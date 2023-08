Jiříček: Nezbývá než doufat, že se klukům odchod do Kanady vyplatí

Český tahoun reprezentace do 18 let Adam Benák slaví branku z hole Adama Titlbacha • ČTK / Uhlíř Patrik

Je mu čerstvě teprve sedmnáct, v hlavě to má však srovnané příkladně. Nezbývá než ocenit Adama Jiříčka za břeclavské výkony i okomentování celého podniku. Pro extraligovou Plzeň i pro elitní národní tým je to do budoucna velká síla a ohromný příslib. V jeho případě se navíc s NHL počítá víceméně automaticky a nejen proto, že do ní brzy nakoukne jeho starší bratr David. „Neskutečně nás to tady bavilo,“ shrnul dojmy z týdenní šichty talentovaný bek, jenž na rozdíl od hromady spoluhráčů zůstává doma v Plzni a nemíní hrát v Kanadě juniorku.

Co vám zůstává v hlavě z finálového utkání s Kanadou?

„Byla to velká bitva. Dali jsme do toho všechno. Dostali jsme se jim pod kůži, byli jsme odolní, Kanada faulovala, ale nám bohužel moc nevyšly přesilovky. Věděli jsme, že když se budeme tahat, nebudou si tolik jistí, protože obvykle vyhrávají o víc branek. Prodloužení už bývá loterie, soupeř potrestal naši jednu chybu. Mohlo se to však překulit i na naši stranu. Těžko se to kouše, mrzí to moc, ale s odstupem času na sebe budeme hrdí. Myslím, že hrdí už jsme i teď po utkání. Jde o velký úspěch pro český hokej, je to výborný odrazový můstek do následující sezony. Snad se potkáme znovu v dubnu na mistrovství světa.“

Tomu věříte? Spousta hráčů odchází do Kanady.

„Kvůli tomu bude těžké se potkat ve stejné sestavě, ale já doufám, že nám to vyjde a že to samé uhrajeme na šampionátu.“

Hřeje vás i přes porážku, že jste tak kvalitním hráčům zatápěli po celých osmdesát minut?

„Jasně, Kanada má hvězdný tým, velká jména, která všichni, co se zajímají, znají. Zároveň jsme věděli, co je v nás a že i oni jsou jenom lidi. Jsou to hokejisté jako my, na ledě jsme to dokázali. Jsem na kluky pyšný, jak se tu prezentovali.“

Takhle po finále dozajista i na gólmana Jakuba Milotu, že?

„Kuba Milota tady předvedl neskutečný turnaj. Věděli jsme, že to v něm je, dokázal tu svoje kvality. Přeju mu jen to nejlepší v Kanadě a budu doufat, že v dubnu přijede na mistrovství.“

Měl jste i vy dilema, zda neodejít do Kanady?

„Žádné dilema jsem neměl. Zůstávám v Plzni, což jsem měl v plánu od začátku. Nad Kanadou jsem neuvažoval.“

Chápete spoluhráče, že se vydávají za svou cestou za snem? Mnozí to však budou mít velmi těžké.

„Aktuální situace v českém hokeji je taková, že cesta do Kanady je lákavá. Každý si to rozhoduje sám. Nezbývá než doufat, že se klukům odchod vyplatí a že je to posune. Budou to mít těžké, teď na začátku sezony dostat se rovnou do kádru. Ale šanci určitě mají a i tímhle turnajem si pomohli. Doufám, že dostanou dobrý ice time a nebudou tam jen vysedávat.“

Do Plzně se vracíte i s Adamem Benákem, jenž v šestnácti letech nasbíral nejvíc bodů na jednom Hlinkově a Gretzkyho turnaji. Jak vidíte jeho počínání?

„Benyho znám hodně dlouho, potkáváme se už od žáků. Vím, co v něm je, v mých očích je to neskutečný hráč. Taky to tady předváděl po celý turnaj. Je to v něm. Na společnou spolupráci v Plzni se těším, je radost s ním hrát, vím co od něj čekat. A někdy zase nevím, co od něj čekat… (usmívá se) Věřím ale, že dostaneme prostor.“

Dostane roli i v dospělé extralize, myslíte?

„Domnívám se, že nějakou roli dostane. A uvidíme, co dokáže.“

Dosud nikdy na Hlinkově memoriálu nebyla divácká kulisa tak bouřlivá, jak se vám před ní hrálo?

„Na rozdíl od kluků už jsem něco odehrál v extralize, dá se říci, že jsem na takovou atmosféru zvyklý. Ale tady v Břeclavi je menší stadion, na finále přišlo čtyř a půl tisíce diváků, atmosféra byla neskutečná. Ani nemělo smysl si volat o nahrávku, spoluhráči neměli šanci to zaslechnout. Pro kluky, kteří hráli doposud juniorku, bylo skvělé tohle zažít na vlastní kůži. Jsme moc rádi, že nás místní přišli v takovém počtu podpořit a že se nehrálo v Kanadě. Nezapomenutelný zážitek. Pro tyhle chvíle se hokej hraje. Neskutečně nás to tady bavilo. A i výsledek je výborný.“