Hotovo, extraliga jde s BPA. Blíží se odchod z České televize?

Hotovo. Dobojováno. Asociace profesionálních klubů (APK) si v dubnu odhlasovala, že bude o marketingových právech jednat se společností BPA. Obě strany si nyní plácly a dohodu potvrdil i svaz. Už ji nic nemůže zbořit. Velký převrat původně plánoval Petr Dědek, majitel Dynama Pardubice, na jeho nabídku ale kluby v dubnu neslyšely, 8 bylo pro BPA, 5 pro jeho Relmost, 1 se zdržel.

Podmínky dohody kluby ani BPA v tiskové zprávě nezveřejnily. Ale pokud by platily původní mantinely, tak v letech 2023-2028 by každý extraligový klub měl od BPA za reklamní prostor obdržet 14 milionů korun, navíc do 14 dní od podpisu smlouvy by každý měl obdržet jednorázový bonus 4 miliony korun. Dědek v pětiletém horizontu nabízel 16 milionů ročně, bonus 12 milionů.

„Děkuji APK za důvěru. Jsem potěšena jednotou klubů v zájmu celé soutěže. Jednání jsme zahájili přesně před rokem, protože potřebujeme mít dostatečný časový prostor pro jednání s partnery. Díky tomu jsme mohli nabídnout výrazně lepší podmínky než v minulosti, kdy byly smlouvy uzavírány těsně před zahájením příslušné sezony,“ uvedla v tiskové zprávě předsedkyně představenstva a generální ředitelka BPA Jana Obermajerová.

Již dříve ale pro deník Sport přiznala, že konkurence v podobě Relmostu znamenala vylepšení sumy od BPA: „Nabídka by byla zřejmě o 2 miliony za sezonu nižší. Díky agresivnímu jednání pana Dědka jsme nakonec podali značně rizikovou nabídku, a to jen díky ručení našeho majitele společnosti Tipsport.“ Nyní dostávají kluby od BPA 10 milionů.

V roce 2023 taky vyprší vysílací smlouva, podle které si přenosy mezi sebe dělí Česká televize a O2 TV. „Je to jen moje spekulace, ale bojím se, že extraliga odejde z České televize. Budu rád, když tam zůstane, ale O2 chce dělat hokej sama, potažmo se svojí sestrou Novou,“ řekl Dědek. Obermajerová na otázku, zda BPA plánuje přesunout extraligu jinam, neopověděla přímo: „Budeme pokračovat v jednání se všemi zájemci o TV práva ELH. Pro kluby, partnery a fanoušky zajistíme ve spolupráci s vysílateli co nejlepší mediální prezentaci nejvyšší hokejové soutěže. Už několikrát jsme deklarovali, že optimální rozdělení práv je mezi free to air a placenou TV, protože jen tak jsme schopni zajistit vyšší příjem z prodeje práv a konkurenční prostředí i mezi vysílateli, což prezentaci hokeje svědčí.“

Samozřejmě je dál reálný současný režim ČT a O2. Ale pokud O2 nabídne zajímavější sumu pro BPA s tím, že jako volně šiřitelný kanál využije jeden ze sportovních programů Novy? Dveře v České televizi se mohou zaklapnout.

„Těším se na další spolupráci, neboť jak avizovala APK, je tento krok sjednocení marketingu impulzem pro další profesionalizaci soutěže. Je to pro nás a kluby nová výzva, máme stejný cíl, chceme využít veškerý potenciál, aby Tipsport extraliga nadále rostla, a i díky ní hokej stále patřil k nejpopulárnějším kolektivním sportům v ČR. Děkuji dlouhodobým partnerům a fanouškům za věrnost, bez jejich podpory se žádná profesionální soutěž neobejde“ dodala po podpisu smlouvy Jana Obermajerová. Její společnost nakládá s extraligovými právy už 26 let.