Doutník od Čechmánka (†52)! Kašík dojal Nitru, po titulu uctil kamaráda

Čekání se vyplatilo. Když Libor Kašík minulý čtvrtek dotáhl Nitru k vítězství ve finále se Spišskou Novou Vsí (4:0 na zápasy), věděl dobře, že nastal správný okamžik. Poté, co se bujaré oslavy již s Pohárem Vladimíra Dzurilly přesunuly do šatny, zlínský rodák s namodro nabarvenými vlasy rozbalil a při tanečku si vychutnal speciální dárek – doutník z osobní sbírky Romana Čechmánka .

S bývalým vynikajícím gólmanem, který nečekaně skonal minulý rok v listopadu, pojilo Kašíka velké přátelské pouto. Uctěním Čechmánkovy památky v podobě zapálení doutníku dojal nejen Slováky.

„Není to žádné tajemství. Byl můj velmi dobrý kamarád a jeho dcera Katka Čechmánková je moje nejlepší kamarádka. Opustil nás a myslím si, že ve velmi mladém věku,“ řekl novopečený nitranský šampion v rozhovoru pro Šport24 již se zlatem na krku během veřejných oslav s fanoušky. „Byla to jedna z největších osobností českého hokeje. Vyhrál Nagano, mistrovství světa. Byl to osobností obrovský gólman. Myslím si, že spoustu mladých kluků v mém ročníku přivedl k hokeji.“

Kašík, který vychytal mistrovský titul i v české extralize, si moc váží, že měl v životě takového člověka, jako byl Čechmánek. Bezpochyby patřil i mezi jeho idoly, kterých měl hrozně moc. „Chtěl jsem být prostě nejlepší a on jeden z nejlepších byl, takže ano, určitě to byl jeden z idolů. Myslím si, že to nebyl jenom můj idol, ale i pro spoustu dalších gólmanů z Česka, Slovenska i z celého světa,“ má jasno nejlepší gólman Tipsport extraligy v sezoně 2013/14.

Svými výkony mezi třemi tyčemi Kašík nyní dostal na vrchol také Nitru, ve které působí již druhou sezonu. Pod vedením českého kouče Antonína Stavjani, který nově povede s Pavlem Grossem pražskou Spartu, si „Corgoni“ proklestili cestu k triumfu až z osmifinále. V play off postupně vyřadili Trenčín, Poprad, Michalovce a nakonec i favorizovanou Spišskou Novou Ves.

Kašík v play off odchytal 10 zápasů, ve kterých vyšponoval úspěšnost zákroků na 96 procent. Byl bezpochyby klíčovým mužem nitranského úspěchu. „Jsou to nepopsatelné emoce, protože před rokem a půl, když jsem přišel do Nitry, byli jsme úplně na dně a teď jsme úplně nejvýš. S touto skvělou atmosférou je to skvělé, užívám si to. Jsme kousek od toho, aby stadion spadl,“ řekl český fantom bezprostředně po ovládnutí sezony.

Na účast ve finále play off čekal dlouhých deset let. „Upřímně přiznám, že to byl dokonalý pocit. Člověk si to užívá, když je to po takové době. Jsem za to rád, opravdu jsem nadšený. Považuji to za obrovský úspěch,“ přiznal Kašík v rozhovoru pro Livesport Zprávy.