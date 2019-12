Naděje dvacítky zraje ve Švýcarsku: Snažím se od Červenky něco odkoukat | iSport.cz

Na trénincích klubu brání Romana Červenku, hvězdu švýcarské ligy. Zapotí se a sem tam to i zabolí. „Někdy přijde sekera,“ pousměje se František Řehák (19), útočník SC Rapperswill-Jona Lakers. I tohle patří k výchově mladého krajana, který se rve o nominaci na domácí mistrovství světa hráčů do 20 let. Když to klapne, největší radost bude mít babička.

Od čtrnácti let válčí ve Švýcarsku. Poslední týdny už je František Řehák, synovec bývalého fotbalisty Pavla Řeháka, stabilním hráčem prvoligového Rapperswillu a žákem Romana Červenky. Slušné doporučení pro národní tým před vrcholem sezony. „Kdybych byl stejný jako Švýcaři, asi bych tam nebyl, nebo by mě nestavěli. Českou vyčůranost v sobě mám,“ říká v rozhovoru pro Sport ze soustředění ve Frýdku-Místku.

Už jste ukotvený v Rapperswillu nebo ještě vypomáháte Thurgau ve druhé nejvyšší soutěži?

„Začínal jsem v Thurgau, což je hodina autem. Teď už jsem ale zase v Rapperswilu. Když jsem se vrátil z Helsinek z turnaje U-20, vzali mě po dvou zápasech zpátky. Jeden kluk se zranil. Hrával jsem docela dost, nějakých dvanáct až patnáct minut. Byl jsem i ve druhé lajně. Po návratu jednoho hráče do sestavy se mi to ve čtvrtém útoku snížilo zhruba na osm deset minut. Pořád jsem za to moc rád. Nastupuju stabilně, trenéři jsou se mnou spokojení. Nechali si mě v týmu. To je známka, že odvádím dobrou práci.“

Naskočíte někdy i ve formaci s Romanem Červenkou?

„Už jsme se jednou při střídání potkali. Hned jsme si přihráli, paráda. (usmívá se) Na tréninku ho většinou bráním, on chodí jako první pětka na naši čtvrtou. Brání se hodně blbě. Dost to háčkuje, někdy přijde sekera.“

Od vás?

„Od něj. (směje se) Já bych si to nedovolil.“

Berete si něco z jeho umění?

„Učím se od něj moc. Dívám se, co dělá na ledě za pohyby. Hrozně dobře naznačuje, je těžké na to rychle zareagovat. Řekl bych, že je v týmu nejlepší. Určitě je. Hodně na sobě pracuje. Roman je hvězda v celé lize, má spoustu bodů. Je nebezpečný při každém pobytu na ledě. I v posilovně se od něj snažím něco odkoukat. Kdykoliv něco potřebuju, ochotně mi poradí. On mluví anglicky, já umím švýcarsky. Ale spolu samozřejmě komunikujeme česky. Ještě máme Slováka Juraje Šimka, který už tam hraje dlouho.“

Stejně jako vy. Necítíte se jako poloviční Švýcar?

„Jsem pořád Čech. Proto jsem i tady na reprezentaci a jsem moc rád, že se můžu poprat o mistrovství světa. Díky tomu, že jsem se naučil řeč, mě švýcarští kluci berou, skoro jako bych byl jedním z nich. To je moje výhoda. Mám švýcarskou licenci, takže se nepočítám mezi cizince. Vrátit se domů mě zatím nenapadlo. Jako malý jsem samozřejmě vzhlížel k extralize. Když jsem hrál za Kolín a potom ve Slavii, pořád jsem se na ni chodil dívat.“

To se změnilo odchodem do ciziny, že?

„Ve Švýcarsku jsem měl před očima jenom jejich nejvyšší národní ligu. Sledoval jsem hráče, jako je Ambühl. Teď tam máme Romana Červenku, Jana Kováře. Na tyhle kluky jsem vždycky koukal. Letos jsem dostal super šanci, kterou jsem chytil za pačesy. Napadaly mi tam nějaké góly.“

Máte jistou nominaci na šampionát?

„Určitě ne. Neřekl bych, že ji má někdo jistou. Ano, hraju nejlepší soutěž z kluků… Musím v ní výborně bránit, jinak bych jako mladý hrát nemohl. Do toho se mi daří i ofenzivně. Pomohlo mi, že jsem se ve Švýcarsku rozehrál, ale ještě přijede hodně hráčů. Konkurence je veliká. Na ledě necháme všechno, tam se rozhodne. Trenéři si vyberou ty, kterým budou věřit. Ze všech nejvíc mi nominaci přeje asi babička, která mě dlouho neviděla hrát. Rodina mě podporuje.“

Už jste prošel Rapperswillem, Davosem, Klotenem. Kde vám bylo nejlíp?

„V Rappersu jsem třetím rokem, tak asi tam. Je to čtyřicet kilometrů od Curychu, přímo u jezera. Krásná příroda kolem. Davos byl taky nádherný, ale cesty z hor byly hrozně dlouhé. Kloten zase leží přímo v Curychu. Mám profi smlouvu na dva roky, můžu chodit hrát i za juniory. Ale tam se mnou vůbec nepočítali, rovnou mě poslali mezi chlapy. To je super.“

Jak vyjdete ve drahém Švýcarsku s penězi? Nemáte smlouvu jako Červenka…

„Vždycky jsem bydlel v rodinách, které platil klub. Vařili mi, svoje peníze jsem moc utrácet nemusel. Pro mé rodiče to bylo určitě náročné, život ve Švýcarsku je fakt dražší než v Česku. Teď vycházím úplně v pohodě. Platím si benzín, jídlo, ale zase mám zdarma ubytování. Rapperswill má svoje byty, kde bydlí cizinci včetně Romana Červenky. Teď mi tam něco shání, abych nemusel přespávat u asistenta trenéra nebo spoluhráčů. Asi mi najdou nějaký pokoj.“ (usmívá se)

Jste jiní než švýcarští hráči?

„Doufám, že jo. Určitě mám v sobě český hokej. Kdybych byl stejný jako Švýcaři, asi bych tam nebyl, nebo by mě nestavěli. Snažím se vymyslet nějakou přihrávku, kterou oni nedají. Nebo se jinak postavit. Švýcar občas zbytečně někam letí. Já si počkám a puk ke mně dojde. Tuhle českou vyčůranost v sobě mám.“