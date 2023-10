Boom Jokeritu: Žolíci uprchli z KHL, drápou se zpátky mezi elitu

Ve Finsku patřil Jokerit ke špičce. Šest domácích titulů, tři triumfy v evropských klubových soutěžích. Vyšly z něj největší finské hvězdy Jari Kurri a Teemu Selänne, nejlepší léta tady prožil Otakar Janecký. Ve finské lize působili Žolíci naposledy v ročníku 2013/14, jenže jakmile přeběhli do KHL, rolničky zmlkly. Nedalo se to nazvat jinak, než sportovní, ekonomické i politické fiasko.

Ruský exil pro Jokerit postrádal smysl. V kádru převládli cizinci, fanoušci na takový soubor nebyli zvědaví, stejně jako na ty ruské. Po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 tým v KHL skončil, hráči se rozutekli, trenéři taky. Minulou sezonu Jokerit vypustil, loni v květnu však obdržel licenci pro Mestis Liigu a usiluje o comeback do nejvyšších pater.

Domovskou arénu Jokeritu, někdejší Hartwall Arenu, nadále vlastní ruští oligarchové. Kvůli sankcím ji klub nesmí využívat, domácí zápasy hraje tým na helsinském předměstí Kerava, na stadionu s kapacitou 1500 míst. Ale už si taky zahrál v helsinské Jäähalli, kde na duel proti Vantaa měli plný dům, přišlo 8200 lidí.

I tehdejší soupeř plánuje přesunout příští vzájemný zápas do této haly v centru hlavního města, přezdívané Nordis. Díky Jokeritu obrovsky vzrostla popularita druhé nejvyšší soutěže. Mestis liga prožívá možná nejspěšnější sezonu své historie. Za prvních devět utkání přilákal helsinský celek dohromady asi 33 tisíc diváků. Jen na jeho úvodní zápas v Espoo přišlo 7 000 diváků. Kam přijede, tam mají našlapáno.

„Naposledy bylo plno někdy v roce 2008, nebo 2006. Prodali jsme 2700 lístků, zbytek rozdali mládeži a dětem. Ano, vydělali jsme desítky tisíc eur,“ přiznal Kimmo Hollmen, generální manažer TuTo Turku, jehož hala má kapacitu 3000 míst. Jokerit na jeho ledě zvítězil před týdnem 5:1.

Šlo o jeho šestou výhru z devíti utkání v sezoně, o posledním víkendu v Iisalmi a Kajaani padl, soutěži je pátý. Vedení SM-Liigy mezitím oznámilo, že bude přijímat žádosti o licence na sezonu 2024/25. Jednou z podmínek je, že klub usilující o povolení hrát v nejvyšší soutěži, musí ještě před podáním žádosti prokázat, že jeho provoz je finančně životaschopný.

O účast se hodlá ucházet rovněž Kiekko-Espoo. Klub podle finských médií však podmínku nesplňuje, v posledním roce dosáhl ztráty 397 000 eur, přičemž jeho obrat činil víc než dvojnásobek. Šéfem klubu je vlivný hokejový boss Juha Junno, který před lety vybudoval hokejovou dynastii z Kärpätu Oulu.

Otázkou je, zda druhá finská liga dokáže nabídnout příležitosti pro životaschopný provoz. „Čísla nelze číst jak ďáblovu bibli. Jokerit a Kiekko-Espoo dodaly Mestisu impuls, jinak by byla mrtvou soutěží. V minulosti to neměla snadné, hrálo se před prázdnými hledišti,“ prohlásil Junno.

Ambice obou klubů však míří ještě výš, chtějí se vrátit mezi elitu. Okolnosti tomu nahrávají. Finská liga je uzavřená. Posledním přírůstkem byl v roce 2016 Jukurit. Ale vedení soutěže cítí, že se musí změnit. Nejspíš se vrátí ke kvalifikaci, takže Jokerit, případně Espoo by si mohly zajistit účast sportovní cestou.

„Doba stojatých vod skončila. Každý klub v lize musí pracovat na svých financích a na sportovních úspěších. Už nelze sedět a divit se, jaký jsme prožili špatný podzim, po Vánocích prodat hráče a zbytek sezony jen dohrát. To soutěži nesvědčí. Pokud by se nic nestalo, trpěl by celý finský hokej,“ řekl Junno.

Jokerit píše nový příběh od nuly. Mimochodem, podobně mohla dopadnout Sparta, o jejíž zavedenou značku měla KHL svého času taky zájem, ale nakonec vznikl Lev Praha. A kde je dnes? Jokerit prožívá restart v Mestis Liize, zavázal se hrát v ní minimálně dvě sezony. Ale na této turnaji se nehodlá zastavit. Chce výš.

Prezident nejvyšší soutěže Heikki Hiltunen minulý týden oznámil plán vrátit se k postupové baráži. O finančním zdraví helsinského klubu nikdo nepochybuje, na rozdíl od Espoo. Stojí za ním jiní lidé, než když působil pod bičem z východu. Ekonomické podmínky účasti mezi elitou splňuje, už prý doložil všechny náležitosti. Kvalifikace by jeho comeback mohla urychlit, pokud v ní uspěje. Jokerit by nemusel čekat, až se uvolní místo. Dostal by šanci zabojovat o místo nahoře, hned jak to bude možné.