Hrdina Milota zachránil Čechům turnaj. Máme na to vyhrát zlato! věří

Asi málokdo si dokázal představit a připustit, že mladí čeští hokejisté neurvou semifinále Hlinka Gretzky Cupu po tak parádním nástupu do břeclavského turnaje. Jenže kruté prásknutí a zabouchnutí vrat bylo skoro na spadnutí. Češi ve středečním semifinále prohrávali se Švédy ve třetí části 0:4 a nebýt skvělých zákroků Jakuba Miloty, hoši si mohli připravit poměrně zničující zážitek na startu profesionální kariéry. I prohra o pět gólů by Čechy pustila dál. Ale kdyby pátý kus padl, asi by v hledišti pár infarktů hrozilo… Trefy Jakuba Fibigra (56.) a Matěje Kubiesy (57.) přinesly úlevu (2:4) a páteční boj o finále s Finy . „Chceme to tu celé vyhrát,“ nebojí se vyhlásit brankář Milota.

Asi jste dosud nezažil takovou euforii po porážce, nebo ano?

„Pro většinu z nás je to určitě něco nového, tohle jsme ještě nezažili. Radovat se z porážky... Ale aspoň nám to ukázalo, že do semifinále musíme vstoupit úplně jinak. Abychom uspěli.“

Určitě jste si říkali, že klíčový bude nástup do utkání a ve 38. sekundě to bylo 0:1...

„Bylo to těžké. Puk se jim odrazil do brejku, jejich hráč to trefil pěkně. Ale zároveň mě to nijak nerozhodilo. Museli jsme hrát a bojovat dál.“

Po první třetině jste prohrávali 0:2, Švédové měli řadu dalších šancí, české hře vládla hektika. Co zaznívalo v kabině? Hlavně to uklidnit?

„Na Švédech bylo poznat, že jsou docela agresivní, protože jim šlo o hodně. Potřebovali vyhrát o mnoho gólů, podle toho hráli. My jsme si vytýčili, že musíme udržet nervy na uzdě a nenecháme se od nich vyprovokovat. S tím, že musíme hrát svoji hru.“

Byla klika, že to Seveřané přeháněli s agresí, chodili na trestnou skoro jako na střídačku. To vám v té nepohodě hrálo do karet, že?

„Určitě. Oni ze sebe museli vydat maximum, pro ně to musel být těžký zápas. Samozřejmě, i pro nás. Jakmile jsme dali ke konci zápasu konečně první gól, začali to psychicky nezvládat. Pak už jsme si to jen udrželi až do konce.“

Jakmile svítilo na tabuli 0:4, nepochyboval jste? Co se vám honilo hlavou?

„Všechno šlo mimo mě. Já to musím brát zákrok po zákroku. Nesmím se dívat na skóre, v hlavě musím mít jedině to, že kluci ode mě potřebují podpořit.“

Právě za stavu 0:4 jste vytáhl perfektní akrobatický zákrok. Strašně důležitý moment, souhlas?

„Asi ano. Jde o to, že ze sebe musíme na ledě všichni vyždímat maximum, snažil jsem se co nejvíc pomoci týmu i já. Chytil jsem to a myslím, že nás to trochu nakoplo k tomu dát i nějaký ten gól.“

Po gólu Jakuba Fibigra bylo vše jasné i pro vás?

„Určitě. Najednou jsme začali hrát s větším sebevědomím. Chyběl kousek do konce, mohli jsme už pomýšlet na to, co nás čeká dál, což byl hezký pocit. Pocitově jsme vyhráli.“

Jak vám zní být semifinalistou tak sledovaného turnaje?

„Zní to hezky, byl to náš cíl od samého začátku. Šli jsme si za tím od prvního utkání, krok za krokem. Chceme dojít co nejdál.“

Až na úplný vrchol? Odhodláte se to pronést?

„Určitě. Chceme dojít co nejdál, což je momentálně zlato. Máme na to vyhrát celý turnaj, pokud budeme hrát všichni, co umíme.“

Co říkáte té výsledkové divočině na turnaji? Kanada schytá devět gólů od Finů, ti pak padnou se Švýcary, vy zničíte USA, které pak nedají šanci Švédům...

„Každý tým hraje pokaždé trochu jinak, záleží vždy na soupeři, roli pak hraje i únava. Výsledky jsou hodně zajímavé, ale nic to nemění na tom, že každý chce tady vyhrát. A ať vyhraje ten nejlepší.“