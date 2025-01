Konec kanadské posily po dvou zápasech. Překvapil ji dohodnutý plat

Kanaďan James Shearer rozvázal smlouvu v Maďarsku poté, co zjistil, že výše jeho platu je stanovená do konce sezony a ne na měsíc • x.com

Na konci prosince přišel posílit maďarský celek Újpest. Už po dvou odehraných zápasech se ale kanadský hokejista James Shearer s klubem rozloučil. Důvod? Hodně bizarní. Obráncův agent si až později pořádně přečetl smlouvu a zjistil, že nabízené peníze představují celkovou výplatu do konce sezony, nikoliv měsíční plat, jak by si s klientem představovali. „Litujeme, že to takhle dopadlo,“ vzkázal klub na sociálních sítích.