedenácté minutě se v přesilové hře prosadil Tejko, který vyslal ránu přesně pod víko. Za moment byli hosté ve dvoubrankovém vedení, Šuhaj tečoval kotouč přímo mezi betony gólmana Gerstnera. North Wings vstoupili do druhé dvacetiminutovky lépe, i proto se brzy radovali ze vstřeleného gólu. Martin Kuchař vyslal přesnou střelu z pravého kruhu a snížil na 1:2. Black Dogs však rychle reagovali a Prášek se trefoval z předbrankového prostoru. Domácí měli možnost opět snížit, ale Sajdl nezužitkoval možnost trestného střílení. Naopak budějovický Bahula se dostal do brejku a poslal svůj tým do tříbrankového náskoku. Ve třetí části se North Wings snažili s průběhem zápasu něco udělat, proti byl ale maskovaný muž, který střežil branku hostů. Svoboda nejprve vychytal Jaroše, poté i Kuchaře. Poslední slovo v utkání měli Black Dogs, Lukáš Prášek přidal druhou trefu zápasu a stanovil skóre na konečných 1:5.

HC NORTH WINGS Ústí nad Labem – Black Dogs Budweis 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Kuchař (Amirov) – 12. Tejko (D. Svoboda), 13. Šuhaj (D. Svoboda), 26. Prášek, 37. Bahula (Tejko, Kubeš), 56. Prášek (Tejko, Kronus).

SESTŘIH: HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - Black Dogs Budweis 1:5, 2. kolo ULLH

Další nepovedená druhá třetina v podání Riders, body berou Engineers

Do Pardubic dorazil nejlepší tým ligy – Engineers Prague. Celek z Prahy se dostal do vedení hned v úvodní minutě zápasu, pardubická obrana byla lehce rozhozená a Bečvář doklepl puk bez problémů do klece. Domácí odpověděli v přesilovce, slovo si vzal nejproduktivnější hráč Riders Hejný. Pardubický Ladman se dostal až před Manna, který za svá záda pustil lehké bekhendové zakončení. Černý využil chyby pražského obránce a střelou nad rameno zvyšoval na 3:1. Na začátku druhé periody došlo na střídání gólmanů hostujícího celku, klec přijel strážit Maštalířský. Hostující celek se okamžitě herně zvedl, Bečvář našel v mezikruží Vobořila, ten se nemýlil. Fiala využil chyby domácích a nad rameno Sodomky vstřelil vyrovnávací branku. Domácí jeli ve dvou na gólmana, ten však vytáhl parádní zákrok a držel svůj tým. Otěže zápasu převzali Pražané, kteří měli hodně šancí. Miroslav Dani vylákal Sodomku z klece a bekhendem zakončoval do prázdné branky. Náskok hostů zvyšoval Chlouba, který propálil vše, co mu stálo v cestě. I do třetí části vstoupil aktivněji celek z hlavního města. Inženýr Matějka střílel z mezikruží a kotouč dolétl až za Sodomku. Chvíli na to vjel Adamec do útočného pásma a střelou z úhlu překonal pardubického gólmana. Domácí odpověděli díky povedené útočné akci, na jejímž konci stál Šrámek. Střelecký účet uzavřel téměř minutu před koncem utkání Slavata, který byl v předbrankovém prostoru nejrychlejší.

Riders Univerzita Pardubice – Engineers Prague 4:8 (3:1, 0:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 3. Hejný (Hebek, Vacek), 5. Ladman, 15. Černý, 54. Šrámek (Maršík, Hebek) – 1. Bečvář (Matějka, Raiterman), 22. Vobořil (Bečvář), 23. Fiala (Chlouba), 33. Dani (Fiala), 38. Chlouba (Fiala, Dani), 49. Matějka (Blažek), 53. Adamec, 59. Slavata (Kubata, Hynek).

