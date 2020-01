Staronový kouč osmnáctky Petr: Všem záleží na tom, aby nebyl prů*er | iSport.cz

Českou reprezentaci do 18 let přivedl před šesti lety ke stříbru na mistrovství světa, získal s ní dvě medaile na Hlinkově memoriálu. Trenér Jakub Petr, který necelé tři měsíce před šampionátem osmnáctiletých nahradil odvolaného Karla Berana, teď bude mít za úkol tým především zachránit mezi elitou. „Nestavíme si vzdušné zámky, ale pro úspěch uděláme maximum, vše mu obětujeme. Když to řeknu blbě, i outsider může udělat úspěch,“ říká Petr v rozhovoru pro Sport.

Před měsícem skončil Jakub Petr (46 let) v roli trenéra i generálního manažera Vítkovic. Po krátké pauze se vrací k mládežnické reprezentaci, kterou trénoval už dřív. Dva roky vedl národní tým do 18 let (2013-15), další dva šéfoval reprezentační dvacítce (2015-17). „Minulý týden jsem si ještě naplno užil jako ryzí fanoušek a rodič na olympiádě mládeže v Karlových Varech. A když jsem viděl ty mladé kluky ze všech krajů, nejen z Moravskoslezského (tento tým olympiádu vyhrál a Petrův syn Dominik byl kapitánem výběru), znovu jsem dostal ohromnou chuť do hokeje. Byl to parádní pocit."

Změna trenéra u národního týmu osmnáctek přišla poměrně nečekaně, jak se z vašeho pohledu udála?

„Nepopírám, že už během mistrovství světa dvacítek v Ostravě jsem měl spoustu jednání, potkal jsem se i s Filipem (Pešánem) a bavili jsme se o případné budoucí spolupráci. Pak se mi ozval a přišel s nabídkou převzít reprezentaci do osmnácti let už teď. Vzal jsem si čas na rozmyšlenou, nechtěl jsem se do toho pouštět s horkou hlavou. Poslechl jsem si Tomáše Krále, Martina Urbana a hlavně Filipa a domluvili jsme se na spolupráci do konce sezony."

Do šampionátu zbývají necelé tři měsíce, není to šibeniční termín na změnu?

„Viděl jsem tento tým kompletně na Hlinkovi, plus některé další zápasy ze stěžejních turnajů. I když jsem teď byl nějakých pět let u seniorského hokeje, mladé jsem vždycky sledoval. Osmnáctka má náročný program celou sezonu, chápu, že trenéři zkouší různé hráče, všechno jen podle výsledků hodnotit nejde. Nechci, aby to bylo tak, že přijde Petr spasitel, všechno bude jinak nebo něco razantně změní. O tom to není."

O čem tedy?

„Konkrétnější budu po Turnaji pěti,který nás čeká. Když je odvolaný trenér, přijde další, mně se to stalo pár týdnů zpátky. Nabídka přišla a já nebudu ten, kdo bude říkat, že bylo všechno špatně. Nepovedl se turnaj ve Švýcarsku, ale ten se nepovedl více ročníkům. Jsem přesvědčený, že tam je hodně šikovných kluků. Všechno kolem týmu - asistenti, manažer i plán - zůstávají. Až do mistrovství je plán perfektně připravený, logisticky i sportovně, dává smysl. Turnaj pěti hrajeme v Klášterci, kde je malé hřiště, příprava bude v Jihlavě také na malém hřišti. I kemp má hlavu a patu. Herní věci zatím nechci rozebírat, zatím ani hráči neví, co od nich budeme očekávat. Spíš to bude o tom, abychom vytvořili správný tým a snažili se uspět. Víc to můžu komentovat právě po těžké generálce, po Turnaji pěti."

Nestrkáte hlavu do oprátky? Český tým na šampionátu čeká hodně těžká skupina...

„Určitě si nestavíme vzdušné zámky. Nebude to stejné, jako když jsme byli u osmnáctek minule a jasně řekli, že jdeme pro medaili. Budeme chtít, aby mužstvo pracovalo, přijalo naši filozofii. Uděláme pro úspěch maximum a všechno tomu obětujeme. Když to řeknu blbě, i outsider může udělat úspěch. Vnímáme sílu soupeřů ve skupině, ale je to krátkodobý turnaj. Na Turnaji pěti mužstvo víc poznám v herních i stresových situacích. Nebudu popírat, že důležitá bude inspekční cesta do Kanady, aby byli k dispozici i další hráči. Vidíme, že některým se hodně daří v CHL. I tohle bude součást práce, ať na mistrovství světa jede momentálně nejsilnější tým. O klucích už mám spoustu informací, chci si udělat vlastní obrázek."

Podaří se vám dosáhnout na všechny hráče ze zahraničí?

„Lehká výhoda je, že je mistrovství v Severní Americe. Po prvním kole play off zámořských soutěží tam není žádný drastický přesun a teoreticky lze zapojit i hráče po druhém kole. V Americe má šampionát větší váhu i směrem k draftu. Hlavně se musíme bavit s klukama, aby měli zájem přijet. Když půjdeme do jednání s klubem, musí to být cítit i od hráčů, že na mistrovství chtějí. To bude plán. Všechno předjednat bude jedna z důležitých misí. Spolu se stmelením týmu a vytvoření atmosféry. Ať jedeme do Ameriky správně naladění, se vzájemnou důvěrou."

Je ve hře, že s vámi na střídačce během šampionátu bude i šéftrenér Pešán?

„Filip bude jako šéftrenér součástí týmu, na střídačce s námi nebude, ale bude vědět o každém kroku, protože má své zkušenosti. Máme dost prostoru spoustu věcí rozebrat. Když mi tuhle práci nabídl, nevnímám to tak, že mi nabídl džob, jak vy říkáte s hlavou do oprátky - a dál se ho to netýká. Spoustu věcí řeší s námi, dal nám důvěru. Hodně věcí konzultujeme v rámci celého realizačního týmu, za to jsem rád. Všem nám záleží na tom, aby to neskončilo průserem. Stejně jako nám pak bude záležet na tom, aby senioři na šampionátu dopadli dobře, aby pak uspěla osmnáctka na Hlinkovi, aby se dařilo dvacítce. Bylo by fajn, kdyby se Filipovi podařilo vytvořit prostředí, ve kterém nejsou trenéři konkurenti, ale jsou spolupracující tým. Který bude fungovat - když to řeknu jednoduše - jako by seděl v jedné kanceláři v rámci celé republiky."