UFC v Praze? Zeptám se vedení, slibuje Procházka. Česko si zaslouží turnaj, ale…
Jednání začalo. Jiří Procházka na sobotním turnaji Oktagonu potvrdil, že mu již manažer sdělil několik scénářů na další zápas v nejlepší lize světa UFC. Kýžená trilogie s šampionem Alexem Pereirou je ale podle Samuraje spíše nepravděpodobná. Přislíbil také, že se u vedení organizace přimluví za turnaj v Praze, který naposledy proběhl v roce 2019. „Věřím, že naše země si turnaj UFC zaslouží, ale organizace má naplánovaný program na celý rok. Spíše by to tedy vyšlo až ten další,“ povídá Procházka v rozhovoru.
Jaké byly týdny odpočinku po zápasu s Khalilem Rountreem?
„Měl jsem volnější režim. Příští týden v tom budu pokračovat a vydám se do Jáchymova do rezortu. Půjdu na radonové lázně, abych dal tělu něco trochu nazpátek po měsících přípravy. Pak mě čeká týden cestování po Evropě, chci si užít naší evropskou zimu a možná se podívat i do hor. Každý den ale stále trénuji. Od zápasu jsme dobře využili energii.“
Nedávno jste taky slavil narozeniny. Jak to pobíhalo?
„K tomuhle se nebudu vyjadřovat. (směje se) Bylo to velké. Jediné, co můžu říct, je, že jsem si myslel, že už nic víc vymyslet nejde a jsem hlavní strůjce nápadů pro každou špatnost. Kluci mi ale ukázali… Jim opravdu není nic svatý. Jsem rád, že kolem sebe mám bandu prevítů, kteří za to umí vzít. Díky bohu za pravé přátele, kteří za to umí vzít.“
Začalo už jednání o dalším soupeři?
„Ano. V pátek jsem se bavil s trenéry o informacích, které jsem dostal od manažera. Nebudu ještě říkat nic veřejně, ale už se nám tu rýsují nějaké scénáře.“
Pražský hrad? Nádherná atmosféra
Máte zprávy z týmu Alexe Pereira, zda se vydá do vyšší váhové kategorie?
„Podle všeho to vypadá, že půjde do utkání s Jonem Jonesem v těžké váze. Snaží se o to. Mně je to jedno. Držím jediné stanovisko. Chci zápas o titul a je mi jedno s kým. Je mi jedno, jestli to bude (Magomed) Ankalajev, nebo (Carlos) Ulberg.“
A jaký termín by vám vyhovoval?
„Dokázal bych si to představit v březnu, dubnu, anebo na turnaji v Bílém domě (14. června 2026).“
Zmiňujete Bílý dům. Tak tedy, jak jste si užil Pražský hrad a předávání ocenění?
„Nádherná atmosféra. Miluju Pražský hrad a jeho energii. Byla obrovská čest moct se setkat s prezidentem Pavlem a bývalým prezidentem Klausem. Vždy je pocta, když se mohu zúčastnit těchto velkých akcí a ještě z pozice toho, že reprezentuji Česko na světové scéně.“
Kdy byste chtěl odstartovat další přípravu?
„Koncentrovaná příprava začne, až budeme mít datum zápasu. Na Rountreeho jsem trénoval jen v Česku, rád bych ale ještě znovu vycestoval do Mexika. Mám skvělou zkušenost s kondiční přípravou v tamních podmínkách. Chtěl bych na chvilku změnit prostředí, a pak se vrátit se svěží energií na přípravu, kterou dokončíme tady u nás v Brně v BJP Institutu.“
Roky se mluví o tom, že byste zatlačil na UFC, aby uspořádalo turnaj v Praze.
„Sliboval jsem už několikrát, že se o tom s vedením UFC pobavím, ale myslím si, že… Kašlat na to, co si myslím. Zeptám se a hned po tomhle rozhovoru napíšu manažerovi ohledně turnaje UFC v Česku. Už to nebudu odkládat.“
Kdo z české scény by se tam také mohl představit?
„O české scéně toho vím málo. Vím jen o lidech, se kterými se potkávám na trénincích. Zmínil bych třeba Matěje Peňáze. Kdo další by tam měl šanci? Třeba Tagir Machmudov. Určitě je tady spousta dalších jmen. Když se občas podívám na domácí turnaje, vidím tam pěkné zápasy a talenty. Uvidíme. Teď se budu fokusovat na maximalizování svého potenciálu, abych přivezl titul zpět do České republiky.“
Myslíte, že vaše přímluva o turnaj v Praze teď má ještě větší váhu díky vašim výkonům?
„To teprve zjistím. (směje se) Věřím, že naše země si turnaj UFC zaslouží, ale organizace má naplánovaný program na celý rok. Spíše by to tedy vyšlo až ten další rok (2027).“