SESTŘIH: Riders Univerzita Pardubice - Engineers Prague 4:8, 10. kolo ULLH

Přestřelka v Kuřimi dopadla lépe pro Black Dogs

Desáté kolo se hrálo také v Kuřimi, kde své domácí zápasy hraje tým VUT Cavaliers Brno. Do jihomoravského města se vydali budějovičtí Black Dogs. Střelecký účet zápasu otevřeli domácí, Šenk dostal přihrávku zpoza branky a jeho rána se doklouzala za záda hostujícího gólmana. Black Dogs záhy vyrovnali, Tintěra vyslal na branku žabku, která dolétla do klece domácích. Mnoho šancí bylo na straně domácích i hostů. Budějovičtí postupně zvyšovali tlak a dočkali se gólové radosti, Koupal dostal bekhendem puk do sítě. Na začátku druhé části prostřelil brněnský Hasoň z první gólmana Dvořáka. Přestřelka pokračovala i nadále, do vedení šli opět hosté, když Svoboda napřáhl a vyslal dělovku, která rozvlnila síť. Ve 38. minutě se octl puk v brance hostů, gól ale neplatil, jelikož rozhodčí přerušili hru o hodně dříve, než guma za čáru doklouzala. Chvíli na to se už domácí radovali po právu, Hasoň se trefil přesně mezi ruku a tělo gólmana Black Dogs. Gólová aktivita pokračovala i ve třetí periodě. Hosté se dostali opět do vedení, které zařídil Tintěra, ten vypálil ránu od modré. Cavaliers opět srovnali, Novák našel puk v brankovišti a došťouchl ho za brankovou čáru. Budějovičtí rychle odpověděli, Přívozník poslal puk do branky škvírou mezi betony. Domácí Kaukič opět srovnával, když nabral puk na hůl, projel celou obranou, a nakonec překonal gólmana hostů. Jihočeši přidali na střelecký účet šestou branku, Šuhaj vytáhl pěknou teč. I v závěru zápasu měli více šancí hosté a své těsné vedení si pohlídali do samotného závěru.

VUT Cavaliers Brno – Black Dogs Budweis 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 3. Šenk (Novák, Malý), 23. Hasoň (Říčka, Plitko), 39. Hasoň (Kaukič), 42. Novák (Malý), 46. Kaukič (Hasoň, Sedláček) – 5. Tintěra (Svoboda, Tejko), 15. Koupal (Bouška), 33. Svoboda (Hrůša), 41. Tintěra (Tejko), 43. Přívozník, 48. Šuhaj (Krtek, Grauer).

SESTŘIH: VUT Cavaliers Brno - Black Dogs Budweis 5:6, 10. kolo ULLH

UK Hockey Prague se drží v boji o první místo v tabulce

Do Prahy dorazili hráči z Univerzity Palackého. A byli to právě hosté, kteří se dostali do vedení díky trefě Rimmela. O dvoubrankový náskok se postaral Skopal, který dorážel vyražený kotouč. Po velké šanci Pražanů se trefil Piskač, který překonal Novotného díky dělovce od modré. Ve zbytku první části měli více šancí hráči z Olomouce, ti však své příležitosti nedokázali zužitkovat. Druhá perioda vyzněla lépe pro domácí, nejprve vyrovnával střelou z mezikruží Šimanský, následně se trefoval přesně k tyči Čmejla a do třetice překonal Novotného bekhendem Škoda. Třetí dvacetiminutovka začala lépe pro hosty, ti se díky trefě Skopala dostali na dostřel jednoho gólu. Radost hráčů z Olomouce však neměla dlouhého trvání, Čmejla poslal přihrávku na Rudolpha, který zvýšil vedení Pražanů. Nápor olomouckých střelců perfektně vykrýval gólman Mašek. Hráči Univerzity Karlovy přidali šestou branku, Martínek provedl krásné sólo v útočné třetině, přehodil si puk na bekhend a šikovně zakončil mezi betony Novotného. To bylo ze střelecké nabídky vše, UK Hockey se stále drží poblíž první příčky a hráči z Univerzity Palackého jsou stále na samém konci tabulky ULLH.

UK Hockey Prague – HC Univerzita Palackého v Olomouci 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 16. Piskač (Čmejla), 9. Šimanský (Řezáč), 15. Čmejla (Klinger), 17. Škoda (Martínek, Glitta), 5. Rudolph (Čmejla, Klinger), 13. Martínek (Piskač) – 6. Rimmel (Sup), 15. Skopal (Kropáč, Rimmel), 3. Skopal (Rimmel).

Již v pondělí 6. prosince začíná 11. kolo Univerzitní ligy ledního hokeje! Předehrávku mají za sebou hráči UK Hockey Prague, kteří přehráli Ostravany, do akce se tak dostane zbývajících osm týmů.