Augusta pro turnaj v Chomutově přišel o nejsilnější sestavu. Mrzelo odmítnutí náhradníků
Má poslední příležitost, kdy může před mistrovstvím světa do dvaceti let vyzkoušet hráče ze zámoří. Trenér Patrik Augusta proto povolal na Turnaj pěti zemí do Chomutova sestavu, o níž prohlásil, že je nejsilnější možná. „Už není,“ odpovídal s hořkým smíchem po pondělním tréninku. Zdravotní a jiné problémy vyřadily ze hry obránce Maxe Pšeničku a útočníky Petra Sikoru s Václavem Nestrašilem, Vojtěch Čihař se kvůli klubovým povinnostem připojí až později. Kouč má naopak poprvé k dispozici talentovaného forvarda Adama Benáka.
Čekají je těžké zápasy se Slovenskem, Švýcarskem, Švédskem a Finskem. Pro mnohé půjde o poslední šanci, jak zanechat před trenéry napřímo pozitivní dojem. Omluvenky trojice hráčů mohly otevřít dveře reprezentační dvacítky náhradníkům, jenže někteří z nich odmítli.
„Třeba pět hráčů, kteří tu mohli být, odletělo do Kanady a odmítlo nám to. To mě trošku mrzí. Kdyby měli malinko víc trpělivosti, zůstali tady o den dva déle, mohli být povolaní namísto zraněných nebo omluvených. Takhle je to ale dneska nastavené, hráči mají trošku jiné priority než repre. Ale zase to otevřelo šanci jiným, v tom je hokej krásný,“ popisoval Augusta.
Petra Sikoru a Vojtěcha Čihaře zná dobře už z minulé sezony. I když na kempu chybí, ví, co od nich očekávat. První se zranil v přípravě s Třincem, druhý má povinnosti v Energii. „Vojta Čihař má zkušenosti a patří k hráčům, kteří by to měli předávat dál. Měl těžké léto. V tomhle věku to jsou combiny, pak NHL. Chtěli jsme, aby se usadil v sestavě Varů. Pro nás je dobře, že zůstal tady. Domluvili jsme se, že ho necháme ve Varech a přijede na víkend,“ prozradil kouč dvacítky.
Víc ho může mrzet absence Václava Nestrašila s Maxem Pšeničkou. Oba přišli na řadu na draftu hodně vysoko a s juniorskou reprezentací zatím absolvovali jediný turnaj. „Je to škoda. Max Pšenička má angínu. Chtěli jsme ho vidět znova, protože minule podal slušný výkon,“ posteskl si Augusta.
Priorita je tým
Poprvé bude moci naopak trénovat a zblízka sledovat útočníka Adama Benáka. O jeho talentu se mluví delší dobu, za mořem ale vytanul velký otazník kvůli jeho výšce. I proto byl draftovaný až jako 102. v pořadí. Do dvacítky dostal pozvánku už na červencový kemp, ale poprvé dorazil až teď.
„Těším se na každého hráče, protože chci vidět jeho energii a to, jak o nominaci bojuje. O to, jak tým nadřazuje nad sebe. Benák je hráč, který je schopný udělat náš tým lepším, pokud hraje na maximum,“ uvědomoval si trenér.
S hráči si v neděli sedl na individuální pohovory. Důraz klad na jeden hlavní aspekt – týmovost. „Pro nás je priorita tým. Individuality jsou samozřejmě v hokeji důležité, ale pokud se nebudou schopny obětovat pro týmy a dělat malé věci, týmu to nepomůže. Pokud hráč nebude týmový, vezmeme někoho jiného,“ prohlásil jasně šéf střídačky.
Do turnaje na domácí půdě vstoupí s týmem ve středu soubojem proti Slovensku. Už tady bude mít jednu z posledních možností, jak hráče sledovat a ladit tým před mistrovstvím světa. „Chceme vidět naši hru. Učesat věci, kterými se chceme prezentovat, a vštípit je do hráčů, než se nám rozjedou do klubů. Chceme, aby si hráči prošli hezkými chvilkami a naučili se vyhrávat, ale taky těmi špatnými, kdyby náhodou přišly,“ vysvětlil Augusta před startem turnaje.