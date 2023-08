Titlbach ve snu: Euforie je obrovská! A náš výkon může být ještě lepší

Útočník českého výběru do 18 let Petr Sikora zkouší ze vzduchu stáhnout kotouč před dotírajícím Finem • ČTK / Šálek Václav

Jakub Milota zasahuje v semifinále proti finskému výběru do 18 let, kdy neměl příliš práce • ČTK / Šálek Václav

Adame, nezdá se vám to?

„Je to super a je to neskutečné! Vůbec jsme nečekali, že bychom mohli vyhrát takovým rozdílem. Ta euforie je obrovská, nedá se slovy popsat. Ale víme, že v sobotu nás čeká další zápas, musíme v hlavě přepnout a jít do toho naplno.“

Nebude složité vrátit se rychle zpět na zem? Silné Finsko se neporáží každý den osmi góly.

„Nadšení a radost trvá do půlnoci. Víme, že se musíme pořádně připravit a taky správně zregenerovat. Doufám, že předvedeme stejný nebo ještě lepší výkon.“

Lepší? To jde?

„Jasně, že se výkon blížil sto procentům, možná nějaké maličkosti scházely, chvílemi lepší bruslení a tak. Ale maličkosti v hokeji rozhodují. Když navážeme na Finy, věřím, že to zvládneme i s Kanadou.“

Jak vysoko si ceníte postupu do finále tak prestižní akce? Česku se to podařilo po šesti letech, triumf by přišel po sedmi.

„Je to nejvíc, co se mi zatím povedlo. Hrát v Česku před tolika diváky je neskutečný pocit. Navíc vyhrát a ještě dát soupeři osm gólů. Pecka a děkujeme všem za podporu.“

Navíc před možná stovkou skautů klubů NHL. Příjemný bonus, viďte?

„My o přítomnosti skautů tolik nepřemýšlíme, soustředíme se na hokej a to je zhruba všechno, co nás zajímá.“

Ve středu jste se možná trochu báli proti Švédsku, nakonec jste postup i přes porážku uhájili. Pomohl vám tenhle krušný zážitek před Finy?

„Určitě! Švédsko bylo lepší, my ten zápas odehráli špatně. Ale už je to pryč, poučili jsme se, vyhráli a těšíme se na Kanadu ve finále.“

Byli jste od prvních vteřin perfektně připravení. Takticky i myšlenkami, koncentrací. Souhlas?

„Samozřejmě. Hodně nám pomohl i volný den ve čtvrtek. Odpočinuli jsme si, udělali jsme si společnou zábavu a naladili se perfektně na páteční den.“

Finové asi nechápali, co se s nimi děje…

„Po třetím gólu mi přišli takoví smutní. To je zkrátka hokej, někdo musí vyhrát a ten druhý zase prohrát.“

Přitom Finsko zničilo na začátku Kanadu devíti góly, to jste asi taky zíral, nebo ne?

„Určitě. Kanada jim asi trochu vlezla do hlavy, všichni ji vnímají jako nejlepší tým, co tu je. Myslím, že podcenili Švýcary, se kterými prohráli a pak horko těžko udolali v závěru Slováky. Každopádně, my jsme si s nimi poradili.“

Nemělo by zapadnout vaše velké gesto, kdy jste za stavu 2:1 odvolal soupeřovu přesilovku. Měl jste hned jasno?

„Věděl jsem, že ji hned odvolám. Finskou hokejku jsem na sobě necítil, spadl jsem vyloženě sám bez cizího zavinění. Bylo nutné zachovat se fair play.“

V přípravě jste podlehli Kanadě 0:5, napadá vás, co by na ni mělo platit?

„Asi to samé, co na Finy. Pořádně makat, napadat, dobře si počínat v koncovce. Stejně jako proti Finsku. Pokud to zopakujeme, dokážeme Kanadu porazit. Navíc tu máme fantastické fanoušky, takový kravál jsem nikdy nezažil… (směje se) Těší nás, kolik lidí přišlo, bylo narváno, což v nás vyvolává super pocity.“